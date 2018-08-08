Браслеты из картонки и брелки из старой одежды: в Новокуйбышевске уже в пятый раз прошел экологический фестиваль

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-08T14:11:40+03:00

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«Экофесту» исполнилось пять лет. За это время он успел полюбиться новокуйбышевцам не меньше, чем День нефтяника или Новый год. Что может быть лучше, чем праздник в разгар лета, да еще в будний день? Место встречи – парк «Дубки», начало – в пять часов вечера, что удобно для всех: взрослые подтягиваются на звуки музыки после работы, подхватив малышей, дети постарше прибегают еще раньше – каникулы!

За пять лет «Экофест» собирал друзей в разных местах города – на центральной площади, в парке Победы, а теперь – и в «Дубках», где тематические площадки органично разместились по всей территории. Экологи отмечают: за эту пятилетку Новокуйбышевск стал значительно чище. Просветительская работа нефтепереработчиков «аукнулась» и раздельным сбором мусора – теперь не только на заводской площадке, но и в школах, некоторых магазинах собирают пластик и батарейки для прицельной утилизации.

На всех площадках в парке «Дубки» развернулось праздничное действо.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наш город уникальный – он находится в кольце промышленных предприятий, поэтому исторически сложилось, что крупный бизнес активно взаимодействует с властью на благо горожан, - считает глава Новокуйбышевска Сергей Марков. – Новокуйбышевский НПЗ и другие предприятия постоянно участвуют в месячниках уборки территорий весной и осенью. Поэтому наш город такой чистый – в 2017 году мы заняли первое место по благоустройству среди всех городов Самарской области.

Юрий Вятошин представлял свое чудесное, и в то же время - научное молекулярное шоу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем временем на всех площадках в «Дубках» развернулось праздничное действо. Возле сцены собрались любители волшебства – здесь Юрий Вятошин представлял свое чудесное, и в то же время - научное молекулярное шоу. Здесь же чудеса грации и пластики показали юные гимнастки из цирковой студии «Арлекино», а пес из «Дог-шоу» развеселил даже самых серьезных малышей трюками, которым его научила хозяйка-дрессировщица. С удовольствием ребята поучаствовали и в юмористическо-экологической викторине, ответив на самые каверзные вопросы. Не сразу догадаешься, от чего плавает утка (оказывается, от берега). Или, что есть у сосны и тополя, а у березы – нет (ответ – буква «о»)

Малыши смогли принять участие в познавательном шоуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поскольку фестиваль проходил под девизом «День, когда природа отдыхает», на многочисленных мастер-классах детей учили мастерить разные полезные вещи – брелки, оригинальные открытки, браслеты – из вторсырья. К примеру – из гофрированного картона, который попадает к нам домой в качестве упаковок для бытовой техники, или кусочков ткани от отслужившей свое одежды.

- А мы скручиваем свечки из медового воска, который сделали пчелы, - радуется маленькая Арина. – Отнесу домой и буду хранить – вдруг ненадолго отключат электричество? Тогда и зажжем!

На многочисленных мастер-классах детей учили мастерить разные полезные вещиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году фестиваль посетили более 1,5 тысячи человек. Вряд ли у кого-то из этих людей поднимется рука бросить бумажку мимо урны.

- Наш завод традиционно проводит политику информационной открытости в области экологической безопасности, - говорит генеральный директор АО «НК НПЗ» Роберт Хусаинов. – Экологический фестиваль мы организуем уже пятый раз, потому что считаем хорошей практикой открыто рассказывать о проблемах, которые мы целенаправленно решаем в течение многих лет. Шестой год реализуется программа модернизации производственных мощностей и тесно с ней связанная экологическая программа, включающая более 20 инвестиционных мероприятий, которые позволят снизить воздействие на атмосферу, водоемы и почву. В этом году введен в эксплуатацию блок доочистки на существующих сооружениях биохимической очистки стоков, продолжается работа по оснащению резервуаров понтонами, что позволило в два раза снизить количество испарений по сравнению с 2006 годом.