Сидеть у "кормушки" и голодать? Как жители Самары пользуются служебным положением

6 Авг. 17:50 2018-08-06T19:41:29+03:00

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Самарская область в лидерах, но гордиться нечем. Генеральная прокуратура РФ опубликовала статистику, в которой мы на почетном четвертом месте по количеству служебных преступлений. Впереди – Башкортостан, Краснодарский край и Татарстан, а за нами – вся Родина.

Соблазн воспользоваться привилегиями, которые им дает высокая и «решающая» должность, есть у многих людей. Заместитель начальника полиции регионального ГУ МВД Алексей Максимов рассказал, что на такие преступления иногда, например, идут специалисты, которые выдают заключения по инвалидности. Сложно удержаться и тем, кто имеет дело с распределением денег, может назначать сотрудников на «сладкие» должности, выбирать, с кем заключить крупный контракт. Ну как не взять мзду за «правильное» решение или не выписать себе какой-нибудь бонус?

Уголовные дела против тех, кто не на шутку злоупотребил положением, уже стали обыденностью для региона. Совсем недавно с высокого поста слетел экс-руководитель местной «Почты России» Артур Игрушкин. На него пожаловались сотрудники, которых он заставлял бесплатно строить дачу. Свежий пример: за «коммерческий подкуп» арестовали директора Фонда капитального ремонта области. Недавно на три года и два месяца в колонию отправили гендиректора «ПромМетаКон» Олега Потапова. Он брал кредиты на вымышленных людей и переводил деньги на счет своей компании… конечно же, никаких окон в итоге никому не ставил. Много обещала клиентам и гендиректор ООО «Алекс-Тур» Людмила Кондратьева. Она брала деньги с клиентов и оставляла их себе. В итоге отправилась в тур в колонию на два года, поделились в прокуратуре Промышленного района.

Но с коррупционерами у нас идет серьезная борьбаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Руководитель "Межрегиональной антикоррупционной независимой организации" Сергей Карпов считает, что в последнее время правоохранители стали активнее разоблачать коррупционеров. Это связано как с изменениями в законодательстве, так и с тем, что недавно в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Самарской области сменили руководителя - там теперь подполковник Дмитрий Семенов.

- Сразу пошли вопросы, звонки, предложения о сотрудничестве. А структур, которые самостоятельно выявляют коррупцию у нас в стране на сегодняшний день достаточно, просто работать с ними нужно. Тем более, что сейчас это проще, - говорит Карпов. - Статья 290 УК РФ дополнена еще тремя пунктами. Один из них - за пособничество во взяточничестве, раньше такого не было. То есть, раньше за "бегунками", которые передавали деньги и не всегда доносили на тех, от кого, не особо следили. Они просто говорили: "Взял деньги в долг" или что-то еще и, как правило, дело разваливалось. Сейчас - нет. Взял деньги - или сам идешь по статье, или других сдаешь. По коррупции все идет теперь намного быстрее. Возможно, вскоре мы перейдем с четвертого места на другое, если эти преступления не будут умалчиваться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 38,7 % меньше стало в регионе преступлений по статье «Получение взятки» (15 место)

На 4,8% уменьшилось число преступлений по статье «Дача взятки» (18 место).

КСТАТИ

В официальной группе "Комсомольской правды - Самара" в паблике "Вконтакте" люди также смогли поделиться мнением, сталкивались ли они со злоупотреблением должностными полномочиями. Не долго думая, большинство признались - нам нечем! А вот лишь 8 человек подтвердили - "Да, каюсь, злоупотреблял!" Второй по популярности ответ - "Я не такой".