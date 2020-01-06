Когда начнутся Рождественские богослужения в церквях Самары
Во время новогодних каникул в ночь с 6 на 7 января верующие справляют светлый праздник Рождества Христова. С каждым годом желающих прийти в церковь на Всенощное Бдение становится все больше. «Комсомолка» решила узнать, когда именно в храмах начнутся праздничные службы.
Собор Софии Премудрости Божией
ул. Соколова, 1а
6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник).
08:00 – Царские Часы. Литургия. Вечерня
21:00 – Исповедь
22:30 – Всенощное бдение 7 января, вторник. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
00:00 – Архиерейская литургия
09:00 – Исповедь
09:30 – Вторая литургия
16:00 – Великая вечерня
Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери
Адрес: улица Ленинская, 75а. Телефон: (846) 333-25-15.
6 января 6.30 - Царские часы, 8.00- Великая вечерня, Божественная Литургия.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
6 января 17-00 Всенощное бдение
С 17-00 ДО 21-00 ИСПОВЕДЬ
7 ЯНВАРЯ 01-00 Божественная литургия
08-00 Поздняя Божественная литургия
Кирилло-Мефодиевский собор
Адрес: поляна им. Фрунзе, улица Ново-Садовая, 260.
Телефон: (846) 952-93-09.
Рождественская праздничная всенощная и ночная Литургия начнется сегодня в 23-00. Исповедь в 22.30
Храм в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских
Адрес: улица Радонежская, 2.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.30.
Телефон: (846) 336-75-12.
Храм во имя апостолов Петра и Павла
Адрес: улица Буянова,135а.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.00, исповедь с 17.00
Телефон: (846) 333-55-00.
Храм в честь пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Адрес: улица Ново-Вокзальная,178.
Телефон: (846) 224-95-16.
23:00 Исповедь, всенощное бдение
По окончании всенощного бдения Божественная литургия свят. Иоанна Златоустого (ориентировочно 01:00 ночи).
Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови, матери их Софии
Адрес: улица Чапаевская,136.
Телефон: (846) 332-50-87.
Праздничное Рождественское богослужение в ночь с 6.01 на 7.01. в 22.30.
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского
Адрес: переулок Академический,1.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 24.00. С 17.00 Всенощное бдение
Телефон: (846) 224-08-26.
Иверский женский монастырь
Адрес: Волжский проспект,1.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 24.00.
Телефоны: (846) 332-81-46, 332-37-14.
Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Адрес: пр. Юных пионеров, 36. Рождественское богослужение начнется 6 января в 23.00. Телефон: (846) 951-27-46.
Храм в честь всех Святых
Адрес: пересечение улиц Тухачевского и Лунной.
6 января в 17.00 начнется всенощное бдение, а 7 января в 21.00 - литургия.
Телефон: (846) 247-70-40.
Храм в честь Царственных мучеников
Адрес: улица Бобруйская, 83.
В 21:00 исповедь и в 22:00 начало всенощного бдения, состоящего из великого повечерия, литии и утрени.
В 00:00, 7 января Божественная литургия свт. Иоанна ЗлатоустаТелефон: (846) 261-61-36.
Храм Илии пророка
Адрес: 116 километр, Новокуйбышевское шоссе, 54а.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 21.00.
Телефон: (846) 330-16-36.
Храм в честь Всех Святых, в земле Русской Просиявших
поселок Управленческий, Банковский пер.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 16.00.
Телефон: (846) 950-70-10.
Храм в честь Успения пресвятой Богородицы
Адрес: улица Стандартная, 26.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 22.00.
Телефон: (846) 261-58-41.
Храм в честь благоверного князя Александра Невского
Адрес: поселок Зубчаниновка, улица Транзитная,111а.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 20.00.
Телефон: (846) 931-20-71.
Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона
Адрес: улица Белорусская,101а.
Рождественское богослужение начнется 6 января в 17.00.
Телефон: (846) 309-19-93.
Адрес: улица Перекопская, 30.
Храм в честь Преображения Господня
Рождественское богослужение начнется 6 января в 22.00.
Телефон: (846) 262-89-09.
ИСТОЧНИК KP.RU