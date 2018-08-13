2018-08-14T11:41:22+03:00
Спорт

Расписание матчей 1 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019: дебютирует ли Криштиану Роналду в Серии А за «Ювентус»?

«Кьево – Ювентус», «Лацио» - «Наполи», «Торино» - «Рома»: «Комсомолка» публикует расписание матчей 1 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) сезона 2018-2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С этого сезона один из двух лучших игроков мира последних лет Криштиану Роналду будет выступать в чемпионате Италии – за туринский «Ювентус». Фото: juventus.comС этого сезона один из двух лучших игроков мира последних лет Криштиану Роналду будет выступать в чемпионате Италии – за туринский «Ювентус». Фото: juventus.com
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Серия А вернется уже на этой неделе. Первый тур пройдет в эти выходные, 18 и 19 августа, и в понедельник, 20 августа. Публикуем расписание 1 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019.

18 августа (суббота)

«Кьево» - «Ювентус». 20:00

«Лацио» - «Наполи». 22:30

19 августа (воскресенье)

«Торино» - «Рома». 20:00

«Болонья» - «СПАЛ». 22:30

«Милан» - «Дженоа». 22:30

«Парма» - «Удинезе». 22:30

«Сампдория» - «Фиорентина». 22:30

«Сассуоло» - «Интер». 22:30

«Эмполи» - «Кальяри». 22:30

20 августа (понедельник)

«Аталанта» - «Фрозиноне». 22:30

МАТЧ ТУРА

Таких два. Оба пройдут в субботу, прямо друг за другом. Первый – игра-открытие Серии А 2018-2019. Начнется футбольный уик-энд в субботу матчем, где, возможно, «Ювентус» покажет свое главное оружие нового сезона – Криштиану Роналду. Португалец может дебютировать за «Старую синьору» в выездном матче против середняка чемпионата «Кьево».

«Ювентус» и без того последние годы доминировал в Италии, а теперь в команде один из двух лучших игроков мира последних лет. Сумеют ли соперники найти средство против легионов Массимилиано Аллегри, или «Ювентус» будет душить клуб за клубом, как лис, забравшийся в курятник? Совсем скоро узнаем.

Однако матч тура все-таки не встреча «Кьево» и «Юве». Главное событие выходных в Италии – встреча «Лацио» и «Наполи» в Риме. Первые прошлый сезон закончили на 5 строчке, лишь в последний момент упустив место в Лиге чемпионов. Неаполитанцы же давно бьются за Скудетто, но сдвинуть черно-белого великана «Ювентус» у «Наполи» не выходит. Прошлый сезон исключением не стал, «голубые» финишировали на второй строчке.

Теперь у руля «Наполи» опытнейший Карло Анчелотти, который уже покорял Италию, Англию, Германию, Францию и брал трижды Лигу Чемпионов.

«Лацио» в межсезонье пополнил свои ряды Хоакином Корреа и Миланом Баделем, а также сохранил (пока, по крайней мере) Сергея Милинковича-Савича. Бой неаполитанцам римляне дать готовы.

Стоит взглянуть еще на матч «Пармы», которая прошла фантастический путь от банкротства и Серии D до возвращения в элиту итальянского футбола. «Крестоносцы» 19 августа принимают «Удинезе».

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