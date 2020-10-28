Экология: нефтяники Поволжья выпустили более 700 тысяч мальков ценных пород

Самаранефтегаз участвует в восполнении биоресурсов Волги более 10 лет. Фото: Елена СБОРНОВА

Предприятия группы НК «Роснефть», работающие в Поволжье, завершили сезонные работы по восполнению рыбных ресурсов Волги, выпустив в акваторию Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского и Сорочинского водохранилищ в общей сложности более 700 тысяч мальков стерляди, сазана и толстолобика. Забота об экологии и окружающей среде - приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», Компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Нефтегазодобывающие, перерабатывающие и нефтехимические предприятия «Роснефти» Поволжского региона - Самаранефтегаз, Оренбург- нефть, Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Саратовский НПЗ - ежегодно проводят акции по восполнению биоресурсов реки Волги. Выпуск выращенных в рыбопитомниках мальков в естественную среду проходит в рамках проекта по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны. Программа основывается на научных данных по исследованию «главной русской реки» Института экологии Волжского бассейна РАН и Саратовского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также на заключениях Средневолжского и Волго-Каспийского территориальных управлений Росрыболовства. По результатам оценки рыбных ресурсов и среды обитания ученые дают рекомендации, какую рыбу и в каких местах лучше выпускать в водоем.

Всего за последнее десятилетие более 5 миллионов мальков стерляди, сазана, толстолобика и белого амура было выпущено в Волгу поволжскими предприятиями «Роснефти».

Солнечным октябрьским днем одна из таких акций прошла на берегу Волги в районе Винновки. В середине осени здесь уже не так оживленно - сезон дачников и любопытных туристов, желающих вкусить благодати и красот Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, позади. Тем заметнее экологический десант нефтяников, прибывший для проведения очередной акции. Монастырские коты, щурясь на осеннем солнце, сразу заподозрили неладное - уж не рыбопитомник ли привлек гостей? Хвостатые не ошиблись: сотрудники Самаранефтегаза и Новокуйбышевской нефтехимической компании прибыли в Винновку, чтобы выпустить в Волгу очередную партию мальков сазана и толстолобиков.

В этом году нефтехимики выпустили в реку более 63 тысяч мальков сазана. Фото: АО «ННК»

Самаранефтегаз: экология в приоритете

В рыбопитомнике утро выдалось «жарким»: тысячи сеголеток готовятся отбыть в родную стихию. Для этого нужно их сначала выловить из бассейнов и перенести в ведрах в резервуар специализированного автомобиля. Предварительно взвесить каждое ведерко. Десять сто, шесть восемьсот, девять триста - главный рыбовод едва успевает диктовать цифры, которые тут же заносятся в специальную ведомость. Сотни килограммов живого серебра перекочевывают из бассейнов в недра транспорта, чтобы тронуться в свой главный путь - на свободу.

- Как бы мы, люди, не старались минимизировать свое влияние на природу, оно неизбежно - нересту рыб может помешать множество факторов, - считает государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны биологических ресурсов Средневолжского территориального управления федерального агентства Росрыболовства Владимир Кадушников. - И важно не смотреть со стороны, как истощаются ресурсы нашей великой реки, а помогать ей восполнять потери. Предприятия компании «Роснефть» все активнее становятся на рельсы восполнения богатств нашей родины. В этом году акция уже десятая по счету - дочерние общества Компании понимают свою ответственность перед природой и делают все для ее сбережения и охраны.

В живой природе из икринок во взрослые особи превращаются единицы, тогда как выживаемость выращенных в искусственной среде мальков повышается в десятки раз.

«Живое серебро» устремляется в Волгу по специальному желобу. Фото: АО «ННК»

В этот день на волю отправились около 2,5 тонны молоди сазана - из тысяч мальков, по словам Владимира Алексеевича, около 8 - 10% вырастут и года через три дадут потомство. Уже сейчас стерлядь, поголовье которой год за годом пополняют нефтяники, стала настолько часто встречаться в уловах рыбаков, что встал вопрос об исключении ее из Красной книги Самарской области. Можно сказать, этот вид осетровых перешел грань выживания, вернулся из небытия. Та же картина наблюдается по сазану - сегодня даже на удочку можно поймать 2 - 3-килограммовых красавцев, о чем еще несколько лет назад можно было только мечтать. Не только коренные жители Волги улучшают статистику, но и так называемые вселенцы - в том числе толстолобик.

