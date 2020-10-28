КуйбышевАзот: коронавирус «съел» прибыль, но развитие продолжается

Химгигант отчитался об итогах работы за 9 месяцев. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Объем реализации товарной продукции ПАО «КуйбышевАзот» за девять месяцев 2020 года снизился на 15% относительно прошлогоднего показателя и составил 34,6 млрд. руб. Чистая прибыль уменьшилась на 60% до 1,44 млрд. руб. Такая динамика показателей обусловлена неблагоприятной конъюнктурой цен на мировых рынках, а также значительным снижением спроса на капролактам и полиамид в связи с пандемией коронавируса.

Инвестиционные проекты в силе

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на предприятии продолжается реализация наиболее важных инвестиционных проектов, которые позволят рассчитывать на повышение эффективности производства и снижение затрат в предельно сжатые сроки.

В партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup идет строительство нового агрегата карбамида - применение прогрессивных технологий позволит обеспечить экологически чистое и безопасное производство. В рамках госпрограммы «Фабрика проектного финансирования» завершается строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год. На производстве сульфат-нитрат аммония продолжаются пуско-наладочные работы.

В сентябре начато производство полимер-композитных материалов (компаундов) на основе полиамида-6 на предприятии STFG в Рудольштадте (Германия), входящем в группу компаний «КуйбышевАзот». Инвестиции составили более 3 млн. евро.

Осенью 2020 года на предприятии проведены остановочные капитальные ремонты на производствах аммиака, карбамида, аммиачной селитры и капролактама. За девять месяцев на производственное развитие КуйбышевАзота было направлено 4,6 млрд рублей, в том числе 1,16 млрд рублей на ремонт и обновление оборудования.

Несмотря на экономическую нестабильность, предприятие продолжает реализацию инвестпроектов. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Внимание на экологию

Параллельно наращиванию производственных мощностей КуйбышевАзот усиливает экологическую составляющую. На производстве аммиачной селитры строится новая установка гранулирования и выпарки вместо двух действующих, что позволит значительно сократить выбросы.

Завершено строительство первого этапа очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Проект стал в своем роде уникальным для Самарской области и одним из немногих на территории РФ. Первый этап проекта включен в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология» и реализован за счет собственных средств предприятия. Объем инвестиций уже составил 872 млн. рублей, всего планируется потратить 1,2 млрд рублей.В настоящий момент ведется строительство второй очереди.

Все перспективные проекты предприятия направлены на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании в текущих условиях экономической нестабильности. Именно для этого компания продолжает реализацию проектов на перспективу, которые уже сейчас оцениваются по достоинству бизнес-сообществом. Так проект современного производства аммиака, реализованного совместно с компанией LindeAG (Германия), принес предприятию победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость- 2019», организатором которого выступает Российский союз промышленников и предпринимателей, в номинации «Лучший международный проект».