Сызранский «ниндзя» готовится отобрать у федерального канала 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-10T12:11:46+03:00

Сейчас Владимир Семенченко готовится к поездке в Москву, где пройдут кастинг и съемки второго сезона «Русского ниндзя». Фото: предоставлено героем публикации

Владимир Семенченко во второй раз собирается принять участие в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале

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На этот раз готов выиграть 5 млн рублей

В Москве скоро стартует кастинг второго сезона шоу «Русский ниндзя», которое идет на Первом канале. Побороться за главный приз передачи - 5 миллионов рублей - собирается сызранский «ниндзя» Владимир Семенченко. Мужчине 24 года и это его вторая попытка победить в шоу. В прошлом году не хватило совсем чуть-чуть – Владимир выбыл в полуфинале. На этот раз сызранский спортсмен настроен серьезно.

- После первого сезона осталось чувство незаконченного дела, - сетует Владимир Семенченко, - ведь я слетел не из-за того, что у меня закончились силы и не хватило выносливости, а из-за удара о лопасть пропеллера. Тем более, не нужно останавливаться на достигнутом, а смело идти дальше. Уверен, второй сезон проекта будет не менее интересным и сложным.

«Русский ниндзя» - это экстремальный проект, российская версия «Ninja Warrior». Участники шоу должны преодолеть полосу препятствий, которая усложняется от этапа к этапу.

Семь серий отборочного этапа, два полуфинала и один большой финал, где атлетов ждало испытание «Гора Мидорияма».

Ради побед атлет упорно тренируется. Фото: предоставлено героем публикации

- В этом проекте участники проходят сложные испытаний, непреодолимые барьеры и полосы препятствий. Бороться приходится не только с соперниками, но и с собой и своими страхами, - делится впечатлениями от шоу Владимир. – Мне всегда были интересны такие проекты. Узнав о шоу, я отправился в столицу на кастинг.

В прошлом году сызранский атлет успешно прошел отборочный тур и добрался до полуфинала.

- На кастинге желающих побороться за победу в программе было около 3 000 человек. Всех разделили на потоки по 50 человек. В течение двух месяцев участников отсеивали. Всех, кто не справлялся, отправляли домой. Финальный этап кастинга преодолели только четыре человека, в том числе и я, - вспоминает спортсмен.

С детства мужчина научился преодолевать трудности. Фото: предоставлено героем публикации

Путь «ниндзя» к «Горе Мидорияма» преградил «Камикадзе»

Владимир Семенченко успешно добрался до полуфинала, но пробиться дальше и побороться за главный приз сызранский атлет так и не смог. На пути встал «Камикадзе».

После быстрого и уверенного старта спортсмена подвел случай. Он неудачно прыгнул на пропеллер испытания «Камикадзе» и получил ушиб руки. Травма и помешала нашему атлету продолжить выступление.

- На испытании я получил ушиб обоих кистей и сорвался с лопасти пропеллера, - вспоминает Владимир. – Что было самым сложным? Сохранять внутреннее спокойствие и не думать о травмах, которых было немало.

Владимир Семенченко. Полуфинал. Русский ниндзя. Фрагмент выпуска от 03.12.2017.Владимир Семенченко, 24 года, Самара. Инженер в энергетической компании.

Неудача в полуфинале вряд ли способна остановить сызранского «ниндзя». Владимир Семенченко опытный атлет, спортом он занимается с 12 лет.

- Я стараюсь развиваться в разных направлениях. Занимаюсь воркаутом [уличная гимнастика, занятия на турниках, брусьях и других снарядах на улице, - прим ред. «КП-Самара»], стал серебряным призером шестого этапа чемпионата России в Казани, после отправился в Москву, где проходил отбор на чемпионат мира, - рассказывает Владимир.

Спортом Владимир занимается с 12 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Кроме того, Семенченко участвует в проектах «Стань человеком», «Гонка Гладиаторов», «Стальной характер», «Гонка Героев». В последней в прошлом году сызранский спортсмен занял второе место на региональном этапе в Самаре и прошел в суперфинал, получив право выступать на чемпионате Европы в Лондоне и на чемпионате мира в Канаде.

Чтобы добиться таких результатов, Владимир основательно тренируется. 3 раза в неделю силовые тренировки, к которым добавляется техника прохождения рукоходов. 2 раза в неделю – кардио. Бегает Владимир больше 10 км за раз. 1 раз – кардио + функциональный тренинг. В неделю сызранский спортсмен пробегает 50 км. При этом в рамках подготовки к соревнованиям по триатлону «Ironman» спортсмен минимум 2 раза в неделю занимается мини-триатлоном. И все это Владимир сочетает с работой машинистом на газовом предприятии и инструктором в фитнес-клубе.

В неделю Владимир пробегает по 50 км. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Владимир Семенченко готовится к поездке в Москву, где пройдут кастинг и съемки второго сезона «Русского ниндзя». Покажут шоу сразу после них. А мы тем временем будем болеть за сызранского «ниндзю» и следить за его очередным восхождением к вершине.