Тольяттинец Олег Крутиков: «Огнеборцу бесстрашным быть вредно»

Андрей Крутиков сегодня возглавляет заводскую пожарную часть, как когда-то отец. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Сегодня, 28 октября, в России отмечается День бабушек и дедушек. Эти люди играют в жизни каждого из нас огромную роль - воспитывают, иногда откровенно балуют и, без сомнения, любят своих внуков без памяти. Во многом именно благодаря им воспоминания из детства такие солнечные и безмятежные, со вкусом пенок от варенья и печенек с молоком. Но бабушки и дедушки дарят нам не только свою любовь. Многим именно они - представители старшего поколения семьи - дали путевки в профессию. Речь идет, конечно, о трудовых династиях.

Вслед за дедом и отцом

Человек приручил огонь тысячи лет назад, но не до конца: пожары каждый день уничтожают леса и жилища, «причиняют ущерб» и… уносят жизни людей. Между нами и стихией стоят только они - огнеборцы. Призванные не допустить, а если случилось - победить смертоносное пламя. Пожарная часть №35 охраняет от пожаров промышленный химический гигант Тольяттиазот. Именно с этой частью связана история деда, отца и сына Крутиковых.

Пожарная охрана появилась на заводе в 1976 году, когда Тольяттиазот еще строился. Капитан Валерий Крутиков стал одним из первых ее сотрудников. Он контролировал соблюдение норм и правил пожарной безопасности, требований проектной документации на разворачивающейся строительной площадке. В 1979 году пожарные Тольяттиазота вошли в состав части №47 третьего отряда военизированной пожарной охраны, а Валерий Николаевич стал ее первым начальником.

Долгие годы все взрывопожароопасные предприятия охраняла военизированная пожарная охрана МВД, а затем - МЧС России. Лишь в 2014 году пожарная часть вошла в состав цеха №35 Тольяттиазота. И сегодня ею руководит Андрей Крутиков - сын основателя пожарной охраны завода. На работу Андрей Валерьевич пришел в 1989 году инспектором пожарной профилактики: перевелся из четвертого отряда военизированной пожарной охраны в третий, охраняющий от огня Тольяттиазот. Не вслед за отцом, а по практическим соображениям: завод предоставлял своим сотрудникам жилье. Инспектор, старший инспектор, начальник караула, а с 2014 года - начальник пожарной части.

Валерий Крутиков (справа) — основатель «пожарной» династии Крутиковых. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Сегодня на Тольяттиазоте трудится уже третье поколение семьи огнеборцев. В пожарной охране завода с 2007 года работает Олег Крутиков, пожарный первого класса.

- Еще в детстве дед заводил со мной разговоры на тему выбора профессии, - вспоминает Олег Андреевич. - И отец советовал. Так что, как только исполнилось 18 лет, пошел по их стопам. Сначала закончил Тольяттинский социально-экономический колледж по специальности «Пожарная безопасность», потом - вуз. И вот уже более 13 лет работаю в пожарной охране ТОАЗа, шестой год - непосредственно на заводе. Главное в работе пожарных, охраняющих химгигант, - профилактика пожаров, хотя каждый готов вступить в борьбу со стихией в любую минуту. Не только на предприятии: заводские огнеборцы выезжают туда, где они нужны.

Все помнят жаркий 2010 год и огонь, охвативший лесные окрестности Тольятти тем летом. Весь тольяттинский гарнизон пожарной охраны перевели на усиленный режим: работали через сутки! Пожарная часть Тольяттиазота не осталась в стороне. За мужество и героизм, проявленные в те дни, сотрудники заводской пожарной части получили медали, в том числе и Андрей Крутиков.

