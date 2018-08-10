Оговорили? Обсудим в суде! Завершено расследование дела тольяттинского полицейского, обвиняемого в вымогательстве

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-10T16:08:15+03:00

Владимир Шапшов уже несколько месяцев живет в СИЗО и продолжает настаивать на своей невиновности Фото: из личного архива

Владимир Шапшов и несколько его подчиненных скоро предстанут перед судом за требование денег с местного бодибилдера Сергея Уварова

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В Самарской области продолжаются разбирательства по делу бывшего начальника уголовного розыска тольяттинского отдела полиции № 24 Владимира Шапшова. Оперативника обвиняют организации вымогательства денег со спортсмена, торговавшего анаболиками для наращивания мускулатуры. Сам он уверяет, что его оговорили подчиненные, которые как раз и требовали с потерпевшего нужную сумму - 150 тысяч рублей. В связи с этим даже была написана жалоба в региональную прокуратуру.

- На днях я получил ответ от заместителя прокурора Павлова с постановлением об отказе в удовлетворении малой жалобы в защиту Владимира, в которой я приводил факты из уголовного дела, свидетельствующие об оговоре моего подзащитного, - рассказывает "КП-Самара" адвокат Шапшова Василий Гурко.

Юрист отмечает, что, согласно полученному документу, на текущий момент в надзорном ведомстве не нашли нарушений в работе следователей. В то же время, доводы заступника о том, что Владимира могли подставить и он не причастен к преступлению, правоохранители также проверяют. Окончательные ответ - вымогал или нет - будет дан лишь по окончании расследования.

- Заместитель прокурора Павлов помимо всего прочего написал в постановлении, что в целях устранения нарушений и активизации расследования Прокуратурой области в адрес руководителя СУ СК РФ по Самарской области еще 9 июня внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено, - объясняет адвокат. - Поэтому у нас с моим подзащитным появилась надежда, что наши доводы будут теперь учтены органом предварительного следствия, исследованы, и им будет дана соответствующая объективная и мотивированная оценка.

Однако ожидания оказались тщетными. Несколько дней назад Владимиру Шапшову предъявили окончательное обвинение, в котором указывают на его непосредственное участие в преступлении, а именно, "разводе" местного "качка" Сергея Уварова на деньги.

- Но тогда остается неясным вопрос - от кого, когда и при каких обстоятельствах Шапшов в итоге получил взятку? В обвинении просто говориться, что он получил деньги и не важно где, когда и от кого, - не соглашается с позицией обвинителей Гурко. - Ни Атаулова, ни Канбарова, ни Тарасенко там нет. В этой связи вопрос о том, получал ли Шапшов вообще деньги от кого-либо из так называемых посредников, остается открытым и не выясненным.

Сейчас материалы по расследованию из СУ СК планируют передать прокурору Самарской области для утверждения обвинительного заключения. Сторона защиты считает, что это неправильно, потому что, по их мнению, следователи не собираются выяснять, кто передавал деньги Владимиру Шапшову. Был ли вообще такой факт.

Напомним, что все началось с "контрольной закупки" сильнодействующих препаратов у фитнес-тренера Сергея Уварова. Ее провели два подчиненные Шапшова - Тарасенко и Канбаров. Потом они сообщили Уварову, что за сбыт незаконных веществ его могут привлечь к ответственности, но он еще может все исправить - откупиться. В дело оказались вмешаны еще несколько полицейских, а кончилось тем, что спортсмен передал часть требуемой суммы и обратился в ФСБ.

Если расследование дела о вымогательстве уже близится к завершению, а кто-то даже по нему уже осужден, то по факту сбыта незаконных веществ Уваровым пока еще проводят проверку. Там процессуального решения не принято. Анаболики хранились в гараже Тарасенко - тоже посетитель "качалки" - но во время разбирательств их изъяли. Именно тот момент, что задокументировано лишь это изъятие у находящихся под следствием оперуполномоченных, а не у самого Сергея Уварова - в августе 2017 года - сейчас дает основания полагать, что дело против спортсмена так и не заведут. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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