И матрешки, и мячи: к чемпионату мира в Самаре высадили более 33 тысяч м2 цветников

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-14T15:31:12+03:00

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Подготовка к встрече тысяч любителей футбола со всего мира началась задолго до данного события. Реконструкция набережных, приведение в порядок скверов, строительство фонтанов велись несколько лет, и неизменно сопровождались созданием новых клумб, газонов, установкой цветочных каскадов, посадкой деревьев и кустарников. В декабре прошлого года специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" вышли на финишную прямую: закупили профессиональные семена самых разных цветов, вырастили их в своей оранжерее и весной город расцвел тысячами бархатцев, петуний, катарантусов, сурфиний, цинерарий и других растений. Что характерно, цветочные композиции радуют глаз не только на гостевых маршрутах: посадки велись – как в центре города, так и в отдаленных районах.

ЧМ 2018 украсили на славуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы очень рады, что Самара так понравилась гостям - надеемся, в этом есть и наша заслуга, – говорит директор предприятия Петр Кудряшов. - Наш коллектив постарался на славу, и пусть чемпионат мира прошел - с каждым годом Самара будет становиться все краше и краше.

Мало кто удержался от соблазна сфотографироваться на фоне клумб-2018: матрешки и мячи, зеленые волны и футбольные бутсы – самарские озеленители вложили в украшение города всю фантазию, весь опыт, накопленный предприятием с 1934 года. И останавливаться на этом не собираются: осенью начнут высаживать тюльпаны разных сортов, в том числе и махровые, а весной 2019 г порадуют нас новыми цветочными рисунками клумб.