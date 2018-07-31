2018-07-31T23:17:22+03:00
Спорт

Крылья Советов - ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча первого тура РПЛ 31 июля на Самара - Арене

Футбол, матч Крылья Советов - ЦСКА 31 июля 2018 года. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч первого тура РПЛ
Ольга АФАНАСЬЕВАМихаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" уже в третий раз выйдут на поле "Самара Арены""Крылья" уже в третий раз выйдут на поле "Самара Арены"Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Большой футбол возвращается на Самара Арену после небольшого перерыва: Крылья Советов Цска встретятся в первом туре РПЛ уже 31 июля 2018 года в 20:00 по самарскому вермени. Для самарского клуба это первая игра в Премьер-лиге после возвращения из ФНЛ в этом году. И третья - на новом стадионе, где команда еще ни разу не проигрывала. А вот для вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева "Самара Арена" место несчастливое: именно здесь он пропустил три мяча от Уругвая в игре со сборной России. Так что пока он рекордсмен по количеству пропущенных мячей на новом стадионе: больше вратари пропускали только на предматчевых разминках.

На поле "Самара Арены" ЦСКА выйдет в статусе обладателя Суперкубка, но в победной игре с "Локомотивом" команда не уидвила ровно ничем, матч не запомнился ничем, кроме спорного мяча. 31 июля будет видно, как чувствует себя клуб, из которого ушли в это трансферное окно Головин и Витиньо, Игнашевич и Березуцкие закончили карьеру, оголив защиту.

"Крылья" трансферами тоже не то, чтобы удивили: пожалуй, главным приобретением стал Максим Канунников, игравший 12 матчей за Сборную России, который займет позицию форварда. Ушел несменный капитан Таранов, но в игре он уже давно не блистал.

Предсказать результат игры не так просто, как кажется. Понятно,что фаворит букмекеров - ЦСКА, но и у самарцев есть козыри, интересно, что придумает Тихонов, чтобы удивить гостей. Прогнозом на матч поделился наш спортивный обозреватель Михаил Горюнов.

Тем временем, болельщики скупили все места на "Самара Арене": кто-то по привычке поддерживает "Крылья", кто-то влюбился в футбол после чемпионата и хочет посмотреть на стадион. Ожидается больше 30 тыс. зрителей.

Статистика личных встреч Крылья Советов - ЦСКА

В прошлом сезоне, когда "Крылья" играли в премьер-лиге (2016/2017), команды встречались дважды. Оба раза "КС" проиграли со счетом 2:1. В 2015 году "Крылья" сначала проиграли ЦСКА со счетом 2:0, потом выиграли с таким же счетом - в гостях. В этом же году команды встречались в Кубке России, ЦСКА выиграли со счетом 1:0. За все время с 1993 года "КС"выигрывали 10 раз, ЦСКА - 26.

Прямая онлайн-трансляция Крылья Советов - ЦСКА 31 июля 2018 года

Следить за игрой на "Самара Арене" можно на нашей странице. Начало в 20.00 по самарскому времени.

Крылья Советов - ЦСКА 31 июля.

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