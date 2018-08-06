"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын

6 Авг. 16:00 2018-08-06T16:20:08+03:00

Сергей Веретенников работал вахтовиком и часто был на выездах, в этот раз он не вернулся домой Фото: соцсети

Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой авиакатастрофы, которая произошла в минувшую субботу на промышленной площадке "Ванкора" в Красноярском крае. Там в результате столкновения с другим воздушным судном потерпел крушение вертолет Ми-8: 18 человек погибли - 3 члена экипажа и 15 пассажиров.

Личности несчастных уже установлены. Все они - за исключением пилота и его помощников - работали в нефтяной отрасли и в этот день отправлялись на вахту. Среди жертв - 38-летний житель Самарской области - Сергей Веретенников. В родном Новосемейкино мужчину, который последние несколько лет работал в компании "Ванкорнефть", ждали жена и сын. Также у него остались братья и сестры.

Известие о гибели Веретенникова шокировало местных жителей. Администрация Красноярского района выразила соболезнование его родным и близким. Знакомые до сих пор не верят в случившееся.

- Как он погиб!? Его же не было в списках! - удивляется в разговоре с корреспондентом "КП-Самара" Искандэр Закиров, который работал с Сергеем.

Мужчина говорит, что Веретенников - как и другие вахтовики - хотел лучшей жизни.

- Он был монтажником нефтегазопроводов, слесарем нефтепромыслового оборудования. Мы проработали один год на месторождении Дремучее, Тарко-Сале, контора "ТехНефтьИнвест". Сергей хороший специалист и просто не унывающий парень. Наши планы на вахте были похожими - это завязать с такой жизнью и работать дома рядом с родными, видеть, как дети растут. А еще - не пропустить похороны родных, ведь вдали и не попрощаться. Так у всех вахтовиков! - сокрушается Искандэр.

Наш собеседник замечает, что вне дома люди их профессии проводят по несколько месяцев. Бывает так, что дома за год приходится бывать всего лишь 3-4 месяца. Связь с родней минимальная - телефон и интернет, да и то не всегда...

Эксперты продолжают разбираться в причинах трагедии. По имеющимся сведениям, пилот был опытным и пытался уйти от столкновения. К сожалению, сделать этого не получилось.

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