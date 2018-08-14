Нарыбачили! Самарцы нашли в Воронежских озерах море рыбы и наловили на круиз и бытовую технику

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-14T16:19:01+03:00

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12 августа на Воронежских озерах прошел уже второй фестиваль семейной рыбалки Радио «КП». Солнце, много рыбы, праздник для детей и взрослых, море подарков — те, кто проводил выходной с «Комсомолкой», остались довольны.

На фестиваль приходили целыми семьямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ни хвоста, ни чешуи!»

Встать в воскресенье в пять утра и... рвануть на берег озера или реки. Что может быть лучше? Николай и Ирина Поповы вместе с двумя детьми часто проводят время с удочками.

Тихое, приятное утро с любимым хоббиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поэтому пропустить праздничное мероприятие «КП» они просто не могли. С восьми утра семья из четырех человек вступила в соревнование с другими рыбаками и рыбачками. Представительниц прекрасного пола, кстати, среди участников было немало — они пришли на фестиваль с мужьями, детьми, подругами.

— Я с детства люблю рыбалку, папа научил, — признается Татьяна Харламова. — Я удачливая была, никогда не возвращалась без улова. Мой самый большой трофей — щука на 800 граммов. Сейчас мужа «заразила» своим увлечением: на рыбалку ходим часто, как только выдается выходной.

Валерий Захаров получил подарки за уловФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока участники соревнований ловили рыбу, на фестивальной поляне началась развлекательная программа для всех посетителей.

— Комсомольский всем привет, друзья! — открыла праздник редактор «Комсомолки» Айна Утибаева. — Мы рады, что вы сегодня вместе с нами на Воронежских озерах. Радио «КП» — Самара» — чуть больше года. Спасибо, что пришли и поддержали нас!

Рыбаки собирались с восьми утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Рыбалка — это удовольствие доступное каждому: мужчинам, женщинам, детям — было бы желание! — уверен представитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Михаил Соколов. — Именно поэтому она все чаще становится семейным увлечением. Всем желаю яркого, незабываемого, веселого дня, а участникам состязаний традиционно ни хвоста, ни чешуи!

Мастер класс по танцамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От зарядки до аккордеона!

День действительно получился ярким и незабываемым. Начался он, как и положено, с зарядки: инструктор фитнес-центра «Грация» провела музыкальную тренировку «Гибкая сила» для малышей и взрослых. Зажигательными танцами и песнями порадовали самарцев мальчишки и девчонки из знаменитого на всю страну коллектива «Искорки» вместе с финалисткой детского Евровидения Анной Черноталовой, а под «Ламбаду» аккордеониста Алексея Хромова самарцы пустились в пляс.

Аккордеонист - виртуозФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Аккордеон — уникальный инструмент, на котором можно исполнять классические произведения Моцарта и Баха и популярные танцевальные мелодии, — говорит Алексей. — Я выбирал сегодня, что нравится мне самому, и не прогадал — публика оценила!

Музыкант рассказал, что тоже любит рыбалку.

— Если есть время, с удовольствием выбираюсь порыбачить с друзьями: без этого никуда. Рыбалка — неотъемлемая часть мужской жизни! — поделился виртуоз клавиш. И пригласил всех рыбаков приобщиться к прекрасному: с 3 по 6 сентября в Самарском музыкальном училище им. Шаталова пройдет 16-й международный конкурс «Виват, баян», информационным партнером которого выступает «КП» — Самара».

Тест-драйв, лазертаг и сумо для роботов

На фестивале ждали не только рыбаков: пока мужчины с удочками сидели у воды, их семьи прекрасно проводили время. Детвора упражнялась в стрельбе из лука, кидали мячик в баскетбольное кольцо, ловили рыбку в бассейне и рисовали не только традиционными красками, но и блестящим песком под руководством специалистов центра развития интеллекта «Геометрика».

Детишки постарше, вооружившись лазерными бластерами, вступили в увлекательный бой с друзьями — возможность поиграть в лазертаг предоставил развлекательный центр «Аркада».

