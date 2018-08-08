"Где футбол-то показывают!": самарский музыкант записал "симфонию ЧМ 2018"

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-07T22:36:25+03:00

Теперь вспомнить мундиаль можно не только перелистывая фотки, но и зависнув перед компьютером в наушниках

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- Дорогие мои друзья, мне захотелось как-то музыкально запечатлеть ЧМ в Самаре, - обратился еще перед ЧМ 2018 в соцсетях к «френдам» музыкант, гитарист рок-группы «Гаврош» и пиарщик Евгений Жевлаков. - Для этого нужно очень много звуков со стадиона и других мест. Главное - записывать именно в этот период. Мы сами сделаем музыку этого момента!

Пользователи интернета, знакомые Евгения, поклонники самарского рока и «Гавроша», который известен в городе еще с 1987 года, стали сыпать предложениями: а не заглянуть ли в пивную? Спуститься на "Дно"?

- Я не фанат, но меня интересует все, что происходит в Самаре, - рассказал «КП - Самара» Евгений Жевлаков. – Чемпионат мира – это событие для города, но оно закончилось, а вот музыка останется.

Шаги, свисты, салюты, хиты уличных музыкантов, аплодисменты зрителей, звон кружек, тосты – все зафиксировали музыкант и его друзья. Симфонию ЧМ 2018 создавали как математическую формулу, по законам электронной музыки.

- Даже в шуме можно услышать музыку, важно, кто ее будет воспринимать и что именно в ней выделит, - объяснял свою задумку Евгений. И вот первый - сырой - вариант мундиальной Самары в звучании появился в интернете. Оценить может каждый и сравнить свое восприятие звуков Самары на ЧМ 2018.

- Трек еще не окончательный - появилась песня, музыку в окончательном звучании еще предстоит записать, - написал музыкант под новым произведением.

Слушатели разделились – одни восхитились талантом, другим не хватило драматургии. Но пока можно послушать Самару - может быть, в симфонии услышите и что-то знакомое?