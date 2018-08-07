Голубые береты сыграли в «Зарницу»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-07T11:01:28+03:00

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У входа на территорию лагеря дежурят мальчишки в камуфляже. На приветствие отвечают по форме: «Здравия желаю!», а на вопрос, готовятся ли к празднику, – «Так точно!» Ребята с жадным любопытством встречают гостей в тельняшках, голубых беретах и орденах, мысленно примеряя на себя образ героя. Каждый из них, несмотря на юный возраст, уже имеет военную подготовку: в лагере отдыхают и тренируются 160 воспитанников детских патриотических клубов, овладевая навыками строя, тактики, обращения с оружием и стрельбы, преодоления препятствий и, главное, того, как нужно любить Родину.

Аккуратные корпуса «разбросаны» среди лип, тополей и дубов, наполняющих воздух своим терпким духом,. Впрочем, хватает здесь и другой «зеленки»: беседки обтянуты камуфляжной сеткой, а сами мальчишки и девчонки щеголяют в полевой форме. Кроме тех, кому выпала честь нести знамя и, соответственно, блистать в парадных мундирах. На плацу по стойке «смирно» ребята вытянулись в струнку: в День ВДВ к ним приехали два боевых генерала, ветераны войн и десантники – представители самого бесстрашного рода российских войск. Грянул государственный гимн России, подхваченный десятками звонких детских голосов. Зазвучала песня «Офицеры», и снова припев, как взрывная волна, от солиста общим хором разошелся по плацу. И только минута молчания в память по погибшим героям оглушила сначала тишиной, а уж потом – троекратным оружейным залпом.

- День ВДВ – праздник мужества и героизма: из рядов десантников вышло много руководителей государственных структур, стражей общественного порядка, - отметил заместитель начальника главного управления МВД России по Самарской области, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов. – Молодое поколение растет на правильных традициях и примерах – сегодня мы видим этому подтверждение.

Но долго грустить – не в правилах российских воинов, пусть даже и будущих. Выскочили на середину площадки воспитанники военно-спортивного клуба «Вымпел С» - закружились в кувырках и прыжках рукопашной схватки. Мелькали черные банданы и косички (девчонки и отжимались, и «дрались» наравне с товарищами), а глаза юных зрителей горели – если упорно тренироваться, они тоже так смогут!

Кстати, именно наша земля взрастила первых «профессиональных» десантников – 2 августа 1941 года в Куйбышеве состоялся набор в первое училище ВДВ (ныне – Рязанское училище воздушно-десантных войск) – уже через полгода ребята были брошены на поля сражений, а следующий выпуск, в июле 42-го – почти полным составом ушел на Сталинградский фронт…

Воспитанники же «Юности» после торжественной церемонии, со своими старшими товарищами окунулись в военно-спортивную игру «Зарница», пригласив в каждую из 10 команд по одному настоящему десантнику.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ривгат ХУЗИН

Инициатор мероприятия, член совета по патриотическому воспитанию граждан Самары, Депутат Думы г.о. Самара, Ривгат Хузин:

- Сегодня День ВДВ празднует вся Россия, а для детей это, прежде всего, воспитание, - считает– Может быть, не каждый из них пойдет служить в ВДВ, но общение с ребятами, которые прошли горячие точки, побывали в пекле боев, поможет и им вырасти настоящими мужчинами, достойными гражданами нашей Отчизны. Идею совместного празднования Дня ВДВ с детьми подал мой племянник, вернувшись из армии – и вот уже третий год мы ее успешно реализуем. Будущим воинам это полезно, а бывшим – почетно и отрадно!