Календарь ХК «Лада» и ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезона 2018-2019: расписание игр, время матчей

СЕГОДНЯ 20:17 2018-08-12T20:28:41+03:00

«Лада» и ЦСК ВВС в этом сезоне играют в одном чемпионате. Фото: ХК «Лада»

«КП-Самара» публикует календарь для хоккейных клубов «Лада» и ЦСК ВВС в регулярном чемпионате ВХЛ – Кубке Шелкового пути 2018-2019

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Хоккейный сезон все ближе и ближе. Регулярный чемпионат в Высшей хоккейной лиге – Кубке шелкового пути (турнир теперь так называется) стартует уже в сентябре. После понижения «Лады» в ранге (боссы КХЛ исключили команду из лиги по итогам прошлого сезона) в ВХЛ Самарскую область с этого сезона будут представлять две команды. Кроме «автозаводцев» в лиге выступает ХК ЦСК ВВС. Областное дерби ЦСК ВВС – «Лада» и откроет для жителей региона новый хоккейный год.

«КП-Самара» подготовила расписание игр регулярного чемпионата ВХЛ «Лады» и ЦСК ВВС. Смотрим календарь и идем на игры, чтобы поддержать наших ребят.

Время матчей, приведенное в тексте, самарское.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи команд из Самарской области.

Календарь ХК «Лада» (Тольятти) на сезон 2018-1019 в ВХЛ

Регулярный чемпионат «Лада» начнет в Самаре матчем с ЦСК ВВС, а завершит выездной игрой с «Рязанью». Фото: ХК «Лада»

6 сентября – четверг – ЦСК ВВС - «Лада» -– 19:00

10 сентября – понедельник – «Лада» - «Южный Урал» – 19:00

12 сентября – среда – «Лада» - «Гоняк» – 19:00

14 сентября – пятница – «Лада» - «Челмет» – 19:00

16 сентября – воскресенье – «Лада» - «Зауралье» – 17:00

21 сентября – пятница – «Ценг Тоу» - «Лада»

23 сентября – воскресенье – КРС-ОЭРДЖИ - «Лада»

1 октября – понедельник – «Лада» - «Сарыарка»

3 октября – среда – «Лада» - «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

5 октября – пятница – «Лада» - «Химик»

7 октября – воскресенье – «Лада» - «Звезда»

13 октября – суббота – «Молот-Прикамье» - «Лада»

15 октября – понедельник – «Ижсталь» - «Лада»

17 октября – среда – «Нефтяник» (Альметьевск) - «Лада»

19 октября – пятница – «Торос» - «Лада»

23 октября – вторник – «Лада» - «Барс»

25 октября – четверг – «Лада» - «Дизель»

30 октября – вторник – «Лада» - ЦСК ВВС

2 ноября – пятница – «Лада» - «Ермак»

4 ноября – воскресенье – «Лада» - «Сокол»

6 ноября – вторник – «Лада» - «Металлург» (Новокузнецк)

12 ноября – понедельник – «СКА Нева» - «Лада»

14 ноября – среда – «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Лада»

16 ноября – пятница – «Рубин» - «Лада»

18 ноября – воскресенье – «Югра» - «Лада»

23 ноября – пятница – «Лада» - «Тамбов»

25 ноября – воскресенье – «Лада» - «Саров»

27 ноября – вторник – «Лада» - «Рязань»

29 ноября – четверг – «Лада» - «Буран»

3 декабря – понедельник – «Южный Урал» - «Лада»

5 декабря – среда – «Горняк» - «Лада»

7 декабря – пятница – «Зауралье» - «Лада»

9 декабря – воскресенье – «Челмет» - «Лада»

14 декабря – пятница – «Лада» - «Ценг Тоу»

16 декабря – воскресенье – «Лада» - КРС-ОЭРДЖИ

21 декабря – пятница – «Сарыарка» - «Лада»

23 декабря – воскресенье – «Торпедо» - «Лада»

25 декабря – вторник – «Химик» - «Лада»

27 декабря – четверг – «Звезда» - «Лада»

5 января – суббота – «Лада» - «Торос»

7 января – понедельник – «Лада» – «Нефтяник» (Альметьевск)

9 января – среда – «Лада» - «Ижсталь»

11 января – пятница – «Лада» - «Молот-Прикамье»

18 января – пятница – «Барс» - «Лада»

20 января – воскресенье – «Дизель» - «Лада»

27 января – воскресенье – «Металлург» (Нижнекамск) – «Лада»

29 января – вторник – «Сокол» - «Лада»

31 января – четверг – «Ермак» - «Лада»

4 февраля – понедельник – «Лада» - «Рубин»

6 февраля – среда – «Лада» - «Югра»

8 февраля – пятница – «Лада» - «Динамо» (Санкт-Петербург)

