Учитель года в Самарской области рассказала, как променяла танцы на химию

Асем Шукурова стала лучшим учителем региона в 2020 году. Фото: личный архив героя публикации

Если бы в детстве кто-нибудь сказал Асем Шукуровой, что она будет работать учителем химии в сельской школе, то она бы ни за что не поверила – девочка серьезно занималась танцами и мечтала покорить сцену. От своих планов девушка не отказалась, но немного их скорректировала. Сейчас Асем Шукурова с удовольствием преподает детям химию и добилась в работе внушительных успехов. В 2020 году она стала победителем областного этапа конкурса «Учитель года» и будет представлять наш регион на всероссийском состязании лучших педагогов страны. Асем рассказала журналисту «КП-Самара», что общего между сценой и работой учителя и почему она не планирует возвращаться из сельской школы в город.

Наградой педагогу стал автомобиль. Фото: личный архив героя публикации

«Классный руководитель – это и хореограф, и режиссер»

Асем признается: химия легко давалась ей еще со школьной скамьи. В то время как одноклассники ломали голову над сложными задачами и зубрили таблицу Менделеева, Асем без труда осваивала премудрости этой непростой науки. Говорит спасибо учителю самой обычной сельской школы в Кинельском районе, который смог привить ей любовь к этому предмету. Поэтому, когда пришла пора выбирать экзамены ЕГЭ, Асем не колебалась и выбрала химию.

- Я никогда не планировала быть учителем химии, хотела быть хореографом, выступать на сцене, ездить с гастролями: видела перед собой пример мамы - режиссера, руководителя народного ансамбля, - рассказала Асем. - Тем более что я сама танцевала с детства, и наш ансамбль становился призером различных конкурсов. Но мама убедила меня, что мне нужна серьезная профессия «для жизни», и я поступила на учителя химии. Если честно, преподавание, школьная жизнь – все это казалось мне ужасно скучным, особенно по сравнению со сценой. Но только до того момента, как на третьем курсе нас на месяц отправили в школу на практику. Мне дали классное руководство, поставили задачу дать детям знания. И я поняла, что в школе жизнь кипит: классный руководитель это и «вторая мама», и хореограф, и режиссер – дети соскучиться точно не дадут. С этого момента я не сомневалась, что работа учителя – это действительно мое.

Асем в детстве мечтала стать хореографом, однако не жалеет, что выбрала учительскую стезю. Фото: личный архив героя публикации

Впрочем, танцы девушка все же не бросила. Каждый год Асем выходит на сцену окружного смотра-конкурса педагогических коллективов и регулярно занимает призовые места в номинации «Хореография».

«Воздух свежий, реактивов хватает»

Окончив вуз, Асем поначалу планировала остаться работать в городе, однако судьба распорядилась по-другому – девушка вышла замуж и уехала в Большую Глушицу, устроилась работать в местный образовательный центр. И неожиданно поняла, что и работать, и жить в селе ей гораздо комфортнее.

Асем Шукурова искренне любит свою работу. Фото: личный архив героя публикации

- Здесь хорошо с детьми – частный дом, свежий воздух, нет городской суеты, - делится Асем. – Я работаю в большом, хорошо оснащенном образовательном центре, когда в первый раз увидела свою лабораторию в кабинете химии, поразилась, как хорошо с реактивами. Интерактивные доски, проекторы – все это есть, не хуже, а иногда даже лучше, чем в городских школах. Во время удаленного обучения мы все дружно осваивали дистанционные технологии, я завела свой ютуб-канал, стала записывать видеоуроки – для каждого из классов свои, с учетом их особенностей. Вижу, что эти уроки набирают просмотры, ребятам удобно – если что-то не понял, то можно остановить повторить, послушать еще раз. Хотя сейчас учимся очно, элементы дистанционных технологий используем и по сей день. Уверена, что современный учитель должен быть мобильным, успевать за меняющимися реалиями современной жизни, расти вместе со своими учениками и быть с ними на одной волне.

Японский остров и военные письма

Творческая жилка Асем пришлась очень кстати, когда руководство образовательного центра выдвинуло молодого педагога для участия в конкурсе «Учитель года». Сама Асем признается: всегда с восхищением наблюдала за учителями, которые не побоялись стать участниками этого конкурса. И хотя сама не раз принимала участие в профессиональных состязаниях, не могла даже представить, что рискнет побороться за звание «Учитель года».

- Поначалу было очень страшно, но я чувствовала ответственность перед коллегами, учениками, близкими – всеми теми, кто верил в меня и поддерживал, - говорит девушка.

К подготовке конкурсных открытых уроков Асем подошла творчески. Сложность заключалась в том, что педагог не могла выбрать тему по своему желанию, ей нужно было ориентироваться на учебный план и программу того класса и той школы, которые «выпали» ей по решению конкурсной комиссии.

Мастер-класс по химии произвел большое впечатление на жюри. Фото: личный архив героя публикации

- На зональном этапе мне попалась тема разложения химических веществ. Я связала ее с темой переработки мусора, - рассказывает Асем. – Рассказала ученикам про японский остров Одайба, который построен полностью из переработанного мусора. Но к этому пониманию ребята сами пришли в процессе урока. Но больше всего мне запомнился открытый урок на региональном этапе. Мне досталась тема «Щелочи, растворимые основания». Поначалу сама подумала, что для ребят это будет скучно. Пока раздумывала, как интереснее рассказать про тему, начала размышлять о происхождении слова «щелочь». Вспомнила, что «щелоком» раньше называли раствор золы в воде, который активно использовали для стирки, в том числе во время Великой Отечественной войны. Так родился план будущего урока – я нашла и показала детям фотографии военных времен, где женщины стирают, нашла воспоминания участниц банно-прачечных отрядов, их письма, в которых рассказывалось, как едкий раствор разъедал руки в кровь… Элементы этого урока были представлены и в ходе мастер-класса в финале конкурса, они произвели большое впечатление на жюри.

Теперь Асем Шукуровой предстоит участие во всероссийском этапе конкурса «Учитель года».

Редакция «КП-Самара» желает Асем удачи!