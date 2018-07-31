2018-08-01T17:55:49+03:00
Общество

Масло «Выбор хозяйки» получило первый в Самарской области Государственный знак качества

Впервые обладателем высшей награды стал продукт, произведенный в Самарской области, компанией Кошкинский маслозавод
Александра БЕЛОВА
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Больше продуктов собственного производства

28 июля в России отмечают День работников торговли. В Самарской области в преддверии праздника лучших сотрудников этой отрасли собрали в Самарском академическом театре оперы и балета – поздравлять и награждать. Приветственное обращение ко всем собравшимся в зале работникам торговли от врио губернатора Дмитрия Азарова прочитал первый вице-губернатор Александр Нефедов:

- Развитый потребительский рынок и удовлетворенность населения товарами и услугами говорят об экономическом и социальном благополучии общества, - отметил глава региона.

На мероприятии благодарственные письма и почетные грамоты вручили настоящим профессионалам. Памятные знаки получили руководители предприятий сферы общественного питания за организацию достойного приема гостей мундиаля.

Интерес к сфере торговли неудивителен: сегодня на долю 3,5 тысяч торговых объектов в регионе приходится более 2% розничного товарооборота страны. Самарская область занимает четвертое место в ПФО по обороту розничной торговли на душу населения. А вклад отрасли в экономику составляет почти 11%. И одна из главных задач, которые ставит правительство губернии, - на прилавках магазинов должно быть как можно больше товаров собственного производства.

Заслуженная награда

Еще одна важнейшая цель – сделать так, чтобы все жители Самарской области могли получать качественные товары и услуги. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководитель «Российской системы качества» Максим Протасов подписали «дорожную карту» о взаимном сотрудничестве. Это новая веха в работе по улучшению качества товаров и услуг в губернии: каждый житель региона должен быть уверен в продукции, которую он покупает и приносит домой. Лучшие региональные товары, которые пока на федеральном уровне не так широко известны, могут быть включены в исследования Роскачества и получить Государственный знак качества.

Кстати, такой знак отличия впервые получил товар, произведенный в Самарской области. Это масло «Выбор хозяйки» Кошкинского маслозавода, входящего в состав АО «АЛЕВ». Продукция предприятия уже много лет пользуется спросом у покупателей региона, а масло с содержанием жира 72,5% теперь получило самую высокую оценку.

- Уже более двух лет наша организация проводит исследования товаров по всей стране, - рассказал глава Роскачества Максим Протасов. – Еженедельно мы рассказываем гражданам России о результатах этих исследований: какие товары, к сожалению, не соответствуют стандартам, какие можно смело покупать, и на что нужно обращать внимание при приобретении той или иной продукции. Мы - настоящий потребительский навигатор. Кроме того, мы являемся оператором Государственного знака качества. Лучшим товарам по результатам наших исследований, мы вручаем символ государственного признания и гарантии качества.

Оказавшись в Самарской области, навигатор взял направление на Кошки. Теперь при содействии Роскачества масло под маркой «Выбор хозяйки» будет продвигаться не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Заслуженную награду Максим Протасов вручил генеральному директор АО МСЗ «Кошкинский» Юрию Горяйнову.

- Сегодняшнее мероприятие так или иначе затрагивает тему мундиаля, с успехом прошедшего в нашей стране, - отметил в своем ответном слове руководитель предприятия. – Все знают Самару как город, в котором производятся лучшие в мире космические корабли, как город, где прошел самый лучший чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что теперь все покупатели нашей страны будут знать Самарскую область и как регион, где производится качественная пищевая продукция, а именно – масло под брендом «Выбор хозяйки».

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