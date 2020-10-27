«КП» предупреждает: мошенничество при голосовании недопустимо

Мы за честное голосование!

Мошенники не дремлют! Любители легкой наживы добрались и до традиционного и всеми любимого конкурса «Клиника года». В адрес службы рекламы самарского филиала ИД «Комсомольская правда» поступила информация о сайте nakrutka.org, который предлагает «подкрутить» голоса в конкурсах на сайте kp.ru.

Мы напоминаем, что ИД «Комсомольская правда» не сотрудничает ни с какими организациями, которые занимаются накруткой голосов и используют технологии фальсификации голосований на сайте kp.ru. Мы дорожим своими деловыми партнерами, мнением читателей и пользователей нашего сайта, поэтому не допускаем недобросовестных методов ведения профессиональной деятельности. Сейчас издательский дом «Комсомольская правда» предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения подобного рода информации в интернете.

Не попадайте в руки мошенников! Мы за честное голосование!