- Для нашего предприятия решение экологических вопросов всегда будет в числе приоритетных задач, - говорит сотрудник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Денис Дегтярев. - Этим летом мы уже выпустили более 16 тысяч особей стерляди, сегодня - более трех тысяч мальков толстолобика и 12 тысяч сазана. Наряду с другими акционерными обществами Компании Самаранефтегаз более 10 лет участвует в акции по восполнению биоресурсов Волги - этим мы поддерживаем разнообразие рыб и экосистему нашего края.

К реализации экологических задач нефтяники подходят комплексно, в том числе и в части сохранения водных богатств. Проводятся субботники по очистке береговых линий рек, мероприятия по сбережению родников. Что же касается защиты и сохранения водных обитателей - к этому делу нефтедобытчики пытаются приобщить подрастающее поколение. Уже четвертый год нефтедобытчики представляют в школах региона передвижную выставку «Рыбное богатство Волги». Ее экспозиция посвящена ценным породам рыб, в том числе и занесенным в Красную книгу, и создана при непосредственном участии сотрудников лаборатории популяционной экологии Волжского бассейна РАН. Дети не только знакомятся с представителями водного мира Волги, но и принимают участие в увлекательном мастер-классе росписи по гальке «Золотая рыбка».

Из бассейнов в автоцистерну мальки «переезжают» в обычных ведрах. Фото: АО «ННК»

ННК: водоемам - не только рыба, но и чистые берега

Главный рыбовод монастыря Игорь еле сдерживается - волнуется, отпуская в большую жизнь своих питомцев. Кому-то покажется странным, но непоседливые мальки для него как дети - выращенные из икринок рыбешки успели привязаться к суровому усатому мужчине - подполковнику спецназа ГРУ, осевшему в монастыре. - Особенно стерлядки ласковые, - рассказывает Игорь о своих любимцах. - В основном их кормлю я, так они на тембр голоса реагируют, сбиваются в кучу, как услышат. А придет чужой - начинают плескаться и кидаться, как барбосы.

Малькам сазана, выпущенным погожим октябрьским днем в Волгу с монастырского причала, три месяца. Рыбки успели вырасти с мизинец, но такой рост не помеха, а преимущество. По словам главного рыбовода, чем меньше рыбешка, тем больше у нее шансов на удачную адаптацию. По специальному желобу тысячи сазанов и толстолобиков устремились в Волгу. Перед тем, как скрыться с глаз в глубине, косяк сделал «круг почета» по мелководью и был таков. Счастливого плавания!

- Эта акция для нас давно стала традиционной, - рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды АО «ННК» Людмила Севостьянова. - Сегодня мы выпускаем более 63 тысяч мальков сазана. Осень - наиболее благоприятное время для его адаптации в природной среде, потому что прохладная вода более насыщена кислородом. Уверена, что рыбки приживутся, дадут потомство и популяция вида будет расти. А в следующем году помимо сазана наше предприятие планирует выпустить стерлядь.

Нефтехимики активно участвуют в восполнении рыбных ресурсов Волги: за последние пять лет количество мальков, выпущенных ННК, превысило 365 тысяч особей.

Также предприятие принимает участие в очистке берегов рек и водоемов. В 2017 году при поддержке ННК на озере Сакулино была проведена экологическая акция по уборке береговой линии. В рамках акции реализовали целый комплекс работ по благоустройству берега - извлекли из воды и вывезли ил и камыш, отсыпали прибрежную линию черноземом. В 2018 году нефтехимики очистили от мусора почти два километра берега реки Татьянки. Этим летом традиция не была нарушена - коллектив ННК принял участие в уборке волжского берега на территории поселка Гранный.

