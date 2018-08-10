"Пусть Бог судит тех, кто это сделал!": хозяин скандальной "Шаурмы у Сахиба" не ищет злодея, подбросившего крыс к нему на вертел

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-10T11:44:23+03:00

Видео с крысами из Самары вызвало шокировало любителей шаурмы по всей России Фото: скрин с видео

Сахиб Новрузов считает, что обращение в полицию будет пустой тратой времени

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Ларек "Шаурма № 1 " У Сахиба" напротив ЦУМа "Самара" на улице Вилоновской в конце июля стал известен на всю страну. Случилось это по не самой приятной для хозяев заведения причине: видео с крысами, которые едят мясо с вертела в этом кафе, стало "вирусным". После ролика точка заинтересовала региональные власти.

- Ролик о нарушении санитарных норм на объекте стал основанием для организации внеплановой проверки. Прокуратура согласовала ее Управлению Роспотребнадзора по Самарской области. Ответа о результатах проверки нам пока не пришло, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" пресс-службе областной прокуратуры.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что после появившегося в сети ролика к ним действительно поступило множество жалоб от горожан. Взволнованные люди просили проверить, действительно ли в этой "шаурмечной" есть крысы.

- Мы приехали туда с проверкой, но узнать, какие там сейчас условия, действительно ли там антисанитария и крысы, наверняка пока не получилось. Кафе накрыли вывеской, сейчас там идет ремонт, - объяснили "Комсомолки" в отделе надзора по гигиене питания населения.

Эксперты изучат заведение, если до окончания сроков проверки, оно снова откроется. Правда, это сейчас маловероятно. Арендатор "Шаурмы № 1" Сахиб Новрузов продолжать работу в ней не планирует:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/662927" frameborder="0"></iframe> В Самаре возле ЦУМа крысы "лакомятся" мясом в ларьке с шаурмой.

- Уже не важно, как все было. Закрыли точку, забрали. Другие будут работать!

Не собирается Сахиб и писать заявление в полицию на того, кто, как он уверяет, подбросил к вертелу крыс. В поддержку "провокации" говорит видео с камер внутреннего наблюдения, которые "Комсомольской правде" показал Новрузов. Но и с этим доказательством он не хочет идти в ОВД.

Еще полтора месяца назад Сахиб (в центре) кормил гостей ЧМ-2018Фото: соцсети

- А зачем я поеду? Заявление напишу, потом меня таскать будут. Сюда иди, это пиши, то пиши! У меня свои проблемы. У меня четверо детей, мне надо семью кормить. Пусть Бог судит всех, кто это сделал! У меня других шансов нет, - объяснил мужчина.

Отметим, что оформлена торговая точка на "ИП Хилилов". Сахиб Новрузов заверил, что договор о сотрудничестве с ним у него есть. Но это уже неважно, так как сейчас документы переоформляют на другого предпринимателя.

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