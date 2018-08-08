Дарья Касаткина – Мария Шарапова: прогноз на игру второго круга турнира WTA в Монреале 8 августа

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-08T16:12:26+03:00

Во втором круге турнира WTA в Монреале сойдутся два поколения российского тенниса – Дарья Касаткина и Мария Шарапова. Прогноз на матч второго круга турнира WTA в Монреале 8 августа 2018 года в 19:30 (мск)

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Второй круг турнира WTA в Монреале подарил зрителям супер встречу. За выход в следующий этап сразятся первая ракетка России тольяттинка Дарья Касаткина и экс-первая ракетка мира, победительница всех турниров Большого шлема Мария Шарапова.

Игра Касаткина - Шарапова пройдет 8 августа 2018 года в 19:30 по московскому времени. Публикуем прогноз на встречу.

В первом круге Мария Шарапова довольно легко разделалась с представительницей Болгарии Сесиль Каратанчевой. Титулованная россиянка разгромила соперницу в двух партиях 6:1, 6:2. Однако будем честными, во многом это заслуга самой Каратанчевой. Болгарская теннисистка слишком часто ошибалась, за что и поплатилась.

До Монреаля на корт Шарапова не выходила больше месяца – после того, как проиграла Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона.

Дарья Касаткина моложе своей соперницы на 10 лет. Первой ракетке России 21 год. И в этом году она серьезно прибавила. Дарья пробилась в четвертьфиналы Уимблдона и Ролан Гаррос, вышла в финал в Индиан-Уэллсе. И ей очень хочется наконец победить. Тем более, после обидного поражения во втором круге Moscow River Cup от Тамары Зиданшек.

В первом круге турнира в Монреале Дарья Касаткина переиграла в трех партиях гречанку Марию Саккари 6:4, 4:6, 6:1. Игра получилась зрелищной и очень тяжелой. Смог ли матч зарядить Касаткину на дальнейшие победы, узнаем уже совсем скоро.

Букмекеры считают, что в этом матче победит Шарапова. Согласно котировкам, коэффициент победы более опытной теннисистки – 1,81. Если же выиграет Касаткина, сыграет ставка с коэффициентом 2,13.

Прогноз спортивного корреспондента «КП» Дмитрия Кривенцова – победа Дарьи Касаткиной. 21-летняя теннисистка проиграет в первом сете, но возьмет второй и третий.

На мой взгляд, Касаткина сможет справиться с давлением Шараповой и перетянет счет в матче в свою пользу. Дарья голодна до побед и изобретательна. Она сможет подобрать ключи к более титулованной сопернице. Даша уже прославилась как гроза авторитетов. Агнешка Радваньска, Елена Веснина, Габринье Мугуруса, Йоханна Конта, Каролин Возняцки. Почему бы не добавить в копилку победу над Шараповой?

Правда, Мария Шарапова – это Мария Шарапова, и без тяжелейшего боя победу она не сдаст.