2018-08-13T14:04:41+03:00
Общество

«Покажу грабителям приемчик как Брюс Ли!»: зачем самарских пенсионеров учат боевым искусствам

На бесплатных занятиях дедушки и бабушки общаются и лечат суставы
Михаил ГОРЮНОВ
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Занятия ушу для пенсионеров Самары проходят не только плодотворно, но и веселоЗанятия ушу для пенсионеров Самары проходят не только плодотворно, но и веселоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лучше лекарств

— Хэй-хо! — бодро выдыхают пенсионеры, повторяя движения за тренером. Вид у них боевой и серьезный. Занимаются не просто гимнастикой — людей учат приемам из искусства единоборств ушу.

Нине Корбан 87 — а она улыбается, отрабатывает упражнения:

Нина Корбан довольна - после тренировок она стала чувствовать себя лучше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина Корбан довольна - после тренировок она стала чувствовать себя лучшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— В январе подруга, с которой мы ходили на гимнастику, рассказала про это место. Почему бы и нет? Ушу — новый интересный опыт для меня. Позанималась и в центре «Здоровье», где проходила обследование два раза, заметила результат: сахар, холестерин улучшились чуть ли не втрое! Лучше стала чувствовать себя на даче! Свободно двигаюсь, бодрой себя чувствую, — довольна Нина Михайловна. — Приемы из боевых искусств мне не помешают. Как-то в молодости один парень у меня пытался вырвать сумку из рук. Сил ему не хватило — я удержала. Но сейчас возраст-то другой! В случае чего — покажу ему приемчик!

Секция ушу в Самаре работала и раньше, но сейчас занятия бесплатные (выделили президентский грант) . На тренировки ходят три группы, в каждой из которых не меньше 30 человек.

Мастерству восточных воинов учат опытные наставники. Упор, конечно, делается больше не на то, чтобы показать бабушке или дедушке, как нанести разящий удар, а на здоровье. На занятиях отрабатываются такие разделы, как, например, «цигун» и «тайчи» — китайские гимнастики и комплекс упражнений, направленный на сохранение духа и здоровья.

Тренер Сергей Роговой наглядно показывает ученикам все упражнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тренер Сергей Роговой наглядно показывает ученикам все упражненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Это очень хорошая практика. В Китае люди занимаются с инструктором в парках. Считается, что это даже лучше обычного лечения, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» наставник, Сергей Роговой. — На тренировках мы уделяем внимание всему: суставная, связочно-сухожительная, дыхательная, позвоночная гимнастика. Растяжка и разминка. Но и приемам боевым здесь тоже учат — как принимать силу и ее отдавать, освобождение от захвата...

Каждая группа занимается два раза в неделю — на улице Чкалова на территории ДОСААФ, либо, если погода жаркая, в парках, например, в Струковском саду.

Будь в тонусе!

Со стороны такие уроки выглядят странно и непонятно, однако, участников процесса, кажется, это совсем не смущает. И понятно почему — у каждого из них свои цели и задачи, своя причина, прийти сюда.

Пенсионеры занимаются ушу в самарском парке.Михаил ГОРЮНОВ

Вячеславу Михайлову 68 лет. Он всю жизнь увлекался спортом: плавание, стрельба, военные дисциплины многоборья, лыжи...Когда 5 лет назад появилась похожая с сегодняшней социальная программа, мужчина пошел туда не задумываясь. Те, кто пригласили тогда, позвали и сейчас, ведь и в тот раз занятия проходили на Чкалова. А еще к ушу у Вячеслава Владимировича «профессиональный» интерес:

Вячеслав Михайлов занимался нетрадиционной медициной и культура востока для него очень интересна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вячеслав Михайлов занимался нетрадиционной медициной и культура востока для него очень интереснаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— До перестройки я был музыкантом, пел в хоре, а после перешел в практику нетрадиционных медицин. Занимался целительством, экстросенсорикой и парапсихологией. Иногда практикую это и сегодня. И здесь мы изучали восточные психотехники, гуру приезжали в Самару — очень познавательно было для меня. Да и просто, такие тренировки помогают держаться в тонусе, — поделился пенсионер.

— Меня привела подруга, — признается Анна Селиверстова. — Пригласила всех, кто-то отказался, а я согласилась! Что еще делать на пенсии?

Сначала женщина испугалась, а потом все поменялось.

Анна Селиверстова пришла в ушу по совету подруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анна Селиверстова пришла в ушу по совету подругиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Перед первым занятием я проходила медицинское обследование и потом — через несколько месяцев. Кардиограмма улучшилась! Мы работаем с энергиями, суставами. Воображение стало лучше. Да и огромное удовольствие я получаю от общения с теми, кто тут тренируется со мной.

Самарчанка рассказала, что и родные ее поддержали в этом начинании, а после и сами заметили — Анна действительно стала выглядеть лучше!

Единоборствам на занятиях внимания уделяется немного, но некоторые приемы ученики узнают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единоборствам на занятиях внимания уделяется немного, но некоторые приемы ученики узнаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван Петрович, которому 76 лет, пришел на ушу по объявлению в газете. Обратил внимание на него случайно. Но решил попробовать — вдруг, поможет в трудный жизненный период.

— Я похоронил жену и впал в депрессию, — признается мужчина, долгое время трудившийся на заводе «Прогресс». — Пришел зимой, провел несколько занятий. Здоровье стало лучше!

Каждый гость тренировки ответственно подходит к заданиям тренера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый гость тренировки ответственно подходит к заданиям тренераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парах занятия проходят всегда весело, но в то же время ученики очень стараются действовать правильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В парах занятия проходят всегда весело, но в то же время ученики очень стараются действовать правильноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот такие, свои личные цели, у каждого из тех, кто познает «пенсионный ушу». Объединяющая задача, пожалуй, одна — улучшить самочувствие и с пользой провести время. Наши собеседники откровенны: «Сидеть у телевизора все время, бесцельно куда-то ходить или ездить — совсем не хочется! Да и молодежи мешать тоже!»

Занять себя у героев этого материала получится как минимум до ноября 2018-го — именно до этого срока рассчитан грант. Но все заинтересованные лица надеются, что и дальше проект продолжит свое существование. Главное, чтобы власти дали добро.

Прохожие с любопытством наблюдают за тренировками пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прохожие с любопытством наблюдают за тренировками пенсионеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиночные занятия ушу.Михаил ГОРЮНОВ

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