Лазертаг оценили юные гости мероприятияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А ребята из центра молодежного инновационного творчества «Футурум» удивляли высокими технологиями будущего: здесь можно было понаблюдать за поединком по сумо среди роботов, а также «нарисовать» пластиковую фигурку котика или дельфинчика при помощи 3D-ручки.

В «Парке чудес Галилео» юные исследователи и их родители могли увидеть разные научные чудеса, например, пенную змею или джинна из кувшина. Конечно, у каждого чуда есть объяснение, а фокусы можно повторить потом дома. ЦМИТ «IT-медицина» при СамГМУ предложил почемучкам с пользой поиграть в конструктор «Юный нейромоделист» и изучить 3D-атлас человека.

Дети и взрослые могли сделать первые шаги в освоении мира танца: поучаствовать в эксклюзивном мастер-классе от школы парных танцев Amigo Jazz по бачате, так популярной в Самаре после чемпионата мира, или изучить самые простые движения хип-хопа под руководством инструктора «Грации».

Все хотели на тест-драйвФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любителям роскошных авто разрешили покататься за рулем крутого Suzuki. Авто японской марки на фестиваль привез официальный дилер в Самаре «Автомир».

Гостей угощали вкуснейшей ухойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А уставших от развлечений и проголодавшихся гостей фестиваля на обед ждала ароматная уха, приготовленная в военно-полевой кухне Волжского спасательного центра МЧС России, и освежающий квас от компании «Золотой колос».

Слушать "Комсомолку" можно всегда на 98,2 FMФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречаемся на радиоволне!

Уже второй год фестиваль семейной рыбалки организовывает Радио «КП». И в этом году наши ведущие, которых каждый день можно слышать на 98,2 FM пошли в народ: в «Открытой студии» с Антоном Черепком, Верой Цыганковой и Марией Шестериковой можно было поговорить, поспорить и даже сфотографироваться с ними. А еще узнать, какие программы и во сколько нужно включать.

Постоянные слушатели радио смогли попасть в "Открытую студию"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я всегда слушаю Радио «КП - Самара», в машине волна настроена. Про фестиваль я услышал в новостях и сразу же пришел, тем более живу я здесь недалеко. Мне нравится радиостанция, она живая, интересная, много полезных программ, — рассказал Валерий Захаров, который на этом фестивале смог стать гостем любимой радиостанции.

Все гости праздника были довольныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще один радиослушатель даже выделил конкретную любимую передачу на Радио «КП» (правда, из федерального эфира) — Виктор Федорович оказался поклонником полковника Баранца.

В эфире «Открытой студии» Радио «КП- Самара» наши слушатели рассказали свои истории, конечно же, рыбацкие и посоветовали, где поймать щуку на 9 килограммов, на какие снасти и какой прикормкой лучше пользоваться.

Учиться и еще раз учиться

Любой рыбак знает: свои секреты — это хорошо, но и возможность научиться чему-то у профессионалов упускать не стоит. Поэтому после зачетной ловли на мастер-классы от самарских рыболовных экспертов «Боспа» подтянулись и новички, и бывалые рыболовы. Капитан команды Александр Зунузин раскрыл хитрости ловли донной снастью. Рыбаки узнали о разновидностях кормушек, крючков, подводной лески и подборе дистанции.

Мастер-классы от асов из команды "Боспа"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Другой ас рыбалки Александр Павлов поделился секретами ловли на спиннинг. На его мастер-классе рыбаки узнали, какие основные приманки и тактики ловли используют в спорте. Кандидат в мастера спорта Артем Нестеров поведал, как правильно подбирать прикорм и выбрать самые выгодные точки ловли.

— Рыбалка становится все более популярной у самарцев, более того, многим рыбакам уже скучно ловить «для себя», они стараются принимать участие в различных соревнованиях, — уверен Нестеров. — Поэтому фестиваль семейной рыбалки «КП» — очень важное мероприятие, которое позволяет сделать этот вид отдыха и спорта более популярным. Надеюсь, и наши советы окажутся полезными как начинающим, так и опытным рыбакам.