Являясь градообразующим предприятием, предприятие традиционно принимает участие в озеленении и благоустройстве Новокуйбышевска. Дважды в год в городе проводятся месячники по благоустройству и озеленению, в которых сотрудники ННК принимают самое активное участие. Не случайно коллектив ННК на протяжении двух лет подряд становился обладателем Кубка главы городского округа, а в прошлом году стал обладателем диплома первой степени престижного регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант».

Для новокуйбышевских нефтепереработчиков акция по выпуску мальков давно стала традиционной. Фото: АО "НК НПЗ"

Новокуйбышевский НПЗ: комплексная ответственность

Неделей ранее с легкой руки новокуйбышевских нефтепереработчиков «население» Волги пополнила еще одна крупная партия новоселов. В районе Винновки в реку было выпущено более 16 тысяч молодых особей ценной промысловой рыбы - толстолобика. По заказу заводчан традиционно мальков этой полезной для Волги рыбки выращивают в рыбопитомнике.

- Новокуйбышевский НПЗ ежегодно проводит экологическую акцию по восполнению биологических водных ресурсов, - рассказал ведущий специалист отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Олег Казимов. - Тем самым мы компенсируем возможный ущерб от забора волжской воды для технических нужд предприятия. Ценность толстолобика определяют не только его гастрономические достоинства. Представители этой породы являются настоящим природным фильтром водоемов, питаясь фитопланктоном и водорослями, загрязняющими реки. В теплое время года, когда вода прогревается до 20 градусов, толстолобики активно поглощают свою излюбленную пищу, очищая водоемы. Естественной средой обитания этих «санитаров» являются реки Приамурья и Китая. В европейской части России эта рыба появилась лишь в середине прошлого века - она была искусственно завезена и успешно прижилась, в том числе и в Самарской области.

- В этом году это уже вторая акция нашего предприятия, - подчеркнул Олег Казимов. - В июле мы выпустили в Саратовское водохранилище более 95 тысяч мальков стерляди - ценной рыбы семейства осетровых, которая занесена в Красную книгу. Экологические акции по восполнению речного биологического разнообразия заводчане проводят на основе специальных расчетов НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Экосистема - дело тонкое, поэтому здесь все имеет значение - и объемы, и виды выпускаемых рыб. Не случайно в каждой акции принимают участие представители Росрыболовства, контролируя качество мальков и процесс их «переселения» в естественную среду обитания.

- Из мальков толстолобика, выпущенных в реку, приживется примерно 8 - 9%, - отметил государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. - Со временем они станут крупными рыбинами весом до 35 - 40 килограммов. Важность сегодняшней акции еще и в том, что у нас популяция толстолобика может увеличиваться лишь искусственно - для нереста ему необходимы более высокая температура воды (25 градусов) и сильное течение.

Перед выпуском мальков взвешивают для отчетности. Фото: АО «ННК»

Понимая свою ответственность перед природой, Новокуйбышевский НПЗ одним из первых подключился к кампании по восполнению водных биоресурсов. С 2013 года предприятие выпустило в воды Саратовского водохранилища более миллиона мальков сазана, толстолобика и стерляди.

Ежегодный выпуск мальков - лишь часть экологической стратегии предприятия в отношении водных богатств региона и страны. Не менее значимый аспект - реализация программы модернизации заводских очистных сооружений. Работа здесь ведется по двум направлениям. С одной стороны, предприятие снижает забор воды из Волги, что позволяет снизить объем стоков завода. С другой - Новокуйбышевский НПЗ обновляет оборудование, которое повышает качество очистки сточных вод. Заводчане целенаправленно повышают экологическую безопасность не только технологических процессов, но и конечного продукта. В этом году на НК НПЗ было запущено производство нового вида экологичного моторного топлива СМТ вид А, которое используется для речных и морских судов. Содержание серы в топливе составляет до 0,1%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL), вступившим в силу с января 2020 года. Выпуск такого топлива - еще один вклад новокуйбышевских нефтепереработчиков в сохранение разнообразия обитателей рек, морей и океанов.