Дети плакали и просили помочь зверенышу: в Тольятти спасли летучую мышь, которая два дня пыталась выпутаться из электропроводов

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-09T15:52:37+03:00

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На днях мама троих детей из 9 квартала Тольятти стала организатором операции по спасению летучей мыши. Сегодня сердобольные тольяттинцы благодарят Ксению Гадирову за доброту и интересуются судьбой зверька.

Курьез случился в минувшие выходные: мышка запуталась в электропроводах и два дня не могла выбраться из плена.

- Она трепыхалась прямо напротив нашего балкона, а это седьмой этаж - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» Ксения. – Мы с семьей очень любим животных, у нас живут кошка и собака, поэтому неудачные попытки зверька выбраться на свободу в 30-градусную жару всех очень взволновали. Дети переживали, просили хоть что-нибудь сделать.

Животное попало в плен на высоте 7 этажа. Фото: предоставлено героями публикации

Ксения набирала все «тревожные» телефоны, обращалась к спасателям, но безуспешно. Семья Гадировых пыталась бросать веревки, как-то подцепить рукокрылую – не получилось.

- Мы уже думали, что звереныш умер. Смотрим с дочкой - зашевелила крылом, - продолжает многодетная мать. – Только когда я написала в тольяттинский паблик, откликнулся Сергей Сагалаев, да еще друга с собой привез, профессионального инженера. Мужчины купили мотки капроновых веревок различной толщины, переплетали их, вычисляли правильную длину, привязывали к палке.

Получилось что-то похожее на удочку с гайкой на конце. С балкона семьи Гадировых несколько раз закидывали самопальное приспособление, наконец, еле живая мышь когтем зацепила за самую толстую веревку и выбралась из западни.

Тольяттинцы изобретали специальные сооружения, чтобы помочь летучей мыши. Фото: предоставлено героями публикации

Пока дети отпаивали животное водой, Ксения позвонила в заповедник «Самарская Лука». Спасенную мышь посоветовали срочно вернуть в лес, иначе она погибнет.

- У нас рядом лесопосадка, наверное, оттуда наша пленница и залетела к нам ночью. Как только мышь почувствовала лес, приободрилась и с удовольствием нас покинула, - смеется спасительница.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Заведующий Жигулевской биостанцией Владимир Вехник рассказал «Комсомолке», что на той неделе жители Жигулевска обнаружили летучую мышь со сломанным крылом. К сожалению, ей уже нельзя было помочь.

При этом, оказывает, что летучие мыши – частые гости в городах. И пугаться их не стоит: это только в кино летучая мышь - обязательно вампир, пьет кровь и приносит несчастья. В наши дни это милые и безобидные зверьки, похожие на игрушку. И охотятся они на насекомых, в том числе на вреднющих комаров. Кстати, на территории Самарской Луки зимуют около 30 тыс. летучих мышей. Научные сотрудники нацпарка их переписывают и изучают. А еще - охраняют. Зимой мышки должны спать, в основном делают они это в штолльнях - искусственных пещерах на территории парка. А туристы приходят сюда с фонарями, вспышками фотоаппаратов, из-за этого температура воздуха повышается, пусть даже на градус, и мышь просыпается. А еды для нее пока еще нет. Чтобы бороться с этим вандализмом, в "Самарской луке" открыли музей летучей мыши.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ирина Губернаторова - начальник отдела экопросвещения национального парка «Самарская Лука»:

- Во-первых, среди летучих мышей несколько видов краснокнижных. Во-вторых, это единственные ночные животные, что уничтожают комаров, жуков – насекомых, которые человек считает вредными. По ночам от насекомых больше никто не избавляет. Летучей мыши нужно почти столько корма, сколько она весит - 500-600 комаров, бабочек и жуков. Некоторые виды тяготеют к людям, селятся в старых деревьях, в дуплах. Средиземный нетопырь или Куля забираются на чердаки, обитают в щелях среди деревянных рам. Делают они это еще и потому, что цивилизация занимает все больше места и сокращает естественные места их обитания.