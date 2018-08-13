Охранники даже не предложили помощи! На спуске Славы в Самаре инвалид-колясочник слетел с неисправного подъемника

СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-13T17:01:30+03:00

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Скандально известная «стена плача» в Самаре снова в центре внимания и обсуждений. Но на этот раз претензии людей не к стене, закрывшей вид на Волгу, а к электроподъемнику, который оборудовали на спуске специально для маломобильных граждан. В воскресенье туристы из Бугульмы воспользовались устройством и чуть не попали в больницу.

- Мы с супругом и сыном Радиком гостили в Самаре у детей, - рассказывает Елена Королева. – Решили прогуляться по центру города. Мы вообще очень любим Самару, часто бываем у вас. Но, на этот раз с нами произошел неприятный случай. Мы спускались на специальной платформе к Волжскому проспекту. Когда до конца маршрута оставалось около метра, устройство наклонилось, металлическая часть полностью сломалась, коляска и Радик, «наехали» на меня, и все мы повалились вниз.

Подъемник поломался под мамой и сыном на инвалидной коляскеФото: Из личного архива

Сейчас, когда семья благополучно вернулась домой, Елена не перестает благодарить судьбу за счастливое спасение: все отделались легкими ушибами и шоком. Она уже написала жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку и наказать виновных.

- Я не хочу никого обвинять, пусть надзорный орган вынесет свое решение, - объяснила Елена. - Но, меня больше всего поразили охранники, которые все видели и не помогли нам, не предложили воды, не спросили, нужна ли «скорая». Мы же все находились в шоке от испуга и от понимания, чего именно, нам удалось избежать. Я понимаю, конечно, что люди боятся за свою работу, растерялись. Но, поразило, насколько им важнее было, что с устройством, и как безразлично, что с людьми.

Сейчас, когда семья благополучно вернулась домой, Елена не перестает благодарить судьбу за счастливое спасениеФото: Из личного архива

Семья старается, чтобы Радик не ощущал себя «иным», чем-то обделенным, мальчик с родителями много путешествует, недавно семья вернулась из Лазаревского – нигде проблем с передвижением не возникало. Елена хорошо знает правила, всегда читает ограничения по весу: электроспуск выдерживает 225 кг., вместе они весят чуть больше половины от положенного.

Кстати, в Бугульме Елену и Радика хорошо знают как прекрасный певческий дуэт. Женщина возглавляет филиал общественной организации «Под крылом семьи» по Бугульминскому району, она предлагает в Самаре организовать благотворительный концерт и праздник, а собранные средства направить на улучшение среды для людей, которым необходимо передвигаться на коляске.

Реакции городского департамента благоустройства на ЧП на момент публикации не было. Редакция отправила официальный запрос в мэрию Самары о состоянии всех подобных устройств.

МНЕНИЕ

«Выбрали вариант «дешево, но гнило»

Евгений Печерских, председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница»:

- По-прежнему Самара – город для нас недоступный. Проблематично людям на колясках было передвигаться даже по гостевому маршруту во время чемпионата. Я лично вносил предложение при строительстве этого спуска, какой лучше было делать подъемник, но выбрали не то, что дорого и мило, а вариант «дешево, но гнило». Это счастье, что никто не пострадал в этом ЧП. Для нас ничего не изменилось после ЧМ. Невозможно попасть на этажи городского департамента социальной поддержки – там нет ни лифта, ни оборудованного туалета. Плохо оборудованы пологие дорожки на «Ладье» - там нет перил и ограждений, проблемы с бордюрами, особенно опасна ситуация для детей на самокатах и велосипедах. Не лучше дела обстоят в Струковском саду. Что касается подъемных устройств, они не самые лучшие и часто не работают. Поэтому я часто задаю вопрос: «Для чего было это все делать, если этим нельзя пользоваться?»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий ОРЛОВ, известный архитектор, автор проекта по обустройству спуска на пл. Славы:

- Подъемник сделали в конце 2016 года, уже зимой 2017 его сломали вандалы, а отремонтировали в 2018-м. Электроподъемник прошел испытания и в течение месяца нормально работал. По предварительным выводам, при ремонте не заметили скрытый дефект. Сейчас подрядчик уже на месте устраняет проблему. Информацию я получил с его слов, детальное изучение и комментарий властей будут позже.

КСТАТИ

Маломобильным гражданам недоустпны прогулки:

- по набережной на «Ладье» (подъемник опять не работает, связь с диспетчером отсутствует.),

- Струковский сад (нет подъемника от входа до Волжского проспекта, зато установлен до площадки для шахматистов, но им мало пользуются),

- станция метро Алабинская (подъемники не используют, так как на других станциях их нет).

ЦЕНА ВОПРОСА

Средняя цена качественного подъемника – от 700 тысяч рублей за высоту в 3 метра.

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