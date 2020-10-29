«И отдых, и оздоровление, и лечение»: детский оздоровительный лагерь «Салют»

Оздоровительный лагерь санаторного типа «Салют» находится в зеленом районе в черте города. Фото: ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия ООО «Салют» расположен в черте города, но в одном из самых зеленых и экологически безопасных районе города – поселке Мехзавод. Это единственный детский оздоровительный лагерь в Самаре, теперь здесь круглый год отдыхают дети.

Дети могут отдыхать в «Салюте» круглый год. Фото: ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Для оздоровления и лечения детей применяется:

- ингаляторий

- магнитотерапий

- фотарий

- ЛФК (занятия на тренажерах)

- водолечение (ванны хвойно-жемчужные, — йодо-бромные, бассейн и сауны, подводный душ-массаж)

- теплолечение (аппликация озокерита, парафина)

- массаж

- фитотерапия

- электролечение (гальванизация, электрофорез, электросон, магнитотерапия, СМТ- и СМВ-терапии, дарсонвализация, УВЧ-лечение, ДДТ)

- светолечение (КУФ, соллюкс)

- консультации узких специалистов (гастроэнтеролог, физиотерапевт)

Мальчишки и девчонки здесь не только оздоравливаются, но и учатся. Фото: ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

Детский оздоровительный лагерь «Салют» - это профилактика и лечение сердечно-сосудистой системы (ЛФК), органов пищеварения, органов дыхания, заболеваний опорно-двигательной системы. В период угрозы распространения коронавирусной инфекции особое внимание уделяется восстановлению и оздоровлению пациентов с легочными заболеваниями. В 4-этажном здании оздоровительного лагеря находятся спальные номера с лоджиями, столовая, учебные кабинеты, концертный зал, закрытый плавательный бассейн и 2 сауны, зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, библиотека, видеотека, танцевальный зал, настольный теннис.

Путевку можно приобрести бесплатно, или с большой скидкой — за счет работодателя. Фото: ООО ДОЛСТ ООО «Салют»

КАК НАС НАЙТИ

Адрес: г. Самара, 443028 Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, кв-л. 3, д.3.

Тел./факс: (846) 957-06-08, 372-94-01, 8-917-104-83-38;.

https://vk.com/dolst_salut63

E-mail: sansalut@gmail.com

С ребятами работают медики и опытные педагоги. Фото: ООО ДОЛСТ ООО «Салют»