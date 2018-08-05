Крылья Советов -Оренбург 5 августа: обзор матча второго тура РПЛ, голы, счет

5 Авг. 18:20 2018-08-05T18:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершилась игра второго тура РПЛ между Крыльями Советов и Оренбургом. Гости увезли из Самары три очка, не дав хозяевам отличиться. А Крылья впервые проиграли на Самара Арене.

Началась игра крайне неровно, "Крылья" было не узнать. В начале они не показывали никакой игры, но к 20 минуте разыгрались, организовывали моменты у ворот соперника, были опаснее, однако мысль до конца не доводили. Ушел с поля Андреев с повреждением, его заменил новичок команды Михаил Сиваков. И на 26 минуте из-за ошибки защитников КС получили: гол забил Андрей Козлов. На 34 минуте "Крылья" заработали пенальти, но Мияйлович промахнулся. Не забиваешь ты - забивают тебе. Уже на 38 минуте Бреев снова пробил Конюхова, а на 45 минуте дубль оформил все то же Козлов. "Крылья" пытались отыграться. Был острый момент и у Чочиева.

Во втором тайме бить по воротам пытались и Чичерин, и Мияйлович. Вышедшего на замену Соболева не было даже заметно. Все ждали, что во втором тайме на поле может появиться новичок Крыльев, вратарь Сергей Рыжиков. Но в воротах остался Конюхов. В конце тайма проюовал бить Башкиров, он же вволю покатался по полю. Но размочить счет самарцы не смогли. Нулевое поражение, три обидных пропущенных мяча и минус три очка.

Следующую игру клуб проведет в Ростове на выезде 11 августа, 19 августа на Самара Арену приедет Локомотив. Интересный факт: теперь Конюхов пропустил на Самара Арене больше, чем Акинфеев.

Крылья Советов - Оренбург 5 августа 2018 года:

Счет 0:3 (0:3) 26" Андрей Козлов, 38" Сергей Бреев, 45"+1 Андрей Козлов

Составы команд Крылья Советов - Оренбург 5 августа 2018:

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 6 Надсон, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 31 Ткачук, 44 Чичерин, 64 Ланин, 90 Бурлак.

Запасные: 1 Рыжиков, 4 Башкиров, 7 Соболев, 10 Алиев, 17 Тихонов, 25 Опарин, 27 Кленкин, 91 Яковлев.

"Оренбург": 91 Фролов, 6 Бегич, 9 Козлов, 10 Попович, 13 Терехов, 15 Андреев, 19 Сутормин, 23 Бреев, 29 Афонин, 58 Ойеволе, 86 Чиркин.

Запасные: 1 Руденко, 56 Довбня, 3 Сиваков, 11 Чуканов, 31 Шахов, 32 Кулишев, 77 Маляров.

Нарушения: 33 минута Бреев, 35" Козлов, 62" Сутормин, 68" Чиркин

Стадион: Самара Арена, зрителей: 22 930 человек