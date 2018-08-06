2018-08-06T13:58:26+03:00
Авто

Электрокары в России? Это вряд ли! Британец, придумавший облик Lada Vesta, рассказал о российском авторынке

Узнали у известного дизайнера, который придумал Мерседес и новую Ладу, что он вообще думает о российских автомобилях
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стив Маттин рассказал, что такое дизайн, который все хотятСтив Маттин рассказал, что такое дизайн, который все хотятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стив Маттин - известный британский дизайнер, в его копилке – разработка дизайна модельной линейки Mercedes, Volvo… и Lada. В Тольятти в качестве главного дизайнера Стив приехал в 2011 году. На фестивале iВолга-2018 под Самарой человек, который придумал внешний вид Lada Vesta, рассказал, существует ли русский дизайн, как сделать так, чтобы машину хотели купить с первого взгляда, и почему России пока не грозит нашествие электрокаров.

«Мы должны были радикально изменить все»

Первый большой успех пришел к Стиву Маттину в 1997 году: он разработал облик Mercedes Benz A Class и получил звание «Дизайнер года» от журнала Autocar. Спустя 15 лет именно этого человека с огромным бэкграундом успешных проектов пригласили в Россию и поставили задачу, которая тогда казалась невыполнимой.

- Есть некие концепции дизайнерские обычно, в рамках которой и создается бренд. Есть скандинавский дизайн: функциональный, простой. Есть немецкий. Когда меня позвали для того, чтобы создать узнаваемый стиль для автомобилей Lada, первое, что я должен был сделать – понять, что такое русский дизайн, - рассказывает Маттин. – Что типично для России? Был контраст на тот момент: все или ничего. Нам нужно было радикально менять все, я спрашивал у своей команды, что такое русский дизайн. Но мы не могли продавать эту идею, так же как скандинавский. В России скорее считается хорошим что-то европейское.

Дизайнер листает слайды, демонстрируя: раньше между моделями Lada действительно не было ничего общего. Когда начинался «отечественный автопром», речи не шло о том, что машину нужно «продать». У людей просто не было выбора. А потом завод отстал от современных веяний, когда автомобиль уже начали выбирать по тому, что он «обещал» будущему владельцу.

- Не было корпоративной идентичности, какого то «семейного стиля» Lada, фирменного отличия, - говорит Стив, вспоминая прошлое. – Мы придумали главные термины для описания того, что будет отличать нас: продукт должен быть уникальным, энергичным, динамичным, желаемым. В итоге новый дизайн, который получили автомобили АвтоВАЗа, помог восстановить эмоциональную связь с российскими покупателями.

О вызовах и российских реалиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О вызовах и российских реалияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я горжусь Ладой»

Стив Маттин вспоминает, что до 2012 года все автомобили семейства Lada были не похожи один на другой. И первым делом нужно было создать X-Face, то лицо, по-которому, как и авто марки Audi или BMW, будут узнавать все модели.

- Можно забыть фигуру, имя, но по лицу человека легко узнать, то же самое касается и автомобилей, – говорит Маттин.

Сегодня дизайнер говорит, что гордится Ладой, также как и Мерседесами и Вольво, которые делал.

- Легче делать дорогие авто, и это вызов – делать машину за 8 тысяч евро, ты прикладываешь все силы и показываешь все, на что способен, чтобы результат не был некачественным.

Это слишком большая страна для электрокаров

После презентации своих проектов, Стив Маттин пообщался с участниками форума и ответил на вопросы, которыми интересовались ребята. Так, британский дизайнер отметил, что не думает, что Россию вскоре покорят электрокары.

- Россия – очень большая страна. Люди хотят ехать далеко, там, где нет трасс, и сложно везде поставить заправки для таких авто. Даже города здесь слишком большие. Я думаю, что пока это все концепция будущего, - отметил Маттин.

Также он уточнил, что по его мнению, в России не будут так же, как в Европе ценить маленькие машины.

- Здесь больше проявляют интерес к большим автомобилям, в которых должно быть много места в багажнике. Маленькие машины – это не решение для России, это не то, что предпочитает абсолютное большинство, - резюмировал дизайнер.

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