В Самаре успешно заменили теплосети на всех 22 планируемых участках

Общая протяженность обновленной сети на этом участке - 260 метров Фото: Евгения ВАСИНА

Запах свежего асфальта и работа проворной спецтехники - на улице Гагарина в районе пересечения с улицей Авроры началось благоустройство участка после замены теплосетей. За несколько дней две бригады рабочих и шесть спецмашин вернут улице привычный вид: восстановят верхний слой дорожного полотна, внутриквартального проезда, уложат новый асфальт на тротуары и восстановят газоны.

- Завершающим этапом будет укладка верхнего слоя асфальта по улице Гагарина. Работы на проезжей части будут идти ночью, чтобы не затруднять движение автомобилистов и общественного транспорта, - рассказал Данил Степанов, заместитель главного инженера ООО «НПФ «ХХI век».

В этот ремонтный период компания «Т Плюс» заменила 30 км теплосетей разного диаметра на 22 участках: 15 объектов по основной программе, еще 7 взяли в работу дополнительно благодаря инвестициям при переходе в единую ценовую зону. - По всем 15 объектам основной программы работы полностью закончены, в том числе благоустроительные. На семи дополнительных участках завершены все технологические работы, дома подключены по основной схеме, остается лишь провести благоустройство, - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.

Работы по сборке монтажной схемы были завершены до начала отопительного сезона Фото: Евгения ВАСИНА

На улице Гагарина благоустройство закончат в ближайшие дни. Общая протяженность обновленной сети на этом участке - 260 метров, переход самой магистрали порядка 60 метров. Перекладка трубопровода с переходом улицы Гагарина стала частью работ по техническому перевооружению внутриквартальной теплосети диаметром 500 мм, проходящей по улицам Подзорной, Артемовской, вдоль улицы Авроры до Таксомоторного переулка. Самым непростым мероприятием оказалось прохождение ул. Гагарина; наличие тоннеля метрополитена непосредственно под объектом перекладки потребовало соблюдения целого ряда технических требований. Работы по сборке монтажной схемы были завершены до начала отопительного сезона. Тепло в дома местных жителей поступило даже раньше запланированных сроков.

Компания «Т Плюс» и на будущий год планирует продолжить обновление теплосетевого комплекса областной столицы.

- Планы на следующий год у нас аналогичные этому, с учетом дополнительного финансирования, точно не меньше по протяженности тепловых сетей, - уточнил Максим Рябенко.

Главная цель энергетиков - привести тепловые сети Самары и других городов области к нормативному состоянию.