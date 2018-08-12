Календарь ХК «Лада» и ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезона 2018-2019: расписание игр, время матчей
Хоккейный сезон все ближе и ближе. Регулярный чемпионат в Высшей хоккейной лиге – Кубке шелкового пути (турнир теперь так называется) стартует уже в сентябре. После понижения «Лады» в ранге (боссы КХЛ исключили команду из лиги по итогам прошлого сезона) в ВХЛ Самарскую область с этого сезона будут представлять две команды. Кроме «автозаводцев» в лиге выступает ХК ЦСК ВВС. Областное дерби ЦСК ВВС – «Лада» и откроет для жителей региона новый хоккейный год.
«КП-Самара» подготовила расписание игр регулярного чемпионата ВХЛ «Лады» и ЦСК ВВС. Смотрим календарь и идем на игры, чтобы поддержать наших ребят.
Время матчей, приведенное в тексте, самарское.
Жирным шрифтом выделены домашние матчи команд из Самарской области.
Календарь ХК «Лада» (Тольятти) на сезон 2018-1019 в ВХЛ
Регулярный чемпионат «Лада» начнет в Самаре матчем с ЦСК ВВС, а завершит выездной игрой с «Рязанью». Фото: ХК «Лада»
6 сентября – четверг – ЦСК ВВС - «Лада» -– 19:00
10 сентября – понедельник – «Лада» - «Южный Урал» – 19:00
12 сентября – среда – «Лада» - «Гоняк» – 19:00
14 сентября – пятница – «Лада» - «Челмет» – 19:00
16 сентября – воскресенье – «Лада» - «Зауралье» – 17:00
21 сентября – пятница – «Ценг Тоу» - «Лада»
23 сентября – воскресенье – КРС-ОЭРДЖИ - «Лада»
1 октября – понедельник – «Лада» - «Сарыарка»
3 октября – среда – «Лада» - «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
5 октября – пятница – «Лада» - «Химик»
7 октября – воскресенье – «Лада» - «Звезда»
13 октября – суббота – «Молот-Прикамье» - «Лада»
15 октября – понедельник – «Ижсталь» - «Лада»
17 октября – среда – «Нефтяник» (Альметьевск) - «Лада»
19 октября – пятница – «Торос» - «Лада»
23 октября – вторник – «Лада» - «Барс»
25 октября – четверг – «Лада» - «Дизель»
30 октября – вторник – «Лада» - ЦСК ВВС
2 ноября – пятница – «Лада» - «Ермак»
4 ноября – воскресенье – «Лада» - «Сокол»
6 ноября – вторник – «Лада» - «Металлург» (Новокузнецк)
12 ноября – понедельник – «СКА Нева» - «Лада»
14 ноября – среда – «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Лада»
16 ноября – пятница – «Рубин» - «Лада»
18 ноября – воскресенье – «Югра» - «Лада»
23 ноября – пятница – «Лада» - «Тамбов»
25 ноября – воскресенье – «Лада» - «Саров»
27 ноября – вторник – «Лада» - «Рязань»
29 ноября – четверг – «Лада» - «Буран»
3 декабря – понедельник – «Южный Урал» - «Лада»
5 декабря – среда – «Горняк» - «Лада»
7 декабря – пятница – «Зауралье» - «Лада»
9 декабря – воскресенье – «Челмет» - «Лада»
14 декабря – пятница – «Лада» - «Ценг Тоу»
16 декабря – воскресенье – «Лада» - КРС-ОЭРДЖИ
21 декабря – пятница – «Сарыарка» - «Лада»
23 декабря – воскресенье – «Торпедо» - «Лада»
25 декабря – вторник – «Химик» - «Лада»
27 декабря – четверг – «Звезда» - «Лада»
5 января – суббота – «Лада» - «Торос»
7 января – понедельник – «Лада» – «Нефтяник» (Альметьевск)
9 января – среда – «Лада» - «Ижсталь»
11 января – пятница – «Лада» - «Молот-Прикамье»
18 января – пятница – «Барс» - «Лада»
20 января – воскресенье – «Дизель» - «Лада»
27 января – воскресенье – «Металлург» (Нижнекамск) – «Лада»
29 января – вторник – «Сокол» - «Лада»
31 января – четверг – «Ермак» - «Лада»
4 февраля – понедельник – «Лада» - «Рубин»
6 февраля – среда – «Лада» - «Югра»
8 февраля – пятница – «Лада» - «Динамо» (Санкт-Петербург)
10 февраля – воскресенье – «Лада» - «СКА-Нева»
