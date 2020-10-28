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Общество

Автолюбители Самарской области могут стать пешеходами из-за долгов

Во всех регионах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс» проходит акция «Внимание! Должник!»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Должники могут остаться без своего транспортного средства

Должники могут остаться без своего транспортного средства

Фото: Евгения ВАСИНА

Сергей Радионов растерянно провожает взглядом свой автомобиль. ВАЗ-21101 уезжает от него на эвакуаторе. Вместе с ним за этим внимательно наблюдают зеваки и соседи. Многим хорошо известно, что машина семье действительно нужна. Сергей ухаживает за больной женой, растит дочек-школьниц.

Причиной печального расставания стали долги по коммунальным услугам. Дело дошло до суда. В итоге за автомобилем приехали судебные приставы.

- У мужчины долг по коммунальным услугам в 19 503 рубля. В рамках исполнительного производства мы выяснили, что за должником числится транспортное средство. В ходе рейда был составлен акт описи и ареста автомобиля, машину отправили на ответственное хранение взыскателю, - рассказывает судебный пристав-исполнитель Ирина Дворник. - Если в определенный период должник не погасит полную сумму задолженности, то данное транспортное средство будет продано с торгов, а вырученные деньги направят на погашение задолженности взыскателю. Мы советуем гражданам проверять свои долги в банке исполнительных производств, а также в личном кабинете исполнительного производства.

Значительная часть долга пока до суда не дошла. Сергей Радионов не оплачивал счета с июля 2018 года. Мужчина признается, что планировал решить этот вопрос, но все никак не успевал. Теперь у него есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность.

- В данном случае кроме исполнительного производства у мужчины долг за теплоресурсы более двух лет в размере 70 тысяч. Мы неоднократно предупреждали должника об ответственности, но никакой реакции не последовало, - отметила Юлия Ненашева, главный специалист отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». – Для тех, у кого накопились долги и нет судебного производства, а именно судебного приказа, напоминаю о возможности заключить договор о реструктуризации. Если задолженность до 50 тысяч, такой договор можно заключить на шесть месяцев при условии оплаты сразу 20% задолженности.

Забрать машину могут, если долг по судебному производству более 3 000 рублей

Забрать машину могут, если долг по судебному производству более 3 000 рублей

Фото: Евгения ВАСИНА

Сергей разводит руками: мол, о такой возможности не знал, и уговаривает судебных приставов оставить автомобиль. Но решение суда приходится исполнять.

- Финансовые трудности были, вот и все! Как и у всех, - печально заявляет мужчина. – Да я не успел просто оплатить. Сейчас пандемия, работы не было, сами понимаете. Из-за этого такая вот ситуация случилась. Не оплатил вовремя. Завтра же поеду о рассрочке договариваться. И оплачивать будем потихоньку.

Судебные приставы могут забрать автомобиль, если долг по судебному производству более 3000. Поэтому счета лучше оплачивать вовремя.

- Если вы не уверены, что долгов нет, можно подойти в офис компании, где вам предоставят квитанцию за последний месяц и выписку по расчетному счету, в которой будут указаны все платежи и все начисления, - отмечает Юлия Ненашева. – Проверить наличие задолженности можно и онлайн в личном кабинете на сайте samara.esplus.ru.

Сейчас в Самарской области около 70 тысяч клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» имеют долги за тепловую энергию. Общая задолженность клиентов энергокомпании чуть меньше 2 млрд рублей. Больше всего долгов накопили жители Самары. Накануне 5 тысяч неплательщиков из Самары и Новокуйбышевска получили уведомления о задолженности лично от сотрудников энергокомпании, 65 тысяч клиентов узнали о готовящихся санкциях по телефону. Акция «Внимание! Должник!» проходит сейчас во всех регионах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». О своих обязательствах неплательщикам напомнят через рассылку sms, обзвон, размещение плакатов в жилых домах, социальных учреждениях, муниципальных объектах, пройдут также рейды с судебными приставами, аресты и эвакуации транспортных средств.

Как ранее отмечал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, каждый, кто задерживает оплату теплоресурсов, должен понимать, что может столкнуться с неприятными последствиями. Сейчас даже финансовые трудности не являются поводом копить долги. Достаточно обратиться в центр социальной защиты населения, чтобы воспользоваться одной из программ поддержки малообеспеченных граждан.

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