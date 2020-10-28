Реакция «полюби химию» запущена! Новокуйбышевская нефтехимическая компания познакомила школьников с увлекательным миром химии

Школьники попробовали себя в роли профессиональных химиков. Фото: Евгения ВАСИНА

- Когда я вырасту, то у меня тоже будет своя лаборатория, лаборатория-кухня, - восторженно рассказывает юная Злата Иванова, выйдя из кабинета с надписью «Лаборатория потерянных украшений». - Буду экспериментировать с желе!

Пару минут школьница на практике разбиралась в неорганической химии: на ее глазах из белого порошка, что был в баночке с надписью «Бура», получился кристалл. Злата пока в начальной школе, до уроков химии еще далеко, но интерес к этой науке у нее уже проснулся. Как и у многих других юных участников фестиваля «Парк наук». Необычное мероприятие для школьников из года в год организует Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО НК «Роснефть». Все для того, чтобы рассказать юным жителям Новокуйбышевска, какой увлекательной может быть химия, как она важна, а быть может, и вдохновить ребят на углубленное изучение этого направления в будущем.

Как отмечают представители ННК, в прошлом году фестиваль «Парк науки» отметил пятилетний юбилей и показал все более растущий интерес у школьников. Сейчас в школах не так много времени уделяется урокам химии, поэтому важно дать детям возможность провести опыты своими руками, «пощупать», что такое химия. Понять, что химия - это наша жизнь, это все, что нас окружает, таков основной посыл организаторов мероприятия.

В минувшую субботу 120 ребят в возрасте от 7 до 14 лет с неподдельным интересом проводили самые настоящие химические опыты, причем куда более сложные, чем есть в образовательной программе старшеклассников. Такие проводят на 3 - 4 курсе специализированных вузов.

Ребята проводили настоящие химические опыты Фото: Евгения ВАСИНА

В этом году к участию в мероприятии приглашены только дети сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании и воспитанники партнерских учебных учреждений.

Для участников фестиваля придумали весьма реалистичную легенду: дети устроили вечеринку, а вот о последствиях не подумали. Итог: обои исписаны ручкой, выпита любимая папина газировка, сережки мамы бесследно пропали, а в гостиной стойкий запах пиццы. Чтобы все это исправить, причем за 1,5 часа, участникам предстояло изучить несколько разделов химии и применить их на практике.

- Я на таком мероприятии впервые. Меня папа привел, он на заводе работает. Впечатления у меня самые хорошие. Мы смешали сахар с лимонной кислотой и еще с каким-то веществом, получилось что-то вроде лимонада. Это, пожалуй, лучше не пробовать, но готовить было весело. Мне понравилось, - поделился впечатлениями десятилетний Илья Ахимов после опытов в «Лаборатории выпитой газировки».

За один день ребята не только узнали состав и попробовали сделать популярный лимонад, но и синтезировали сложные эфиры - ароматизаторы «Дюшес», создали искусственный краситель, изготовили разноцветные сплавы оксидов металлов для маминой сережки.

- Я не запомнил, как называются все эти реакции, но мне очень понравилось. Мы и кристалл сами сделали из буры, и проволоку над горелкой грели, и колечко золотили. Опыты мне понравились. Я пока в 4-м классе, у нас нет химии, но я буду ждать с нетерпением, когда у нас появится этот предмет, - заявил Максим Еременко после проведенных экспериментов.

В завершение мастер-классов все участники фестиваля получили дипломы и научные подарки от организаторов мероприятия Новокуйбышевской нефтехимической компании.