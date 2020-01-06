Когда начнутся Рождественские богослужения в церквях Самары

Во время новогодних каникул в ночь с 6 на 7 января верующие справляют светлый праздник Рождества Христова. С каждым годом желающих прийти в церковь на Всенощное Бдение становится все больше. «Комсомолка» решила узнать, когда именно в храмах начнутся праздничные службы.

Собор Софии Премудрости Божией

ул. Соколова, 1а

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник).

08:00 – Царские Часы. Литургия. Вечерня

21:00 – Исповедь

22:30 – Всенощное бдение 7 января, вторник. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

00:00 – Архиерейская литургия

09:00 – Исповедь

09:30 – Вторая литургия

16:00 – Великая вечерня

Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери

Адрес: улица Ленинская, 75а. Телефон: (846) 333-25-15.

6 января 6.30 - Царские часы, 8.00- Великая вечерня, Божественная Литургия.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 января 17-00 Всенощное бдение

С 17-00 ДО 21-00 ИСПОВЕДЬ

7 ЯНВАРЯ 01-00 Божественная литургия

08-00 Поздняя Божественная литургия

Кирилло-Мефодиевский собор

Адрес: поляна им. Фрунзе, улица Ново-Садовая, 260.

Телефон: (846) 952-93-09.

Рождественская праздничная всенощная и ночная Литургия начнется сегодня в 23-00. Исповедь в 22.30

Храм в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских

Адрес: улица Радонежская, 2.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.30.

Телефон: (846) 336-75-12.

Храм во имя апостолов Петра и Павла

Адрес: улица Буянова,135а.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.00, исповедь с 17.00

Телефон: (846) 333-55-00.

Храм в честь пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Адрес: улица Ново-Вокзальная,178.

Телефон: (846) 224-95-16.

23:00 Исповедь, всенощное бдение

По окончании всенощного бдения Божественная литургия свят. Иоанна Златоустого (ориентировочно 01:00 ночи).

Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови, матери их Софии

Адрес: улица Чапаевская,136.

Телефон: (846) 332-50-87.

Праздничное Рождественское богослужение в ночь с 6.01 на 7.01. в 22.30.

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского

Адрес: переулок Академический,1.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 24.00. С 17.00 Всенощное бдение

Телефон: (846) 224-08-26.

Иверский женский монастырь

Адрес: Волжский проспект,1.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 24.00.

Телефоны: (846) 332-81-46, 332-37-14.

Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Адрес: пр. Юных пионеров, 36. Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.00. Телефон: (846) 951-27-46.

Храм в честь всех Святых

Адрес: пересечение улиц Тухачевского и Лунной.

6 января в 17.00 начнется всенощное бдение, а 7 января в 21.00 - литургия.

Телефон: (846) 247-70-40.

Храм в честь Царственных мучеников

Адрес: улица Бобруйская, 83.

В 21:00 исповедь и в 22:00 начало всенощного бдения, состоящего из великого повечерия, литии и утрени.

В 00:00, 7 января Божественная литургия свт. Иоанна ЗлатоустаТелефон: (846) 261-61-36.

Храм Илии пророка

Адрес: 116 километр, Новокуйбышевское шоссе, 54а.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 21.00.

Телефон: (846) 330-16-36.

Храм в честь Всех Святых, в земле Русской Просиявших

поселок Управленческий, Банковский пер.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 16.00.

Телефон: (846) 950-70-10.

Храм в честь Успения пресвятой Богородицы

Адрес: улица Стандартная, 26.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 22.00.

Телефон: (846) 261-58-41.

Храм в честь благоверного князя Александра Невского

Адрес: поселок Зубчаниновка, улица Транзитная,111а.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 20.00.

Телефон: (846) 931-20-71.

Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона

Адрес: улица Белорусская,101а.

Рождественское богослужение начнется 6 января в 17.00.

Телефон: (846) 309-19-93.

Адрес: улица Перекопская, 30.

Храм в честь Преображения Господня

Рождественское богослужение начнется 6 января в 22.00.

Телефон: (846) 262-89-09.