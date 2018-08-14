Сначала деньги, потом работа: в Самаре чтобы стать вахтером, нужно заплатить

СЕГОДНЯ 08:30 2018-08-14T11:06:43+03:00

Работу не найдешь, так еще и на каждом шагу пытаются развести на деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На фоне обсуждения грядущего повышения пенсионного возраста поиски работы стали больной темой для людей в возрасте и … способом заработка для дельцов. Недавно корреспонденты "КП" выяснили: людей старше 50 работодатели практически нигде не ждут. В отчаянии многие профессионалы, оказавшиеся за бортом прогресса готовы хвататься за любое предложение. Но часто по ту сторону трубки поджидает совсем не то, что кажется. Как не оказаться и без денег, и без работы, узнавала журналист "КП-Самара".

Вот и те самые объявления: и куда им столько вахтеров?Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

«Вы лидер? Есть ли у вас квартира?»

В последнее время Самару наводнили объявления: «Требуется кладовщик или диспетчер». Иногда зовут вахтера-администратора в одном лице. Под вакансиями - разные телефоны: то стационарные, то мобильные. Объявления активно срывают, хорошая работа рядом с домом у нас ценится. Тоже обзавожусь листочком, набираю номер...

- Запишите адрес: ул. Балаковская, 6А, там вам все объяснят, - пригласили работодатели. О том, что это за организация предстояло узнать на собеседовании.

Офис расположен в новостройке, никаких вывесок и табличек – уже подозрительно. Похоже, новая компания активно набирает персонал. Вместе со мной в комнату зашли еще два искателя доходного места, двое уже заполняли бумаги.

Всем раздали анкеты, беседовать - только после заполнения. На бланке крупно выделено название "Регион Партнер". Помимо личных данных, информации об образовании, работодателя интересовало, есть ли у будущих вахтеров и диспетчеров в собственности жилье, является ли он лидером или довольствуется ролью ведомого. Ага, пришел бы человек с лидерскими амбициями к ним на должность вахтера. Честно пишу: «50/50».

Нужно заполнить огромную анкету и рассказать о своих лидерских качествах

Заплати 400 рублей - выучим на диспетчера

Собеседовали трое в одном помещении – два молодых человека в костюмах и с галстуками, несмотря на жару, и девушка в черной короткой юбке, алой блузке и на шпильках. Странно, что все общались в одной комнате, но тут вам не топов набирают.

- В офисе работать или можно из своей квартиры? – интересуюсь.

Работа в офисе, тут оптовая и розничная торговля товаров народного потребления. Никакой конкретики не говорят, тайна - за семью звонками. Все подробности -только после внесения залога. Да, получить столь хлебную должность просто так не получится: все, как в известной формуле, вечером - деньги, утром - работа. Да и то - не факт. Сначала нужнопройти 4-х дневную стажировку. А 400 рублей - за уникальные пособия, без которых вахтером не стать.

- Разумеется, покупать ничего не нужно, - поясняет представитель «Регион Партнера» - Но! Надо будет внести залоговую сумму. Если передумаете, все отдадим.

Похоже, будущим кладовщикам и вахтерам придется сделать тоже самое. У них в расширяющейся торгово-производственной компании все должны расти профессионально и личностно. Пока зарплата 20-25 тысяч, а после обучения профессиональный и материальный уровень непременно поднимется.

Расписание занятий

«Там только над вами покуражатся»

Но даже если заплатить 400 рублей, не факт, что в «Регион Партнер» вообще возьмут. Надо дождаться звонка, тогда и озвучат результат собеседования. Компания, якобы, залоги принимает не от всех подряд. Мне дала добро в этот же вечер, на следующую встречу попросили взять с собой денег.

Администратор разговаривал вкрадчивым голосом, дал на подпись бумагу, что я согласна пару недель потратить на обучение, а еще добровольно отдаю залог на методические материалы. (Какие пару недель? Раньше говорили только о четырех днях).

- Я готова заплатить, - говорю. - Но вы мне тогда дайте уже почитать методичку. Хочу уже сейчас больше узнать о вас.

Однако на руки мне дали лишь маленький желтый билетик – пропуск с расписанием занятий и перечнем странных предметов: «Расшифровка финансового плана» или «Товары народного потребления». В расписании указано время первого урока.

- С собой ничего не даем. Можете, принести деньги сразу на занятие, - очень спокойно предложили в «Регион Партнер». И мы попрощались до следующей встречи. На выходе я встретила еще двоих претендентов.

Кажется, что сумму требуют небольшую. Но в день с 10 человек - это уже 4000. Стоят ли эти заработки больше, чем аренда офиса и зарплата людям, ведущим собеседования, непонятно. Немного настораживает тот факт, что в документах просят слишком много данных, в том числе и о квартире. Собирается база для аферистов?

К слову, в интернете много негативных отзывов о «Регионе Партнере». По аналогичной схеме они ищут сотрудников еще в Набережных Челнах, Новосибирске и Москве.

- Доход по предлагаемым позициям немного выше рынка в Самаре. Поэтому у них всегда есть поток. Но, в итоге, денег там не будет. У них нет никакого предложения кроме получения с безработных 400 рублей. Они еще и покуражатся над теми, кто попросит свои деньги назад, - предупреждает в отзывах Алексей.

ЗВОНОК «РАБОТОДАТЕЛЮ»

Услышав, что звонят из «Комсомолки», представитель компании стал заикаться и путаться:

- Нашего руководителя можно увидеть только при личной встрече. Мы тут инструктаж проводим бесплатно, но выдаются пособия под залог. Даже вахтер должен все знать о компании. До свидания! – бросили трубку в компании.

В полиции пока заявлений о подобны мошенничествах не принимали.

- Как только появится официальное обращение, что в отношении вас совершены противоправные действия, будет проведена проверка и дана правовая оценка действиям этих граждан. Я думаю, 400 рублей для безработного вахтера достаточная сумма, чтобы обратиться к нам, - прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Ваганова, директор по персоналу юридического бюро:

- Если работодатель на собеседовании предлагает вам внести деньги, есть серьезный повод сказать: «До свидания». Даже если это называют «залогом» и дают «приходники». Должен насторожить большой зал и скопление людей. У каждой приличной компании есть сайт, где размещены вакансии с подробным описанием требований и обязанностей. Будьте внимательны. Мошенники сейчас очень изобретательны.

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