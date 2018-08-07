Гонщик и бизнес-тренер: кто такой Александр Кобенко и будем ли мы по нему скучать

7 Авг. 20:20 2018-08-07T20:23:52+03:00

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7 августа стало известно, что врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко покидает пост. Теперь он станет операционным директором Национальной инжиниринговой корпорации – компании, в которую вкладывался сын генпрокурора России Чайки. Будут ли самарцы вспоминать Кобенко? Корреспондент "КП-Самара" решила вспомнить все, что мы знаем о уже бывшем главе минэкономразвития.

А он такой, самый молодой!

Александр Кобенко возглавил минэкономразвития в 2012 году в свой 34-ый день рождения. И стал самым молодым министром в регионе. Это была первая государственная должность молодого и раннего чиновника, до этого он занимался бизнесом, трудился экономистом в "Омском каучуке" и "Омсктехуглероде".С 2005 года работал на «АвтоВАЗе», с 2009 стал директором дирекции по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике.

Любитель высоких скоростей

Александр Кобенко – страстный любитель гонок, постоянный участник соревнований LADA Granta и пилот команды «АВТОВАЗ-ПРОО». В 2012 году занял второе место на Украинском этап Кубка LADA Granta. За рулем министр с 19 лет. На третьем курсе подрабатывал инструктором по вождению.

Написал о своем хобби книгу «Люди и автомобили». Там Кобенко описал отечественные автомобили и рассказал про людей, которые повлияли на развитие автоспорта в России.

Не прячьте ваши денежки!

В 2016 году Александр Кобенко стал самым «богатым» министром в Самарской области. За год она заработал 13,9 млн рублей. Правда, уже в 2017 сдал позиции и заработал всего 3,4 млн рублей.

По декларации у него ничего нет, кроме гостиничного дома (239,1 кв. метра) и две квартиры (42,2 и 77,9 кв. метра). У супруги в собственности – земельный участок, дом и квартира.

Из транспортных средств у экс-министра есть катер «Байлайнер», прицеп и угнанная с 2004 года «Ауди». Раньше у главы ведомства еще был мотоцикл «Харлей Дэвидсон», но из новой декларации он пропал.

Учить всегда, учить везде!

Кобенко – бизнес-тренер и на мероприятия его звали не только в качестве первого лица. Он постоянно был спикером для предпринимателей на форумах вроде «Волги», «Линии успеха», «На связи с губернатором» и так далее.

В мечтах о столице

Глава минэкономразвития уже пытался переехать в Москву. В 2016 году Александр Кобенко выиграл конкурс на замещение должности руководителя Российской венчурной компании. Известно, что кандидатура Кобенко всех устраивала, но в какой-то момент ее не согласовали, и министр экономики остался в регионе.