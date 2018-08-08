АО «Российский аукционный дом» продает объект ПАО Сбербанк

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-08T10:14:37+03:00

На 10 сентября 2018 года назначен аукцион по продаже квартиры в г. Самаре

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Электронный аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащегоПАО Сбербанк

10 сентября 2018г. с 11.00 (московское время)

Место проведения аукциона: электронная торговая площадка Акционерного общества «Российский аукционный дом»

по адресу: www.lot-online.ru.

Организатор торгов – Акционерное общество «Российский аукционный дом»

Прием заявок: с 08 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее06 сентября 2018 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 17:00 07 сентября 2018 года.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 10 сентября 2018 года.

Указанное в настоящем информационном сообщении время - московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектенедвижимого имущества, выставленного на продажу:

Лот №1:

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещение: квартира, площадь: 65,4 кв.м., номер, этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 9, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 87, корп. 1,кв.76, кадастровый номер 63:01:0411005:1111

Начальная цена Объекта – 1 866600руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта – 1 399 950 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 48 540 руб.

Шаг аукциона на повышение– 46 665 руб.

Шаг аукциона на понижение – 93 330 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц,кроме следующих обременений (ограничений):

- в жилом помещении по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 87, корп. 1, кв.76 зарегистрированы и проживают граждане, в том числе несовершеннолетние,

- все необходимые действия по снятию с регистрационного учета и выселению проживающих в жилом помещении по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 87, корп. 1, кв. 76 совершаются Победителем (единственным участником) аукциона самостоятельно после регистрации перехода права собственности на Объект к Победителю (единственному участнику).

Условия допуска к участию в аукционе.

Электронный аукцион проводится в соответствии с договором поручения №РАД-289/2018 от 11.05.18г., заключенным между ПАО Сбербанк и Акционерное общество «Российский аукционный дом» и в порядке, установленном Регламентом системы электронных торгов (СЭТ) Акционерное общество «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным на сайте www.lot-online.ru.

К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении, суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требованием, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в электронном аукционе

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, подписываемой электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке Претендент прилагает подписанные электронной цифровой подписью документы:

2.1. Физическое лицо - копии всех листов документа, удостоверяющего личность. Физическое лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, представляет также свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельство о постановке на налоговый учет.

2.2. Юридическое лицо - учредительные документы; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, действительную на день представления заявки на участие в аукционе; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность); решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Иные документы, предоставление которых может быть установлено федеральным законом.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, Организатором торгов не принимаются, Претенденты к аукциону не допускаются.

Документооборот между Претендентами/Участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов от лица, имеющего право действовать от имени Претендента/Участника торгов соответственно.

Участник/Претендент несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых им документов и сведений.

Порядок оформления участия в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе претенденту необходимо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать интересующий лот и подать заявку на участие в электронном аукционе по данному лоту путем заполнения необходимых при подаче заявки форм.

После подачи заявки, Претенденту необходимо перечислить задаток на счет Организатора торгов в соответствии с условиями договора о задатке (договора о присоединении), опубликованного на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном Интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Задаток перечисляется на расчетный счетАкционерного общества «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» Претенденту необходимо указать слова: «оплата задатка для участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на дату аукциона, и указать наименование и адрес Объекта.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством электронной цифровой подписи в соответствии с формой договора о задатке (договора о присоединении), опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru и на официальном Интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях размещенной на сайте Организатора торгов формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате Объекта.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями о договоре о задатке (договоре присоединения).

Для участия в аукционе Претендент может подать только одну заявку на лот.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

По результатам рассмотрения заявок, Претендент получает через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, указанный при регистрации, уведомление о допуске к участию в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претендент приобретает статус участника электронного аукциона с момента подписания протокола об определении участников электронного аукциона.

К участию в электронном аукционе допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящего информационного сообщения, и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в настоящем сообщении.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в электронном аукционе принимается Организатором торгов в случае, если:

1) заявка на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

3) не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов на дату определения участников электронного аукциона.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также иными сведениями об Объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу Организатора торгов, на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном Интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Телефоны для справок: 8 (800)777-57-57, 8 (846) 248-21-43, 248-15-82.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за три дня до даты начала проведения электронного аукциона, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Порядок проведения электронного аукциона и оформление его результатов

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

После подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона победителю аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении и результатах электронного аукциона.

Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Протокол о подведении итогов электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи Объекта по итогам электронного аукциона.

В случае возникновения у участников электронного аукциона технических проблем, связанных с передачей данных, Организатор торгов не несет ответственности за искажение результатов электронного аукциона на устройстве пользователя.

Время отклика программного обеспечения электронной торговой площадки зависит от местоположения пользователя и скорости подключения к Интернету.

В случае технического сбоя системы электронных торгов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации на электронной торговой площадке. Данная информация также размещается на сайтеwww.lot-online.ru.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан Участником аукциона;

- в торгах участвовало менее двух участников;

- ни один из участников не сделал предложение по минимальной цене лота.

При наличии оснований для признания электронного аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Договор купли-продажи Объекта заключается между победителем торгов (покупателем) и ПАО Сбербанк (продавцом) в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой договора купли-продажи, размещенной на сайтахОрганизатора торгов:www.auction-house.ruиwww.lot-online.ru.

Оплата цены продажи Объекта производится победителем аукциона (покупателем) аукциона путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в порядке и размере, установленными договором купли-продажи в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

В случае отказа или уклонение победителя электронного аукциона от подписания договора купли-продажи Объекта в установленный срок, внесенный им для участия в электронном аукционе задаток не возвращается, и Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор с купли-продажи Объекта по минимальной цене аукциона, на условиях в соответствии с примерной формой договора купли-продажи, размещенной на официальном сайте Организатора торгов.

Не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты оплаты Объекта передается покупателю по акту приема-передачи.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43; 248-15-82, samara@auction-house.ru, harlanova@auction-house.ru