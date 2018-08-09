«Ростов» - «Крылья Советов» 11 августа: 5 причин, почему для Самары не все потеряно в этом матче

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-09T13:01:00+03:00

Самарская команда однозначно не фаворит матча на «Ростов Арене» 11 августа, однако журналисты «КП-Самара» уверены, что шансы взять очки у одного из лидеров чемпионата России есть. Рассказываем, за счет чего смогут взлететь «Крылья»

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Уже в субботу, 11 августа, самарские «Крылья Советов» проведут свой третий матч в сезоне РПЛ. Команда отправится в Ростов, где сразится с местной одноименной командой. Игра начнется в 22:30 по самарскому времени на «Ростов Арене». Никаких сомнений, «КС» в этой встрече – андердог. У «Ростова» стопроцентный показатель: две победы в двух встречах, в том числе и над ЦСКА в Москве. Однако спортивные обозреватели «КП-Самара» уверены - отчаиваться рано! Все в руках, ногах и головах «Крыльев». Наша команда может сыграть вничью или даже победить.

Приводим 5 причин, почему «Крылья» способны взять очки на «Ростов Арене».

Матч в Ростове начнется в 22:30 по самарскому времениФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

1 причина. Реабилитация и настрой

Во втором туре «Крылья Советов» впервые проиграли на «Самара Арене». Да еще кому и как! Возможному конкуренту в борьбе за выживание «Оренбургу» с разгромным счетом 0:3. Любая команда после такой пощечины хочет оправдаться в глазах своих болельщиков и, думается, «Крылья» не исключение. «Ростов», может быть, выглядит громче по именам, но ненамного, поэтому при хорошем настрое и желании «Крылья» могут создать противнику проблемы.

Второй этаж - одно из возможных преимуществ «Крыльев Советов»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

2 причина. Воздух

Две свои победы в первых турах «Ростов» одержал после точных ударов головой. В этом компоненте игры «Крылья» вполне себе могут оказать сопротивление. Команда у нас высокая, особенно в центре обороны - Бурлак, Надсон, Полуяхтов. Да, с «Оренбургом» два раза упустили Козлова в воздухе, но, хочется верить, что это несчастный случай, а не закономерность. И после такого тем более защитники захотят доказать свою состоятельность. Поэтому в верховых единоборствах «КС» должны и будут выигрывать.

После поражения от «Оренбурга» 0:3 «КС» нужно реабилитироваться в глазах болельщиковФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

3 причина. Не дать «Ростову» играть в свой футбол

Единственный шанс «Крыльев Советов» обыграть «Ростов» в его стенах – это перекрыть команде Карпина кислород. Ростовчане играют в одинаковый футбол и когда должны играть первым номером (как во встрече с «Ахматом», который остался вдесятером), и когда действуют в контратаках вторым номером (как в матче с ЦСКА).

«Ростов» Карпина играет широко: нападающие растягивают оборону соперника к бровкам, крайние защитники охотно идут вперед, в освободившиеся зоны. Ростовчане работают по четкому плану – они перехватывают мяч в центре и забрасывают его к одной из бровок, откуда футбольный снаряд переводят на нападающих. Впереди у команды Карпина есть Бьорн Сигурдарссон. Большинство длинных передач адресованы именно исландцу. Форвард отлично вписывается в игру «Ростова» - он способен быстро убежать от защитников или оттянуть оборону на себя, открывая зоны. При этом забросы на Сигурдарссона отрезают сразу полкоманды соперника.

«Крыльям» нужно будет играть плотнее, быстрее и внимательнее, и не давать ростовчанам чувствовать себя комфортно. Подопечным Тихонова нужно стать душной командой на «Ростов Арене» и поймать момент, чтобы уколоть банду Карпина.

Волжане наверняка будут играть вторым номером и попробуют забить в быстрой контратакеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

4 причина. Контратаки и «автобус»

Чтобы остаться в РПЛ «Крыльям» нужно научиться играть, как играют у нас в Премьер-лиге. У абсолютного большинства команд элиты российского футбола аллергия на игру первым номером. Командам проще закрыться в обороне и ждать, когда можно убежать в контратаку. У «КС» других вариантов нет – играть первым номером подопечные Тихонова пока не могут: состав слабоват для того, чтобы вести игру. Остается почти в каждом матче «парковать в штрафной автобус» и надеяться на скоростные качества и голевое чутье Корниленко, Соболева, Канунникова.

Быстро забить и уйти в глухую оборону – проверенный многими командами во всем мире рецепт, который может помочь и «Крыльям Советов» в Ростове-на-Дону.

Пока в этом сезоне РПЛ самарцы не забили ни одного мячаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

5 причина. Непредсказуемость и злость

«Крылья» - команда, от которой не знаешь, чего ждать. Возможно, ростовчане как раз ожидают от Самары плотную оборону и расчет на контратаки, волжане же, в свою очередь, наоборот, могут постараться навязать свою игру. Теоретически, тренерский штаб самарцев сможет попробовать сыграть с «Ростовом» в более атакующий футбол. Чтобы обескуражить соперника.

Тем более, отдельные игроки точно захотят проявить себя. Такие есть в каждой линии. В защите Бурлак и Полуяхтов - упустили Козлова и вряд ли довольны собой. Мияйлович должен показать, что незабитый пенальти - досадная ошибка. А про неудачное выступление Соболева наставник «КС» Андрей Тихонов сказал прямо – молодой форвард пока не готов, поэтому и остался на скамейке в матче с «Оренбургом». Соболев наверняка хочет опровергнуть слова тренера. Плюс мы ждем Канунникова, который был травмирован и пока еще не показал себя новым фанатам во всей красе.

«Крылья Советов» в этом сезоне пока не забивали, пора бы нашим форвардам проснуться.

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