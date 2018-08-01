Мы не можем больше работать бесплатно! Самарские спасатели готовы бросить работу и закрыть пляжи

1 Авг. 15:30 2018-08-02T17:48:13+03:00

Группа пляжных спасателей Самары бьет тревогу - зарплаты нет, спасательного оборудование нет, на смену, по их словам, выходят школьники. А в ОСВОДе разводят руками: денег в контракте мало, стабильности никакой нет

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На самарских пляжах настоящая жара и дело даже в погоде. Между группой ныне уволеных пляжных спасателей и руководством разгорелись споры. Первые жалуются: деньги не платят, условия работы ужасные, на работу берут детей. Вторые уверяют: всему есть объяснение, о безопасности отдыхающих заботятся так, как нужно. Журналист «КП-Самара» постаралась разобраться в спорах двух сторон. Что же происходит?

Андрей Емелин объясняет, почему возникли трудностиФото: Евгения ВАСИНА

«Детей в воду не пускаем»

- Я работаю больше восьми лет, сейчас страшно и за отдыхающих и за самих спасателей. Любой может стать пляжным героем. Хотите, и вы приходите в выходной день и работайте, если будет место, а место точно будет, люди у нас часто не выходят. Некоторые из наших кадров даже плавать не умеют! Всего 13 постов и примерно 90% спасателей - дети от 15 до 17 лет. Да они просто не вытащат взрослого дядю из воды, не окажут ему первую помощь, сами утонут. И на такую работу подростков отпускают родители!

Как же так? Ведь недавно на вопрос о спасателях-детях в Твиттере мэр Самары Елена Лапушкина всех успокоила – мол, неправда это.

Руководитель Самарского областного совета ОСВОД Андрей Емелин объяснил – дети есть, но в воду не лезут.

- В этом году из-за чемпионата сложности. Многие активные ребята, которые работают уже не первый год, стали волонтерами. Мы набрали новых, помоложе. Но несовершеннолетних спасателей у нас точно нет, есть помощники матроса-спасателя, которым вот-вот исполнится 18 лет. На эту должность мы можем брать ребят с 15 лет, в воду они не лезут, только патрулируют пляж. В управление гражданской защиты мы предоставляем список с копией паспортов, контроль строгий. Что касается фото в соцсетях, на котором мальчик в форме, похожей на спасательную, я узнавал. Это не наш сотрудник, а просто отдыхающий.

Ребята признаются: зарплату ждут с прошлого годаФото: Евгения ВАСИНА

«Маски рвутся, ласт не хватает»

- Говорят, что спасатели неподготовленные. Что из зарплаты 800 рублей в день вычитают 45 рублей за обучение в бассейне, но на самом деле в бассейне спасатели не тренируется?

Тут Емелин вздохнул: проблемы с подготовкой кадров действительно есть.

- Мы получаем от администрации оборудование, обучаем и нанимаем нужных людей, организуем службу, но стоимость контракта не менялась с 2007 года, а цены выросли и спасателей нужно больше почти в два раза, - сетует руководитель. - За каждый кусочек пляжа своя контора отвечает. У нас нет даже карты рельефа дна после водолазного обследования, это другая компания делает!

В самих спасательных пунктах разруха - железная коробка даже песком не присыпана, электричества нет, полы скрипят, местами даже проваливаются.

- Знаете, что самое опасное? - заинтриговал Петр. - Видели, что происходит с деревом, когда в него попадет молния? Ни у одного из спасательных пунктов нет заземления. Это просто металлическая коробка с антенной, которая стоит на пляже. В грозу мы стараемся отойти от него подальше, а ведь именно сюда спешат отдыхающие с детьми, в надежде спрятаться от дождя. Электричества у нас нет, обедаем пирожками, которые продают на пляже, а куда деваться, без холодильника обед из дома пропадает, воду нам привозят немного или мы сами за ней ходим в магазин.

Громкоговорители на пунктах спасателей есть, а вот остальное оборудование не в комплектеФото: Евгения ВАСИНА

В плачевном состоянии и спасательное оборудование. Один стул на вышке, аптечки, ласты и два громкоговорителя...

- В прошлом году нам выдали детские маски и детские трубки для дыхания. В этом году маски взрослые, но очень старые. Когда что-то случается, спасатели хватают их и бегут на помощь, бывает, что в суете маска рвется, а без нее найти человека под водой очень сложно, - вступает в разговор девушка-медик.

- Спасательные жилеты у нас, конечно, в терпимом состоянии, но с ними очень неудобно. Во-первых, жилет сильно замедляет движение. Во-вторых, вот ты доплыл до пострадавшего, далее тебе нужно быстро снять с себя жилет и передать его тонущему. Сам ты при этом остаешься без поддержки на воде и без сил, - поделился спасатель Петр. - Пару лет назад тестировали спасательные буйки, как в голливудских фильма. Очень они нам понравились, плыть к пострадавшему не мешают, всегда остаются на воде, но, почему-то от них отказались.

Емелин уточняет: оборудование выдают то, что горадминистрация закупила семь назад.

- Нас комплектуют всем необходимым в рамках технического задания по контракту, к техзаданию нас чиновники не подпускают, так что мы получаем то, что нам написали . Мы сами купили в Крыму спасательные буи, это действительно удобнее, но оба они дали течь. Ремонтировать надо, но в контракте средств на обновление снаряжения не предусмотрено, сами купить не можем. Нам бы зарплату людям выплатить.

А стулья - сломаныФото: Евгения ВАСИНА

"Денег нет, но вы спасайте"

Когда речь зашла о деньгах, у спаспункта собрался стихийный митинг. «Не заплатите вознаграждение, на работу завтра не выйдем! – шумели работники. Страсти накалились настолько, что в дело пришлось вмешаться сотрудникам РосГвардии. Обошлось без задержаний.

Мама одного из спасателей смущенно уговаривала начальство:

- Мой сын пять лет здесь работает, а с августа прошлого года ничего не получает. Работу свою он любит, обидно за него.

Руководителю ОСВОДа ничего не оставалось, как пообещать скоро рассчитаться со всеми.

- В контракте на хорошую зарплату денег не хватает. Организация наша некоммерческая, будем искать дополнительные способы заработать. В 2016 году был у нас контракт на поднятие баржи под Кинелем. Там тоже бюджетные деньги, аванса не было, вкладывать надо свои. Туда и пошли средства, которые должны были стать вознаграждением спасателей в августе 2017 года. Да я не прав, пошел на риск… Но скоро всем выплатим долги, решение суда выполним. Пока могу компенсировать вознаграждение услугами - обучить на дайвера, катером управлять, мотолодкой.

Каждый день на дежурство от ОСВОДа выходят от 48 до 51 человека, а всего летом задействовано около 170 спасателей.