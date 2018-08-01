«У нас еще двое есть, и че?»: мать оставила в горящем доме 1,5-годовалого малыша и заплатила штраф 5 тысяч рублей

1 Авг. 08:00 2018-08-01T09:45:30+03:00

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8 января вечером семилетний Сережа (имя изменено) захотел попить чай. Дома газ давно отключили за неуплату, поэтому пользовались газовыми баллонами. У мальчика выпала спичка из рук, и вспыхнуло пламя.

В доме жили вчетвером: супруги Дмитрий и Елена Слеповы и их дети – семилетний Сережа и Матвей (имя изменено), которому было 1 год и 8 месяцев. На крики выбежала только Елена.

- Бери младшего и беги, - женщина начала тушить пожар сама.

Дмитрий не скрывает: в тот вечер выпил и лег спать. Проснулся уже оттого, что стал задыхаться. Выбежал из дома, супруга стояла уже на улице.

- Где дети?

Дмитрий Слепов рассказывает, что попытался вытащить ребенка, но у него не вышлоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наверное, в доме.

- Я обратно ломанулся, - вспоминает Дмитрий. - И зайти уже плохо было. Я на карачках прополз в комнату. Там два дома совмещено, между ними коридор. Дети играли в одной половине, а мы постоянно находились в другой половине. Я побежал туда, где мы обычно были, пошарил там руками – не нашел и убежал. Загорелся, начал задыхаться. Выбежал, на снег упал и все. Там уже полностью полыхало. С крыши кипяток лился – снег, видимо, таял.

Баба Лида была первой, к кому побежал маленький СережаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сережа к нам прибежал, - рассказывает баба Лида из дома напротив. – Стучится, кричит: «Горим! Горим!» Это было часов в 8-9 вечера. Начала соседей созывать, чтобы помогли. А маленького вытащить из огня он не смог. Тяжело было.

Соседи попытались помочь, но в доме, по словам свидетелей, стали взрываться газовые баллоны. Матвей задохнулся в горящем доме – помочь ему так и не смогли. Пожарные вынесли его уже мертвого.

- Он был черненький только, закопченный, - вспоминают очевидцы. – Забился в какую-то трубу. А личико беленькое, закрывал его руками.

Дом выгорел почти полностьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Не, ну а че я сделаю?»

Дмитрий и Елена женаты уже 13 лет, обоим по 36 лет. Матвей был их третьим ребенком. Двенадцатилетний Антон живет у бабушки, средний и младший – вместе с родителями.

- Изначально надо было детей брать в охапку и бежать, а не оставлять их. Она и меня, получается, оставила, - пожимает плечами Дмитрий.

Кажется, что во временном жилье даже сейчас пахнет дымомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщину осудили по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». За это она выплатила штраф – 5 тысяч рублей. Добиться разумных объяснений ни муж, ни органы следствия так и не смогли.

- Следователь задала вопрос: «Что вы сделали для того, чтобы спасти ребенка?» Она сидит и молчит. Да и я с ней разговаривал. Все бесполезно, там ничего не добьешься.

- Она выпивала?

Отсюда Слеповы уезжать не хотятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А кто знает? Я пил, не отрицаю. А с ней экспертизу никто не делал. Можно что угодно говорить. Ну вот что, по шее ей, что ли, дать? Что теперь-то? Ребенка не вернешь. Она якобы тушила что-то. У нее ожоги есть. Не прошли еще. Ну, была мысля развестись с ней, ну а дальше-то че? У меня еще двое детей есть, и дальше че? Пополам квартиру делить?

Слеповы получили временное жилье. В нем они планируют остаться жить.