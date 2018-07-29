Нашли по следам от детской коляски: пожарные спасли семью с годовалым ребенком, заблудившуюся в лесу

29 Июль 13:55 2018-07-30T17:11:20+03:00

Спасенные поблагодарили пожарных и обещали больше не попадать в подобные ситуации Фото: соцсети

Сергей с супругой и малюткой провели в лесополосе в Самарской области около 2 часов

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Несколько дней назад в Единой дежурной диспетчерской службе Сызранского района Самарской области примерно в 14-45 раздался телефонный звонок. Мужчина на том конце провода представился Сергеем и сообщил, что он вместе с супругой и годовалым ребенком заблудились в лесу окола села Старая Рачейка.

Сергей рассказал, что примерно час назад они вышли на прогулку с ребенком в лес и сейчас не могут найти дорогу обратно.

- На поиски семьи был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №130 пожарно-спасательного отряда №47, а также полицейские местного отдела полиции № 34, скорая помощь, представители Сызранского лесничества и поисково-спасательная служба Сызрани, - рассказывают «КП-Самара» в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Специалисты пока еще мало понимали, где находятся потерявшиеся и установили с ними связь — общались по мобильному. Сергей вместе с женой объяснили, в каком районе они зашли в лес и рассказали, что рядом с ними находится линия электропередач.

Именно следы от детской коляски помогли специалистам выйти на следФото: соцсети

Работники ПСЧ №130 — хорошо ориентирующиеся в этой местности - первыми прибыли к указанному направлению. Все дело в том, что в дежурный караул входят как раз жители Старой Рачейки, они хорошо знают здешний лес. Это стало решающим фактором в поисках.

Спасатели быстро поняли, где может находиться Сергей и настоятельно рекомендовали ему и его близким не покидать свое местонахождение.

Начальник караула ПСЧ № 130 Колесников и пожарный этой части Неповалов несколько километров шли по следам от детской коляски. Водитель пожарной части Михайлов тем временем, находясь в служебном автомобиле, подавал специальные звуковые сигналы, рассчитывая, что заблудившиеся их услышат.

«Потеряшек» нашли в 15-55. К счастью, они были здоровы и никакой медицинской помощи не понадобилось. Семью вывели из леса и через 20 минут доставили в родное село. Сергей с супругой отблагодарили своих спасителей и сделали с ними фото на память.