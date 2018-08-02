2018-08-02T23:01:18+03:00
Спорт

Зенит-Динамо Минск: российский клуб сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 9 августа

9 и 16 августа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретятся Зенит-Динамо Минск
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Команды встретятся 9 августаКоманды встретятся 9 августаФото: c cайта ФК "Зенит".
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Определился соперник питерского "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Им стало минское Динамо, в ответном матче уверенно обыгравшее дома ДАК 1904 из Словакии. Игра со словаками завершилась со счетом 4:1, впрочем, белорусы и были фаворитом встречи. Дублем отметился Урош Николич. Первый матч третьего калификационного раунда Лиги Европы пройдет 9 августа, в этот день российский клуб начнет продвижение к групповому этапу и сыграет на выезде. Ответный матч состоится 16 августа уже в Санкт-Петербурге.

Изначально "Зенит" должен был начать сражение за место в группе со второго этапа, но питерскому клубу повезло: подопечных "Семака" выручил неподошедший для евротурниров "Тосно". Благодаря высокому клубному рейтингу команда во всех раундах попадает в число сеянных.

Своими ожиданиями от игры уже поделился главный тренер минчан Сергей Гуренко. Он рассказал местным журналистам, что будет сложно угадать, кого поставит на игру Сергей Семак. При этом все футболисты в клубе соперника очень сильные.

-Я уверен, что мы дадим бой, - приводят слова наставника "Динамо" СМИ.

Клубы встречались в советской истории: 26 раз побеждал Зенит, 25 - Динамо.

Кстати, участие в Лиге Европы может помешать Зениту сыграть 12 августа с Рубином в третьем туре РПЛ. Руководство питерской команды попросило перенести встречу на понедельник.

Напомним, что в прошлом сезоне в Лиге Европы Зенит дошел до 1/8 финала. Закончилась борьба за трофей в игре с Лейпцигом: проигрыш и ничья отправили питерцев домой.

Трансферы ФК Зенит лето 2018 Подробности)

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