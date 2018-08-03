2018-08-03T07:18:36+03:00
Спорт

Крылья Советов - Оренбург 5 августа 2018: прогноз на матч второго тура РПЛ

Прогноз на матч второго тура Российской Премьер-лиги Крылья Советов - Оренбург. Встреча пройдет 5 августа 2018 года на стадионе "Самара Арена"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вторую игру Крылья снова проведут домаВторую игру Крылья снова проведут дома
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Прогноз на игру второго тура РПЛ Крылья Советов - Оренбург 5 августа 2018 года:

2:0 (сухая победа хозяев)

"Крылья Советов", в первой игре не позволившие обладателям Суперкубка России размочить счет и сохранившие сухими свои ворота, 5 августа на поле "Самара Арены" выйдут в статусе фаворитов. За самарцами родные трибуны, магия нового стадиона, где клуб пока еще не проиграл ни разу. Да и в последней игре команда показала, что готова сражаться: были несколько очень творческих ударов

С другой стороны, победитель ФНЛ "Оренбург", который мог бы выстоять вничью против "Спартака", пропустил в начале игры первого тура обидный гол . И "горожане" будут всеми силами пытаться оправдаться перед болельщиками и порадовать их победой. Кстати, в первом туре они доказали, что умеют классно защищаться даже перед лицом очень сильных нападающих соперника. А вот с атаками у клуба беда, в частности из-за слабости флангов. По этому показателю все лучше у "Крыльев".

Эта игра интересна еще и расстановочными решениями тренера Андрея Тихонова. После первого матча он признал, что пока вышедшие на поле игроки, кроме Сергея Яковлева, команду не усилили. Опорников мало, на прошлой игре выходил недолеченный Ланин. Поэтому клубу еще предстоит серьезно поработать над трансферами. Пока что "Крылья" скупили оптом вратарей: вместе с вернувшимся из аренды Лорией, их у клуба четверо. Последнее приобретение - известный голкипер Рыжиков, которому, правда, уже 37. Интересно, кого поставит тренер в ворота в этот раз. И не услышим ли мы о новых приобретениях до часа ИКС.

Чего мы ждем от этой игры? Качественных завершений от "Крыльев". В матче с ЦСКА было заметно, что в комаде есть мысль (спасибо Тихонову), но вот доводить каждое развитие атаки до броска по воротам пока не получается.

Соболеву щащита ЦСКА сыграть не дала, показал рвение Канунников- сейчас в нападении надежда на него. Полуяхтову придется подмобраться, в паре с Чичериным они в первом туре ничем не удивили. А вот Яковлев, хоть и провел на поле крайне мало времени, показал готовность обострять игру. Пробить защиту "Крылья" могут, а мастерство вратаря позволит не дать размочить ворота и во второй игре. Второй мяч в ворота "Оренбурга" может залететь уже ближе к концу матча

Статистика личных встреч "Крылья Советов" - "Оренбург"

Команды встречались между собой восемь раз. Трижды побеждали "Крылья", трижды матч заканчивался ничейным результатом и дважды побеждал "Оренбург". При этом домашние игры самарцы два последних раза свели к ничейному результату. В ФНЛ "КС" похвастать нечем: в первом круге "Оренбургу" проиграли, во второ - откатали по нолям. Есть шанс взять реванш.

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