18 февраля – понедельник – «Саров» - «Лада»
20 февраля – среда – «Тамбов» - «Лада»
22 февраля – пятница – «Буран» - «Лада»
24 февраля – воскресенье – «Рязань» - «Лада»
Календарь ХК ЦСК ВВС (Самара) на сезон 2018-1019 в ВХЛ
Самарские «летчики» регулярку начнут домашним матчем с «Ладой», а закончат выездной игрой в Воронеже против местного «Бурана». Фото: ХК ЦСК ВВС
6 сентября – четверг – ЦСК ВВС – «Лада» – 19:00
10 сентября – понедельник – ЦСК ВВС –«Горняк» – 19:00
12 сентября – среда – ЦСК ВВС – «Южный Урал» – 19:00
14 сентября – пятница – ЦСК ВВС – «Зауралье» – 19:00
16 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Челмет» – 19:00
23 сентября – воскресенье – «Ценг Тоу» – ЦСК ВВС
25 сентября – вторник – КРС-ОЭРДЖИ – ЦСК ВВС
1 октября – понедельник – ЦСК ВВС – «Торпедо» – 19:00
3 октября – среда – ЦСК ВВС – «Сарыарка» – 19:00
5 октября – пятница – ЦСК ВВС – «Звезда» – 19:00
7 октября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Химик» – 17:00
13 октября – суббота – «Ижсталь» – ЦСК ВВС – 17:00
15 октября – понедельник – «Молот-Прикамье» – ЦСК ВВС – 18:00
17 октября – среда – «Торос» – ЦСК ВВС – 18:00
19 октября – пятница – «Нефтяник» (Альметьевск) – ЦСК ВВС – 19:30
23 октября – вторник – ЦСК ВВС – «Дизель» – 19:00
25 октября – четверг – ЦСК ВВС – «Барс» – 19:00
30 октября – вторник – «Лада» – ЦСК ВВС – 19:00
4 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ермак» – 17:00
6 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Сокол» – 19:00
8 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Металлург» (Новокузнецк) – 19:00
12 ноября – понедельник – «Динамо» (Санкт-Петербург) – ЦСК ВВС – 20:30
14 ноября – среда – «СКА-Нева» – ЦСК ВВС – 20:00
16 ноября – пятница – «Югра» – ЦСК ВВС – 18:00
18 ноября – воскресенье – «Рубин» – ЦСК ВВС – 16:00
23 ноября – пятница – ЦСК ВВС – «Саров» – 19:00
25 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Тамбов» – 17:00
27 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Буран» – 19:00
29 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Рязань» – 19:00
3 декабря – понедельник – «Горянк» – ЦСК ВВС – 17:30
5 декабря – среда – «Южный Урал» – ЦСК ВВС – 17:30
7 декабря – пятница – «Челмет» – ЦСК ВВС – 17:30
9 декабря – воскресенье – «Зауралье» – ЦСК ВВС – 16:00
14 декабря – пятница – ЦСК ВВС – КРС-ОЭРДЖИ – 19:00
16 декабря – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ценг Тоу» – 17:00
21 декабря – пятница – «Торпедо» – ЦСК ВВС – 16:30
23 декабря – воскресенье – «Сарыарка» – ЦСК ВВС – 15:00
25 декабря – вторник – «Звезда» – ЦСК ВВС – 20:00
27 декабря – четверг – «Химик» – ЦСК ВВС – 19:30
5 января декабря – суббота – ЦСК ВВС – «Нефтяник» (Альметьевск) – 17:00
7 января – понедельник – ЦСК ВВС – «Торос» – 19:00
9 января – среда – ЦСК ВВС – «Молот-Прикамье» – 19:00
11 января – пятница – ЦСК ВВС – «Ижсталь» – 19:00
18 января – пятница – «Дизель» – ЦСВ ВВС – 20:00
20 января – воскресенье – «Барс» – ЦСК ВВС – 18:00
25 января – пятница – «Металлург» – ЦСК ВВС – 16:00
27 января – воскресенье – «Сокол» – ЦСК ВВС – 14:00
29 января – вторник – «Ермак» – ЦСК ВВС – 15:00
4 февраля – понедельник – ЦСК ВВС – «Югра» – 19:00
6 февраля – среда – ЦСК ВВС – Рубин – 19:00
8 февраля – пятница – ЦСК ВВС – «СКА-Нева» – 19:00
10 февраля – воскресенье – ЦСК ВВС – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 17:00
18 февраля – понедельник – «Тамбов» – ЦСК ВВС – 19:30
20 февраля – среда – «Саров» – ЦСК ВВС – 19:30
22 февраля – пятница – «Рязань» – ЦСК ВВС – 20:00
24 февраля – воскресенье – «Буран» – ЦСК ВВС – 18:00