«Живу в свинарнике, добрые люди не гонят»: самарская пенсионерка стала жертвой мошенников, которые забрали ее дом за бесценок

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-08T17:29:36+03:00

«Солидную компанию» женщина нашла по объявлению в газете, а через некоторое время оказалась на улице. Выясняем, как уберечься от таких проблем

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Он верующий человек и обязательно поможет

- Раньше тут был свинарник, а теперь хозяин отремонтировал помещение, навел порядок. Хороший он человек, вот и Лиду пожалел. Пустил пожить у себя на фирме, дай бог ему здоровья! Она молится за него, - охотно рассказывают соседки о несчастной пенсионерке, в одночасье оказавшейся на улице.

Еще несколько лет назад Лидия Трофимова была благополучной женщиной. Собственный бизнес – игрушками торговала. Дом с садом в престижном Красноярском районе – от Самары рукой подать. Кирпичный пристрой, просторная кухня, есть удобства, ванна, колонка. Но, в кризис с бизнесом не заладилось, женщина залезла в долги – один банк, другой, просрочки - кредитная история испортилась.

- Мне надо было найти 500 тысяч рублей, - вспоминает Лидия Трофимова. - Повесила баннер: «Продается». Деньги собиралась выручить с продажи дома. Думала поддержать бизнес, а на оставшиеся средства купить небольшую квартиру. Мне сразу же предложили 1,6 миллиона рублей, но я не согласилась. Мой дом и земля стоили дороже, да и надо было побольше денег. Поехала давать объявление в газету «Из рук в руки», там-то и увидела объявление об услугах ООО «Финансовые партнеры». Это произошло в конце августа 2014 года.

В офисе компании женщину приветливо встретили, пообещали юридически грамотно представлять ее интересы, консультировать и, несмотря на испорченную кредитную историю, найти для кредитования банк, или же подобрать надежного займодателя. Правда, услуги компании не дешевые – 80 тысяч рублей за посредничество при получении кредита.

Инвестор нашелся быстро - предложил дать деньги под залог дома и земли. Представитель ООО «Финансовые партнеры» привез с собой Евгения Посысаева, который внимательно осматривал дом.

- Он еще мне предлагал взять даже большую сумму, чувствовалось, ему у меня понравилось, - говорит Лидия Васильевна. – Я сразу сказала, что больше мне не надо, дом я же ему не продаю. Точнее, на дом у меня были другие планы. Поэтому я прямо спросила, а если я быстро найду деньги и все верну? Посысаев тогда еще со всем соглашался. Говорил, что так он многих выручал, люди закладывали-перезакладывали имущество, а потом все выкупали, когда дела налаживались.

Зрелая женщина с большим опытом работы в торговле немного сомневалась, переживала. Но, ей постоянно звонила сотрудница некой фирмы «Вера», которая располагалась в ТЦ «Захар». Якобы, эта организация сотрудничала с «Финансовыми партнерами».

- Евгений Евгеньевич – верующий человек, многодетный отец. Он вам обязательно поможет, не переживайте, - уговаривала незнакомка.

Основания для беспокойства были. Ведь сделка проходила через договор купли продажи единственного жилья Лидии Трофимовой. Кроме того, из дома Лидии необходимо было выписаться и оформить временную регистрацию сроком на три года.

- Евгений Посысаев мне объяснил, что понятие «залога» в нашем законе не регламентировано, поэтому будет оформлен договор о намерениях с обратным выкупом дома, поэтому я, якобы, остаюсь собственником своего дома и участка. Да, и я же оставалась там жить, - объясняет Лидия.

На эти условия женщина согласилась и подписала бумаги.

«Приличных людей будто подменили»

Интересно, что даже тех самых 500 тысяч женщина не увидела. Лидия Васильевна утверждает, что господин Посысаев выдал ей на руки только 410 тыс. рублей. Оставшиеся 90 тыс. Евгений, по славам Лидии, назвал «обеспечительным платежом и обещал предоставить их в случае, если у нее не будет возможности вносить ежемесячный платеж за займ, а он был немаленьким – 30 тыс. руб. в месяц – можно будет воспользоваться этой суммой. К слову, договор о намерениях женщина заключила с Марией Посысаевой, супругой кредитора. А еще прямо в день заключения договора Лидия из полученной суммы расплатилась с ООО «Финансовые партнеры» - отдала 80 тыс. за поиск инвестора.

Примечательно, что отдала деньги она не за поиск покупателя дома по дешевке, а за знакомство с займодателем. Получается, что всего за недвижимость в Новосемейкино женщина получила 330 тыс. рублей, причем, 30 из них успела отдать в счет погашения процентов за займ.

- Страшное предчувствие пришло ко мне после того, как я перечислила на карточку Марии первые 30 тыс. рублей, вспоминает женщина. – Я решила забрать полагающиеся мне 90 тыс. рублей. Через месяц позвонила, попросила взять деньги из «обеспечительного платежа». Но интеллигентный и сговорчивый кредитор вдруг изменился. Он неохотно заявил, что это в последний раз, второго права заалеть в эту сумму у меня не будет.

И тут Лидия прозрела, побежала с договором к юристу, но было уже поздно. Женщине объяснили, что она больше не является собственником дома, в котором проживает, а деньги, которые она начала выплачивать, никак не повлияют на законное возвращение в собственность ее единственного жилья.

Уже через пять месяцев после заключения договора женщина стала получать смс с требованием, немедленно освободить помещение - собственник намерен его продать.

С тех пор Лидия Васильевна оббивает пороги кабинетов полиции и судов, нанимает адвокатов. Независимая экспертиза оценила стоимость ее прежнего дома и участка в 1,9 – 2,1 мпн. руб. Но, ничего доказать женщине не удалось. По решению суда Лидию выселили на улицу.

- Спасибо добрым людям, которые дали мне кров, - благодарит спасителей женщина. – В здании чистота, порядок. Когда все сотрудники уходят, я могу зайти в мужскую раздевалку и принять душ. А еще тут есть холодильник и электроплитка. Мне грех на жизнь жаловаться.

Недавно надежда на торжество справедливости у Трофимовой появилась. Она получила положительный ответ из районной прокуратуры, где написано, что ее жалоба о допущенной сотрудниками полиции волоките по заявлению о факте мошенничества удовлетворена. Так же в документе говорится о том, что из материалов проверки по ее делу у полицейских Красноярского района исчез один из 3-х томов.

- Надеюсь, правоохранители еще раз вернутся к делу и будут внимательнее, - все еще верит в лучший исход Лидия Васильевна.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди сами поторопились»

Светлана Тихомирова, юрист, с 35-летним стажем работы в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Самарской области:

- Действительно, такой вид предоставления «кредитов» для граждан существует давно. Хотя, на самом деле, залог юридически оформляют в банках, почти у всех есть на руках такие договоры. Но, в данной ситуации речь о залоге, а на бумаге – переуступка, в итоге люди лишаются имущества. Несколько лет назад в Самаре было расследовано 7 аналогичных уголовных дел в отношении Антона Запорожченко и Александра Макарова, рассмотрено в суде 11 аналогичных эпизодов. Однако суд Самарского района их оправдал, поскольку взрослые дееспособные люди сами торопились заключить сделку на предложенных условиях, чтобы быстрее получить деньги.