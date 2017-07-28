Лазерная коррекция зрения в Самаре: клиники, цены на операцию

Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Эти заболевания размывают, а то и вовсе стирают очертания мира. Самые привычные и быстрые способы, увидеть его снова – это очки или контактные линзы. Одни ломаются и теряются, у других обязательно истекает срок годности. Результат – постоянная статья расходов.

Однако есть еще один вариант, дорогой, но позволяющий навсегда забыть про очки и контактные линзы – лазерная коррекция зрения.

Когда возможна лазерная коррекция?

Лазерная коррекция зрения — это современный, эффективный и безопасный метод достижения максимально возможной остроты зрения. Она рекомендована людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом.

- Лазерная коррекция может помочь вернуть хорошее зрение людям с близорукостью до -15 диоптрий, дальнозоркостью до +4 диоптрий и астигматизмом до 6 диоптрий, - комментирует заместитель главного врача самарской областной клинической больницы им. Ерошевского рефракционный офтальмохирург Евгений Спиридонов. - Делать такую операцию можно только с 18 лет. Главное условие - стабильная острота зрения в течение последнего года и отсутствие других противопоказаний.

Операция на оба глаза длится 15-20 минут, при этом время самого лазерного воздействия составляет, в среднем, 15-20 секунд. По словам экспертов, такая процедура абсолютно безболезненна, поскольку перед ней в глаз закапывают анестезирующие капли.

Цена за взгляд

Ценник на услуги по лазерной коррекции зрения зависит как от методики, так и от категории сложности. Тонкая роговица, близорукость от 6 диоптрий, персонализированная коррекция – все это дополнительная работа для офтальмохирурга.

В основном стоимость лазерной коррекции зрения в самаре варьируется от 15000 рублей до 45000 рублей. Это только цена за операцию на один глаз. Обычно в эту цену входит сама операция и послеоперационное наблюдение от 3 до 6 месяцев.

Кстати, в особых случаях лазерную коррекцию можно сделать и бесплатно, в рамках ОМС. Однако для этого необходимы абсолютные медицинские показания и направление из поликлиники.

- К таким показаниям относятся травматические, постинфекционные и послеоперационные изменения роговицы, поддающиеся лазерной коррекции, анизометропия более 3 диоптрий с непереносимостью очков или контактных линз, - объясняет Евгений Спиридонов.

В остальных случаях операция по лазерной коррекции зрения является косметической и выполняется только на платной основе.

Современные и безопасные методики коррекции зрения в Самаре

Коррекция зрения при помощи лазерных технологий является одним из самых безопасных и эффективных способов. Современное оборудование позволяет рассчитать параметры операции с точностью до микрона, при этом врач учтет все особенности пациента. Вмешательство длится около 10-15 минут, время лазерного воздействия – всего 15-20 секунд. Пациент не почувствует боли, благодаря анестезирующим каплям, а восстановительный период по методике Ласик и Фемто Ласик составляет в среднем около 4 часов.

- Кроме того, стоит отметить, что этот вид вмешательства абсолютно безопасен. В Глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения проводится более 10 лет. И сегодня именно в нашей клинике, единственной в Самарской области, пациентам предлагается безножевая и полностью программируемая операция Фемто Ласик, - говорит генеральный директор клиники "Глазная клиника Бранчевского", к.м.н., врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Сергей Бранчевский.

Сергей Бранчевский кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, генеральный директор клиники "Глазная клиника Бранчевского"

В "Глазной клинике Бранчевского" используют самый быстрый в мире эксимерный лазер и единственный в регионе фемтосекундный лазер. Эксимерный лазер позволяет выполнить быстрое, безопасное и надежное рефракционное лечение, а фемтосекундный лазер предназначен для эффективного формирования роговичного лоскута безножевым способом. Чтобы свести к минимуму воздействие на глаз и удалить ткани только там, где это действительно нужно используется персонализированная коррекция зрения - методика Contoura. Ее рекомендуют пациентам после травм, а также людям с помутнением роговицы, перенесшим воспалительные заболевания, например, кератит, – здесь без персонализированной коррекции просто не обойтись.

Рекомендации врача после лазерной коррекции

После операции имеются стандартные ограничения в течение 2 недель:

- исключить грубое механическое воздействие на глаза (не тереть их);

- избегать яркого света на глаза (носить солнцезащитные очки, не посещать солярий);

- избегать переохлаждения и прямого попадания охлажденного воздуха в глаза;

- исключить попадание в глаз воды, не посещать сауну, бассейн;

- избегать задымленных и запылённых помещений, контактов с животными;

- ограничить вождение автомобиля в вечернее время;

- не пользоваться аэрозолями и косметикой.

Спустя 2 недели после операции можно вести обычный образ жизни, физические нагрузки не противопоказаны. Рекомендации по ограничению занятий могут быть индивидуальными.

В течение года рекомендуется использование очков с ультрафиолетовым фильтром и отказ от синтетических витаминсодержащих препаратов или биологически активных добавок с целью сохранения стабильно высоких оптических результатов операции.

Девушкам пользоваться тушью мо жно через 1 месяц пос ле операции, нарастит ь ресницы можно через 2-2,5 месяца.

После операции зрительные нагрузки вблизи не противопоказаны, однако в течение месяца после операции в период адаптации зрительной системы рекомендовано по возможности ограничить длительные зрительные нагрузки вблизи (компьютер, чтение и пр.) и чаще использовать увлажняющие капли.

КОНКРЕТНО

Где сделать лазерную коррекцию зрения в Самаре?

• Глазная клиника Бранчевского: ул. Ново-Садовая, д. 369 а. Тел.: (846) 925-31-31

• ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», отделение эксимер-лазерного и микрохирургического лечения: ул. Ново-Садовая, д. 158. Тел.: регистратура - (846) 323-00-66, справочная - (846) 323-00-00