Пламя беспощадно, удачный исход битвы с ним решают секунды и четкая боевая готовность - как на войне. Недаром пожарные части называются отрядами, их сотрудники - бойцами, а руководители - командирами. Суточное дежурство расписано по минутам, даже время приема пищи и сон. В распорядке дня пожарного восемь часов выделены для теоретических занятий, изучения нормативной документации, отработки действий и физических тренировок. А также время на знакомство с объектами предприятия, что на языке пожарных называется «изучение района выезда». Если проводятся пожароопасные работы - сварка, например, пожарные дежурят поблизости. На всякий случай.

Андрей Крутиков сегодня возглавляет заводскую пожарную часть, как когда-то отец. Фото: ПАО «ТОАЗ»

- Скучать на смене некогда, - улыбается Олег Крутиков. - Проверка техники, отработка спортивных нормативов - каждый из нас должен поддерживать бое- способную физическую форму, ведь от этого зависит результат. И четко знать свои обязанности. А вот быть бесстрашным в нашем деле даже вредно - у каждого человека должен быть разумный страх, не позволяющий совершать глупости. Тренированное тело - можно сказать, профессиональный инструмент огнеборца. Тренировки входят в служебные обязанности, но и вне работы Олег с удовольствием посвящает время спортивным занятиям в тренажерном зале - хобби! Случайно или нет, но никто из Крутиковых не курит. Как и не разводят костры на природе для приготовления шашлыков - для этого есть специально оборудованное место на даче. Сегодня в пожарной части Тольяттиазота №35 несут службу в штатном режиме два представителя семьи Крутиковых. Основатель династии после 32 лет безупречной работы находится на заслуженном отдыхе. А еще подрастает четвертый мужчина в семье - Владиславу Олеговичу еще нет четырех, но он уже подробно расспрашивает папу о его героической работе. Как знать?

Бабушка плохого не посоветует!

Многие на Тольяттиазоте помнят Людмилу Вечканову - директора комбината питания цеха №66. Но одному химику эти воспоминания особенно дороги - оператору ДПУ Никите Вечканову, внуку Людмилы Михайловны. Он пришел на завод в 2011 году, оставив работу в банке по совету своей бабушки. В рекомендациях Людмилы Михайловны Никита сомневаться не привык - бабушка практически вырастила его и брата, поэтому был уверен: раз говорит, что так лучше, значит, так оно и есть. Однажды Людмила Михайловна, глядя, как безрадостно внук занимается бумажной работой, сказала: «Переходи-ка ты на завод: у нас и стабильнее предприятие, и перспектив больше, и вообще». Так Никита стал оператором - сначала в отделении очистки, сейчас - на производстве аммиака, одновременно выполняя обязанности уполномоченного по охране труда. Бабушка, как всегда, оказалась права: механизмы, оборудование, ежедневное решение нестандартных задач оказались внуку гораздо ближе банковского дела. За эти годы Никита Вечканов не раз участвовал в конкурсе профмастерства, а недавно стал его победителем.

- На работе бабулю между собой все называли мамой - я в детстве очень удивлялся этому, - вспоминает Никита. - Авторитет она, конечно, имела непререкаемый - и среди коллег, и среди родственников. Хотя голос не повышала никогда - все говорила силой взгляда. Бабушка много всем помогала - очень доброй была, отзывчивой. Человеком с большой буквы.

Бабушка привела внука на завод, образовав династию Вечкановых. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Людмила Михайловна очень любила свою работу. Пропадала на заводе постоянно, особенно в праздники. В Новый год дома ее было и вовсе не застать - самое горячее время для работников общепита. Но и семью успевала побаловать своими непередаваемыми фирменными блюдами: «Таких вкусных голубцов и печени в соусе, как готовила бабуля, никогда и нигде больше не ел!», - признается Никита. Внук мечтает научиться готовить так же, как бабушка. Экспериментирует с блюдами в свободное от работы время: на заводе готовит аммиак.

- Коллектив у нас мужской и очень дружный, - говорит Никита Вечканов. - Мы годами работаем в одной смене, это моя заводская семья. Ни разу не пожалел, что пришел на завод. Бабушка плохого не посоветует!