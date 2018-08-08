2018-08-08T13:50:21+03:00
Общество

У певчей из Самары, зарабатывающей 10 000 рублей, угнали «Lexus» за 6 млн

Наша землячка стала потерпевшей в Питере, в багажнике ее джипа лежал еще и дорогой велосипед «Land Rover»
Майя БРОД
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Угнанный у певчей джип стоит 5,8 млн. рублейУгнанный у певчей джип стоит 5,8 млн. рублей
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Имя самарской певчей, Ольги Б. на днях попало в сводки питерских полицейских. У женщины угнали «Lexus LX 450D». Стоит такая иномарка 5,8 млн рублей. Похитителям джипа несказанно повезло - в багажнике дорогого авто лежал еще и прекрасный алый велосипед «Land Rover».

- Мне 52 года, я живу в Самаре, работаю певчей в хоре собора Вознесения Господня, в Санкт-Петербург мы с мужем приехали в гости к сыну, - рассказала полицейским потерпевшая.

В соборе Вознесения Господня, что на улице Степана Разина, 78, журналисту «КП - Самара» рассказали, что под это описание подходит их сотрудница, Ольга Б. Иногда она приезжает в храм на своем джипе, а сейчас она, как раз, уехала в отпуск.

- Конечно, у нас денег на такой автомобиль не заработаешь, возможно, джип купил муж Ольги, очень опытный адвокат, - рассказали в старейшем Вознесенском соборе Самары. – В храм люди служить Господу приходят, а не деньги зарабатывать. У нас есть два хора: в маленьком – постоянно работают и получают зарплату певчие, в большом - поют разные музыканты из Самары, есть и волонтеры. А вообще это труд, он должен оплачиваться, как – на все воля Божья.

Верующий певчий в клиросе видит шанс на спасение души, тренажер для воспитания чувства смирения, считается, он хочет сказать Богу нечто особенное через пение. В Самаре за выход на службу платят 200-600 рублей, в некоторых храмах есть доплаты в посты и праздники.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ульяна Меньшикова, регент, писатель и известный столичный блогер:

- У нас почему-то любят истории, в которых фигурируют батюшки или певчие. Обычно в церковном хоре поют профессиональные музыканты, студенты или преподаватели, работают по совместительству. В Самаре певчие в храме зарабатывают не больше 10 тысяч рублей. Как правило, не верующие люди у нас не поют. Студенты музыкальных училищ приходят подработать, а потом воцерковляются. Но однажды у меня пел мужчина-мусульманин, он с большим уважением относился к работе и православию.

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