Копали и в снег и в дождь: как строили водопровод на "Самара Арене"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-10T09:12:28+03:00

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Кто гордится стадионом больше всех?

Чемпионат мира 2018 стал для Самары настоящим подарком. Жители города до сих пор перебирают миллионы фото: с фан-зоны, набережной, городских улиц и, конечно, со стадиона. А ведь еще весной злые языки ворчали: мол, не достроят, не успеют, в Краснодар перенесут. Но пока диванные эксперты рассуждали, на стройке работы не останавливались ни на час. В итоге все те, кто ждали неминуемых "катастроф" оказались посрамлены, фанаты от нашей "летающей тарелки" остались в восторге. Даже в соцсетях писали: мол, стадион высший класс, организация такая, которую не ожидали. И ставили зарубки на память: вернемся.

А за всей этой феерией наблюдали с гордостью не только спортивные чиновники, представители власти, известные игроки. Машинист экскаватора Иван Маркочев, сотрудник СДК "Пальмира" на "Самара Арену" не попал, но смотрел каждую игру. Его организация выполняла одни из самых ответственных и сложных работ на том этапе, когда еще и фундамент будущего стадиона был плохо различим. Компании доверили прокладывать водопровод к будущей спортивной арене. Стоит ли говорить, что такого рода задачи доверяют только тем, кто уже себя хорошо зарекомендовал. Сети водоснабжения под стадионом - как кровеносные артерии. Одна протечка - и испорчен праздник, серьезная авария - пострадают люди. А не дай Бог забьет фонтан и зальет поле, испортит газон?

В компании умеют работать на отличноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От шахты ракетной - до футбольных полей

- Я много лет назад участвовал в восстановлении шахт стратегических межконтинентальных ракет в городе Ясном, в Оренбургской области на границе с Казахстаном. Знаю, что такое ответственность. Но и работа на строящемся стадионе была проектом очень серьезным! Мы копали и в снег и в дождь, несмотря ни на что – чемпионат мира прежде всего. Водопровод к будущему стадиону нужно было протянуть в кратчайшие сроки. Трудились с раннего утра до позднего вечера, порой без выходных. Это был непростой период: работы нужно было произвести не только быстро, но и качественно. Ответственность большая. Мы справились!

Машинист экскаватора Иван МаркочевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван вспоминает, что когда рабочие покидали площадку, было сложно поверить, что здесь уже скоро появится масштабный стадион. Обычная стройка.

- Но результат впечатляет! Наш стадион самый красивый из всех, принимавших матчи мундиаля. И когда Россия здесь с Уругваем играла, я, конечно, за наших болел. И они молодцы, горжусь! - улыбается наш собеседник.

Не стадионом единым

Дружная компания строителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работали над водопроводными системами около стадиона семь месяцев. Даже самые опытные сотрудники СДК "Пальмира" признаются - таких серьезных задач перед ними еще не ставили. Хотя в копилке компании - сотни проектов, которые знают и видели сотни горожан.

Тот самый детский садФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Южном городе "Пальмира" участвовала в строительстве детского садика на 250 мест, подвела коммуникации к ФОКу, столь необходимому всем поклонникам ЗОЖ из быстроразвивающегося района, проложили трубы к поющему фонтану, которому и самарцы позавидуют, а сейчас ведет работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации на еще строящемся спортивном комплексе. «Пальмира» принимала участие в строительстве крупнейших жилых комплексов, таких как «Бриг», «Желябово» «Изумрудный», «Гастелло».

Очаровательный фонтан в Южном городе радует жителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нужно верить в чудеса

Для города СДК "Пальмира" - ответственный и знающий партнер. Строительные работы под ключ, прочные коммуникации, благоустроенные территории - сотрудники компании знают, с какой стороны взяться за любую важную работу. А еще для многих детей компания нередко оказывается добрым волшебником. И это - уже не по зову службы, а по велению сердца. Детишкам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, очень бывает нужно чудо.

И строители, не особенно афишируя это, помогают детскому дому "Иволга", сотрудничают с "Реацентром", где врачи помогают детишкам с тяжелыми заболеваниями и нуждаются в лекарствах, средствах реабилитации. А участники детского BabyCross в позапрошлом году уехали из "Вива Лэнда" на новеньких велосипедах, тоже благодаря партнерам - СДК "Пальмира". А в Новый год и руководители, и сотрудники предприятия исполняют мечты малышей из малообеспеченных и неполных семей, участвуя в городской акции "Елка желаний". Ведь, когда строишь город, строишь и жизнь в нем. И хочется, чтобы она была самой лучшей - для всех.

Город преобразился к ЧМ 2018Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волшебные клумбы -2018 - самарские озеленители постарались удивить горожан и гостьей города. Матрешки и футбольные мячи, многоцветная Самара теперь раздлетелась в фото по всему свету. Как же достигалась такая красота предприятием МП "Спецремстройзеленхоз" (еще больше красивых цветов)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волшебные клумбы -2018 - самарские озеленители постарались удивить горожан и гостьей города. Матрешки и футбольные мячи, многоцветная Самара теперь раздлетелась в фото по всему свету. Как же достигалась такая красота предприятием МП "Спецремстройзеленхоз" (еще больше красивых цветов)