Что приготовить на Новый год: простые блюда от эксперта, которые украсят любой праздник

До Нового года остается всего нечего. Совсем скоро мы будем под бой курантов поднимать бокалы с шампанским и слушать, чего хорошего пожелает президент. Но за всеми этими моментами не стоит забывать про крайне важную деталь праздничный ужин. Салаты, закуски - без этого никак! Ассортимент угощений нужно продумывать уже сейчас. "Комсомольская правда-Самара" решила помочь горожанам в этом и отправилась в местный техникум кулинарного искусства - узнать рецепты к новогоднему столу. Вместе с мастером производственного обучения Алексеем Тамошиным мы готовили традиционный "Оливье" в необычной вариации, а также другие весьма интересные и вкусные блюда.

Салат из креветок с рукколой

Салат из креветки с рукколой - интересный салат для Нового годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Руккола, зелень "Микс", креветки тигровые, чеснок, соль, помидоры черри, моцарелла, хлебный чипс (из батона или багета), апельсин, оливковое масло, сок апельсиновый и горчица при желании.

Процесс:

Креветки жарим с чесноком. Не забываем солить и, если хочется остроты, перчить. Оливковое масло, горчицу и апельсин взбиваем. Сюда же идет немного горчицы. Соус понадобится нам для заправки. Апельсины очищаем и нарезаем дольками.

Раскладываем все на блюдце или тарелке и подаем к столу.

Оливье в заварном тесте

Оливье в заварном - это такое сытное пирожноеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Филе куриное, картофель, огурец соленый, свежий огурец, куриное яйцо, морковь, зелень, майонез, заварное тесто (масло сливочное, мука, молоко, яйцо, соль).

Процесс:

Отдельно выпекаем профитроли из теста. Параллельно нарезаем салат. Курицу, картошку, яйца и морковь отвариваем. Режем мелкими кубиками и отправляем в тарелку. У профитролей отрезаем верхушку и кладем туда заправленный майонезом салат. Если хочется, можем украсить зеленью или, например, зернами граната.

Заливное "Провансаль"

Заливное с говядиной - объедение!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Говяжья мякоть (кусочки без сухожилий, "зачищенная" говядина), желатин, майонез, огурец, маслины.

Перед фуршетом можно его разделить на несколько частейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процесс:

2 -2,5 часа варим говядину - до готовности. Отдельно замачиваем желатин, а потом его смешиваем с бульоном. Мясо режем на мелкие кубики. Заливаем их на первый слой. Второй слой - бульон (не выше 40 градусов), желатин и майонез. Делаем третий слой - делаем рисунок (на свой вкус): из оливок или того же граната. При подаче можно добавить горчицы. Можно делать больше слоев - два с майонезом через один с чем-нибудь еще. Допустимо в качестве "подкладки" использовать бородинский хлеб.

Закуска из огурца и бородинского хлеба

Закуска из огурца и бородинского хлеба - порадует вас перед горячимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Свежий огурец, хлеб бородинский, масло сливочное, куркума, брынза, креветка тигровая, зелень (петрушка), маслины (как вариант).

Процесс:

Формочкой для канапе вырезаем что-нибудь для огурца. Сливочное масло взбиваем с куркумой для окраса. Брынзу с чесноком. Массу мажем на хлеб, нарезанный слоями. Креветку обжариваем. Насаживаем все на шпажку в следующем порядке - огурец, долька хлеба с начинкой, креветка, петрушка и брынза, добавленная из кондитерского мешка. Для красоты - зернышко граната или маслина.

Блинное канапе с семгой и виноградом

Блинное канапе - еще одна оригинальная закускаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Блины, приготовленные по классическому рецепту (яйцо, мука, молоко). ВАЖНО: не толстые. Масло сливочное, сыр, сыр фета, филе семги - покупаем или солим сами, виноград, зелень.

Процесс:

Масло сливочное соединяем с фетой до однородной массы. Можем разделить по разным емкостям и в одну замешать зелень. Семгу делим на мелкие ломтики. Промазываем блины. Чередуем: масло с сыром - 3 слоя пустых - семга. Мы сделали 12 блинчиков. Можно порядок изменить, как вам угодно. Упаковываем "тортик" пищевой пленкой и отправляем в холодильник на пропитку. Чем дольше, тем лучше пропитается. Например, можно оставить часов на 6 или даже на всю ночь.

Перед подачей делим все на небольшие столбики и подаем их на шпажке. Звездой на этой "елочке" выступает виноград или оливка.

Сельдь на тосте

Еще одна закусочка из бородинского хлебаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ингредиенты:

Сельдь бочковая (такая гораздо вкуснее), бородинский хлеб, куркума, сливочное масло, сыр альметта, корнишоны, зелень, маслины, оливки.

Процесс:

От сельди оставляем только филе. Для красоты и блеска можно брызнуть на него растительным нерафинированным маслом. Хлеб разрезаем на дольки и пропитываем их маслом с куркумой - как уже мы указывали выше. Делим на кусочки огурчики и рыбу. Кладем их на хлеб - можно, опять же, с помощью шпажки добавит красивой формы и добавляем оливку и альметты (сливки 22 % жирности и сливочное масло).

Винегрет с сельдью

Ингредиенты:

Наш набор для винегрета - все просто и доступноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сельдь, лук, зеленый горошек, морковь отварная, картофель отварной, квашенная бочковая капуста, бочковые огурцы, свекла вареная, зелень.

Процесс:

Вкус у этого блюда весьма интересный и знакомыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы будем их не смешивать, а раскладывать на тарелке отдельно, чтобы человек мог выбрать. Мелко режем лук, огурцы, картошку, желательно кубиками. Морковь превращаем в красивую звездочку. Рыбку делим на дольки - отделяем от костей. Пропитываем маслом. Из свеклы на слайсере делаем пластиночки. Все раскладываем так, как нравится.

Алексей Тамошин:

Алексей Тамошин желает всем читателям "КП-Самара" приятного аппетита в 2018 году!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Большой плюс подборки, которую я представил в том, что мы из нескольких одних и тех же компонентов сделали много разных и вкусных блюд. Это не только сытно, но и экономно. Например, в этом выборе самое дорогое - креветки. Но и их можно взять несколько штук. Надеюсь, читателям "Комсомольской правды" все понравится! С наступающим Новым годом! Приятного аппетита!