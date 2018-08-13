2018-08-13T14:12:31+03:00
Авто

Страхование авто и автомобиля

Как вдохновляет покупка нового автомобиля! Для него хочется построить лучший гараж, подобрать освежитель воздуха, мыть чуть ли не ежеминутно, ездить только лучшими дорогами и подобрать лучшую страховку
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Именно последний пункт и вызывает множество вопросов. В этой статье мы попытаемся определить все "за" и "против" добровольного автострахования.

Услуги страхования предоставляет страховой брокер. Он предлагает множество программ для автомобилистов, которые позволяют сэкономить.

Страхование ОСАГО является обязательным страхованием и не вызывает лишних вопросов. Как же определиться, нужно ли для вас КАСКО?

Нужно четко знать, в какой местности Вы будете управлять автомобилем. Если в сельской, где риск попасть в ДТП минимален, то скорее всего такое страхование Вам не понадобится. Если же Вы живете в небольшом городе, то стоит обратиться к статистике. Вспомните, как часто вы слышите новости об авариях в своей местности, обратитесь в страховую компанию по статистическим данным и проанализируйте потребность в оформлении КАСКО.

Если же Вы управляете автомобилем в большом городе или столице, то добровольное страхование автомобиля Вам потребуется. В таких местностях аварии на дорогах, к сожалению, нередки, поэтому, чтобы покрыть убытки за разбитое стекло или другие виды повреждений, страхование пригодиться.

Автострахование КАСКО выплачивает компенсацию за:

- сгорание автомобиля и пожар;

- кражу автомобильных деталей;

- порчу автомобиля из-за стихийных бедствий (падение дерева на авто);

- аварийную ситуацию, которая возникла по вине любой из сторон ДТП.

На современном рынке страхования компании предлагают отказаться от определенных групп риска, этим Вы сможете сэкономить средства. Обычно такое страхование зависит от местности, в которой Вы проживаете. Если Ваш жилой район "славится" воровством, вандализмом и тому подобным, то Вы не будете отказываться от такой группы риска, а можете отказаться от риска стихий.

Надеемся, что наша информация была для Вас полезной и Вы сможете определиться с необходимостью страхования КАСКО.

Страховой брокер для тех, кто решил купить КАСКО, предлагает различные программы для автолюбителей. Вы можете выбрать полис, который позволяет экономить водителям небольших городов, тем, кто неинтенсивно пользуется транспортными средствами. Также компания имеет множество других выгодных предложений, которые могут Вас заинтересовать.

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