ВАЛЛИ, ищи！В Самаре в теплосети запустили робота

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-07T15:22:30+03:00

Специальное устройство подскажет, где копать, чтобы не было много ям

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На улице Гаражной, 17, рядом со студенческим общежитием самарские коммунальщики провели необычный опыт: обследовали трубу теплосети с помощью уникального робота. Установка передвигается с помощью гусениц, иногда неспешно выставляет то вправо, то влево свои "руки", внешне он напоминает робота ВАЛЛИ из известного мультфильма. Изобрели робота-коммунальщика в Санкт-Петербурге, за рубежом у «ВАЛЛИ» нет аналогов.

- Это технология уникальна тем, что позволяет проверить трубы и определить повреждения на всей территории участка без излишнего землекопания, - рассказывает Вадим Аржанов, сотрудник департамента внутритрубной диагностики АО «Диакон» (г. Санкт-Петербург - прим.автора). – И получить наиболее точные данные. Раньше, причины неполадок определяли уже при утечках, разрывах, когда налицо аварийная ситуация – жилые дома, садики, школы и больницы оставались без тепла.

Все данные, полученные роботом, поступают на монитор оператораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальный «ВАЛЛИ» подсказывает заказчику: здесь кусок трубы нужно срочно менять, а вот тут ремонт запланируем через год. Робот не требует дополнительной диагностики, как при других экспресс-методах.

- Через «окошко» в трубе или с помощью канализационных люков установка отправляется по магистрали, его часть – модуль - вращается, - поясняет Вадим Аржанов. - Виток совершил - происходит сканирование трубы. Каждый шаг равен 170 мм. Первичная информация поступает оператору, который сидит за компьютером, наблюдает и анализирует результаты движения робота.

По трубе пропускают ток различных характеристик, снаружи возникает магнитное поле. Оператор наблюдает за амплитудой движения специальных датчиков. Если она минимальна, с трубой все в порядке, робот «заволновался», начинает хаотичное движение – значит, выявил дефект. Можно ранжировать типы коррозии металла, определять параметры повреждения.

Разноцветные пятна говорят о серьезных повреждениях теплотрубыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ВАЛЛИ» составляет магнитограммы, где на темно-синем фоне отмечены разноцветные пятна – повреждения, к тому же оператор выводит четкие таблицы с конкретными цифрами. К примеру, обнаружил участок, где толщина стенки - 0,24 мм, это как фольга. Когда известны место и размеры повреждения, можно изрядно сэкономить на ремонте: меняя только часть, а не всю трубу целиком.

- В Самаре это первый опыт работы методом диагностики магнитографией, - уточнил исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов. – Всего будет исследовано 600 м трубопровода тепловых сетей. Технология даст возможность излишне не повреждать тротуар, не препятствовать движению транспорта. Однако для подтверждения достоверности метода на этот раз мы вскроем трубу, проведем фотофиксацию и сравним показания.

ТТХ робота

Вес 80 кг.

Максимальное расстояние прохода в одну сторону – 600 м.

Напряжения, под которым он работает – 220 Вт

Исследование проводят три человека – оператор, контролер и слесарь.