Качаешься? Плати! В Тольятти положительного полицейского с наградами обвиняют в вымогательстве

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-06T14:22:07+03:00

Владимир Шапшов уже несколько месяцев находится в СИЗО, он настаивает на своей невиновности Фото: из личного архива

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В Самарской области идет расследование уголовного дела, главным фигурантом по которому проходит экс-начальник уголовного розыска ОП № 24 в городе Тольятти Владимир Шапшов и несколько его подчиненных. Им вменяют вымогательство взятки в 70 тысяч рублей. Сам Шапшов считает, что коллеги его подставили.

Анаболики и встреча у "Миндаля"

- Обвинения уже предъявлены. Сейчас они находятся на согласовании, затем будут переданы в прокуратуру на утверждение и для ознакомления самому фигуранту. Уже в этом месяце дело могут начать рассматривать в суде по существу, - рассказали "КП-Самара" следователи.

События, о которых идет речь, произошли прошлым летом. Вечером 11 августа 2017 года на парковке магазина "Миндаль" местный житель Сергей Уваров получил от подруги 75 тысяч рублей. Эти деньги он должен был передать оперативникам отдела полиции № 24, которые уличили его в сбыте сильнодействующих веществ и потребовали деньги за то, чтобы эту ситуацию замять. К слову, анаболики были рассчитаны на рост мышечной массы и распространялись на территории спортивного клуба, где некоторые участники преступления из числа силовиков тоже иногда "качали" мускулы.

Попавший в неприятную ситуацию Уваров обратился за помощью к своему знакомому из соседнего ОП № 22 - участковому Динару Шайдуллову. Он сообщил, что сотрудники ОП № 24 требуют с него деньги. Шайдуллов прибыл на место и вместе с подругой Уварова пошел к машине, в которой ждали вымогатели. Те дверь не открыли и разговаривать не стали. Динар по телефону обратился к коллеге из ОП № 24 Александру Атаулову - еще одному подчиненному Шапшову - попросил помочь наладить контакт.

В 23-55 на место прибыл и Атаулов. Он поговорил с сотрудниками своего отдела и передал Шайдуллову, что Уваров, дабы избежать наказания, должен передать уже 150 тысяч рублей. Участковый "переварил" новую информацию и передал ее Сергею. Тот негодовал, но согласился, а дома передал информацию отцу и уже после - ФСБ.

Передачу денег наметили на 16 августа. Именно в этот день ФСБшники задерживают Шайдуллова с поличным в 50 тысяч рублей - в кабинете Атаулова. Динар заключил с прокуратурой досудебное соглашение и указал на причастность остальных коллег: Александра Атаулова на причастность к преступлению Атаулова, Эмиля Канбарова и Сергея Тарасенко. Об участии последних в требовании денег заявил и Сергей Уваров. Канбарова и Тарасенко задерживают в декабре. Шапшова среди фигурантов этой мутной истории пока нет.

В начале 2018 года Шайдуллову вынесли приговор - 3 с половиной года условно. Большую роль сыграло его сотрудничество со следствием. Видимо, так же решили сделать и Тарасенко с Канбаровым, обвиняемые в вымогательстве взятки, за что им грозило от 7 до 12 лет лишения, и в превышении должностных полномочий - еще от 3 до 10 лет. Они рассказали следователям, что "мозгом" всей операции является Владимир Шапшов, а сразу на него не показали, потому что "не понимали всей серьезности ситуации". Мужчин отправляют под домашний арест, в то время как их руководителя берут под стражу - там он уже находится несколько месяцев.

Оговорили?

Шапшов категорически не согласен с обвинениями в свой адрес. Он уверен, что его оговорили. Как говорит адвокат экс-сотрудника МВД Василий Гурко, вдвойне обидного его подзащитному и за то, что он до последнего не верил в виновность своих коллег, боролся за них и помогал их семьям с материальными расходами на время следствия - теперь это трактуют как "помощь подельникам".

Сергей Тарасенко и Эмиль Канбаров утверждают, что начальник предложил им вымогать деньги ФОТО: ТЛТгород

Согласно позиции Шапшова, Тарасенко и Канбаров "разыграли" перед Уваровым контрольную закупку незаконных препаратов - не согласованную с начальством - и потом решили его "развести". Эмиль и Сергей в свою очередь заверяют - мы честно и законно провели оперативное мероприятие, а потом начальник решил воспользоваться моментом и велел требовать с подозреваемого деньги.

- Мы считаем, что это оговор. На лицо личная заинтересованность Камбарова и Тарасенко в этой истории. Ведь есть в деле весьма примечательное обстоятельство - они сами качают мышцы в спортивном клубе Уварова, - делится мыслями адвокат Гурков. - Кроме того, было установлено, что изъятые у Уварова препараты забрал себе Тарасенко и спрятал их в одном из ГСК. Потом он выдал их следствию. Говорит, специально их спрятал, а не уничтожил, чтобы подстраховаться на этот случай. Очень странное поведение!

По словам юриста, Тарасенко и Канбаров сначала от своего участия в деле отказывались, заявляли о провокации и лишь в январе дали свидетельства на Шапшова. Это обстоятельства защита тоже считает неоднозначным:

- После "мягкого" приговора Шайдуллову, у них появилась новая версия, по которой, они, якобы, выполняли приказ Шапшова и являлись посредниками в передаче взятки, но сами денег не получали. За такие показания они попросили следствие изменить им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест и изменить им квалификацию на посредничество во взятке. В итоге, на основании их показаний был арестован и обвинен в вымогательстве взятки Шапшов, а Тарасенко с Канбаровым были отпущены под домашний арест.

Еще один важный момент, считает юрист, позиция потерпевшего:

- Показания Тарасенко и Канбарова в отношении Шапшова не подтверждает Уваров. А ведь именно он являлся инициатором уголовного дела и рассказал в ФСБ о вымогательстве взятки. Причем, в качестве вымогателей он назвал не только Тарасенко и Канбарова, но и Шайдуллова с тем коллегой, с которым он подъехал к "Миндалю". Показания Уварова полностью разбивают версию Тарасенко и Канбарова, что они действовали по указанию Шапшова.

Боевые заслуги

Атаулов так же, как и Шапшов свою вину отрицает. Он говорит, что не имел никакого отношения к 70-ти тысячам. Что же касается 50 тысяч, которые ему передавал Шайдуллов от Уварова, то он эту сумму взять отказался.

Письмо, которое родители обвиняемого получили из Чечни - с благодарностью за сына

Сослуживцы и знакомые Владимира Шапшова удивлены происходящим. Он положительно характеризовался, как у руководителей, так и у коллег. Офицер служил в Чечне, получал почетные грамоты и знаки, а также был награжден медалями "За воинскую доблесть", "За ратную доблесть", "За боевые отличия", "За мужество и отвагу", медаль Жукова, "Ветеран боевых действий", "Участник боевых действий на Северном Кавказе" и не только. Те, кто был с ним рядом в Чечне, называют Шапшова хорошим боевым товарищам и сейчас советуют держаться ему и его семье.

Ответ из прокуратуры адвокату обвиняемого пока не пришел. Рассмотрение жалобы, как и расследование этого дела, продолжают.

А дело о сбыте анаболиков, которое привело к вымогательству денег у Уварова, выделили в отдельное производство. Там расследование пока находится в активной стадии.