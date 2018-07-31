2018-08-01T10:18:24+03:00
Происшествия

Загнал в Волгу и запрещал выходить на берег: сельского диджея жестоко убили после пьяной ссоры

Тело погибшего в реке нашли в середине мая, а на подозреваемого в жестокой расправе вышли только на днях
Михаил ГОРЮНОВ
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Погибший любил музыку, служил в Чечне и не платил матери своего ребенка алиментыПогибший любил музыку, служил в Чечне и не платил матери своего ребенка алиментыФото: соцсети
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14 мая в реке Волга - на расстоянии примерно в 8 метров от берега близ улицы Скальной в Октябрьске - местные жители обнаружили труп человека. Специалисты, прибывшие на место, сразу заявили - судя по состоянию тела смерть наступила несколько месяцев назад. Личность установить сразу не представлялось возможном. Правда, были отличительные черты в виде татуировок - скорпион на левом предплечье, "За Вас" на запястье и патрон с группой крови на груди.

- Во многом благодаря этим приметам погибшего через несколько дней удалось идентифицировать. Им оказался 34-летний Михаил Шахов. Мужчина в свое время привлекался к уголовной ответственности за угон и невыплату алиментов матери своего сына - речь там шла примерно о 54 тысячах рублей, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды -Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый несколько месяцев после убийства жил обычной жизнью и разгуливал на свободе Фото: соцсети

Подозреваемый несколько месяцев после убийства жил обычной жизнью и разгуливал на свободеФото: соцсети

Михаил жил в Октябрьске, официально нигде не работал, увлекался музыкой, иногда пробовал себя в качестве диджея, даже имел сценический псевдоним - Dj Shah. На днях следователи выяснили, что мужчина, проходивший военную службу в Чечне в начале 2000-х, умер не случайно.

- Благодаря экспертизам и опросу свидетелей оперативники получили основания считать, что к смерти Шахова может иметь отношение 23-летний Александр Б. Житель Октябрьска, тоже молодой отец. Вместе с ним Михаил, по имеющимся сведениям, находился в последние часы своей жизни, - отмечают правоохранители.

Михаил и Александр распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними возникла ссора. Событий приняли неожиданный и страшный поворот:

Ранее задержанный уже попадал в неприятные ситуации Фото: соцсети

Ранее задержанный уже попадал в неприятные ситуацииФото: соцсети

- Александр, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу, избил Шахова и, после того, как тот уже не мог сопротивляться, закинул его в багажник своей машины. Михаила он отвез к берегу Волги, где затолкал его в воду и запрещал оттуда выйти, угрожая физической расправой. Он уехал, убедившись, что потерпевший скончался.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" в СУ СК Самарской области возбудили накануне - 30 июля. Подозреваемого, который до конца июля жил обычной жизнью и разгуливал на свободе, задержали и допросили. С ним продолжают проводить следственные действия.

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