10 февраля – воскресенье – «Лада» - «СКА-Нева»

18 февраля – понедельник – «Саров» - «Лада»

20 февраля – среда – «Тамбов» - «Лада»

22 февраля – пятница – «Буран» - «Лада»

24 февраля – воскресенье – «Рязань» - «Лада»

Календарь ХК ЦСК ВВС (Самара) на сезон 2018-1019 в ВХЛ

Самарские «летчики» регулярку начнут домашним матчем с «Ладой», а закончат выездной игрой в Воронеже против местного «Бурана». Фото: ХК ЦСК ВВС

6 сентября – четверг – ЦСК ВВС – «Лада» – 19:00

10 сентября – понедельник – ЦСК ВВС –«Горняк» – 19:00

12 сентября – среда – ЦСК ВВС – «Южный Урал» – 19:00

14 сентября – пятница – ЦСК ВВС – «Зауралье» – 19:00

16 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Челмет» – 19:00

23 сентября – воскресенье – «Ценг Тоу» – ЦСК ВВС

25 сентября – вторник – КРС-ОЭРДЖИ – ЦСК ВВС

1 октября – понедельник – ЦСК ВВС – «Торпедо» – 19:00

3 октября – среда – ЦСК ВВС – «Сарыарка» – 19:00

5 октября – пятница – ЦСК ВВС – «Звезда» – 19:00

7 октября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Химик» – 17:00

13 октября – суббота – «Ижсталь» – ЦСК ВВС – 17:00

15 октября – понедельник – «Молот-Прикамье» – ЦСК ВВС – 18:00

17 октября – среда – «Торос» – ЦСК ВВС – 18:00

19 октября – пятница – «Нефтяник» (Альметьевск) – ЦСК ВВС – 19:30

23 октября – вторник – ЦСК ВВС – «Дизель» – 19:00

25 октября – четверг – ЦСК ВВС – «Барс» – 19:00

30 октября – вторник – «Лада» – ЦСК ВВС – 19:00

4 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ермак» – 17:00

6 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Сокол» – 19:00

8 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Металлург» (Новокузнецк) – 19:00

12 ноября – понедельник – «Динамо» (Санкт-Петербург) – ЦСК ВВС – 20:30

14 ноября – среда – «СКА-Нева» – ЦСК ВВС – 20:00

16 ноября – пятница – «Югра» – ЦСК ВВС – 18:00

18 ноября – воскресенье – «Рубин» – ЦСК ВВС – 16:00

23 ноября – пятница – ЦСК ВВС – «Саров» – 19:00

25 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Тамбов» – 17:00

27 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Буран» – 19:00

29 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Рязань» – 19:00

3 декабря – понедельник – «Горянк» – ЦСК ВВС – 17:30

5 декабря – среда – «Южный Урал» – ЦСК ВВС – 17:30

7 декабря – пятница – «Челмет» – ЦСК ВВС – 17:30

9 декабря – воскресенье – «Зауралье» – ЦСК ВВС – 16:00

14 декабря – пятница – ЦСК ВВС – КРС-ОЭРДЖИ – 19:00

16 декабря – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ценг Тоу» – 17:00

21 декабря – пятница – «Торпедо» – ЦСК ВВС – 16:30

23 декабря – воскресенье – «Сарыарка» – ЦСК ВВС – 15:00

25 декабря – вторник – «Звезда» – ЦСК ВВС – 20:00

27 декабря – четверг – «Химик» – ЦСК ВВС – 19:30

5 января декабря – суббота – ЦСК ВВС – «Нефтяник» (Альметьевск) – 17:00

7 января – понедельник – ЦСК ВВС – «Торос» – 19:00

9 января – среда – ЦСК ВВС – «Молот-Прикамье» – 19:00

11 января – пятница – ЦСК ВВС – «Ижсталь» – 19:00

18 января – пятница – «Дизель» – ЦСВ ВВС – 20:00

20 января – воскресенье – «Барс» – ЦСК ВВС – 18:00

25 января – пятница – «Металлург» – ЦСК ВВС – 16:00

27 января – воскресенье – «Сокол» – ЦСК ВВС – 14:00

29 января – вторник – «Ермак» – ЦСК ВВС – 15:00

4 февраля – понедельник – ЦСК ВВС – «Югра» – 19:00

6 февраля – среда – ЦСК ВВС – Рубин – 19:00

8 февраля – пятница – ЦСК ВВС – «СКА-Нева» – 19:00

10 февраля – воскресенье – ЦСК ВВС – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 17:00

18 февраля – понедельник – «Тамбов» – ЦСК ВВС – 19:30

20 февраля – среда – «Саров» – ЦСК ВВС – 19:30

22 февраля – пятница – «Рязань» – ЦСК ВВС – 20:00

24 февраля – воскресенье – «Буран» – ЦСК ВВС – 18:00