Полезные подарки от "Боспа"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не расстанусь с комсомолом

К Фестивалю семейной рыбалки Радио КП присоединились и представители самарского регионального отделения КПРФ. Кто-то рыбачил, кто-то общался с гостями на площадке Компартии, а первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин был членом жюри: взвешивал улов, поздравлял победителей и жал руки самым удачливым рыбакам.

- В этом году отмечается столетие комсомола. Я благодарен редакции «КП-Самара» за то, что в юбилейный год она проводит такие интересные и зрелищные мероприятия, - сказал первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин. – Праздник получился душевный, семейный, активный и весёлый. Подобные мероприятия нужны нашему обществу, истерзанному всяческими невзгодами. Они помогают смотреть на мир позитивнее, отвлекаться от житейских проблем и проводить больше времени с самыми дорогими людьми - с семьей. Наши юные коллеги также не остаются в стороне ни от одного значимого для губернии мероприятия. Комсомольцы только что вернулись с Грушинского фестиваля, где традиционно они ставят большой и яркий лагерь.

В год столетия комсомола, на фестивале крупнейшего издания, до сих пор носящего имя этой организации, не говорить об истории было невозможно. Горожане с удовольствием фотографировались с тематическим баннером и отвечали на вопросы викторины. Оказалось, что с комсомолом самарцы так и не расстались: правильных ответов было много, а победители викторины получили полезные подарки: все для активного отдыха.

Вот это чудеса!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А около сцены подарок ждал юных и не очень зрителей: химическое шоу завораживало и удивляло. Ребята и взрослые узнали, можно ли заморозить газ, при каких обстоятельствах горят мыльные пузыри (бывает и такое!), а также попробовали необычный лимонад с сухим льдом.

Наловил на круиз

И вот вся рыба выловлена, взвешена, результаты посчитаны. Настал лучший момент — награждение. Подарков было столько, что голова шла кругом.

Подписчица группы «КП» ВКонтакте Ольга Пшеничникова стала обладательницей экшн-камеры от «Позитроники». А участники, зарегистрировавшиеся онлайн, получили прикормку от «Боспы».

Вручать призы помогала Анна ЧерноталоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не остались без призов и все, кто пришел на праздник: среди них разыграли книги из коллекции «Комсомолки», бытовую технику от фирмы Polaris и рыболовные «прелести» от "Боспа - рыболовная прикормка". Потрясающие подарки ждали удачливых рыбаков. 67-летнему Борису Егорьеву, чтобы получить приз, нужно было поймать самую мелкую рыбешку, она весила всего-то полграмма! С призами от «КП» вернулась домой и семья Поповых: на четверых они выловили всего-то одну рыбешку, но зато потрясли жюри своей рыбацкой дружбой!

Валерий Захаров, который приезжает на фестиваль уже второй раз, стал «Ветераном рыбалки». На соревнования он пришел с дочкой, которая не только болела за папу, но и помогала ему, подавала червей.

- Очень хорошее получилось мероприятие, душевное. Продолжайте в том же духе, спасибо, «Комсомолка»! — улыбнулся наш постоянный читатель и слушатель.В номинации «Самый большой улов» оказались сразу два победителя.

Крутой уловФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спецприз «Комсомолки» получил 12-летний Георгий Каменев — к рыбалке его пристрастил отец. На фестиваль мальчик пришел с большой группой поддержки — в его команде были дедушка, брат и даже соседка!

— Я поймал шесть карасиков и много мелкой рыбы, не считал — в основном это ротан, которого уважающие себя рыбаки не берут. Но для соревнований каждый малек ценен! — рассуждает Гоша. И бесхитростно выдает секреты удачной ловли: оказывается, на червя нужно капнуть немного валерьянки — рыбка, как кошка, почует запах и обязательно попадется на крючок.

— Мне внук четыре года назад сделал удочку своими руками, пришлось приобщаться к его увлечению, — говорит дедушка призера Владимир Каменев. — Фестиваль хороший, жаль, только раз в году!

Получил приз и самый младший рыбак — шестилетний Дмитрий Мещеров. А Леонид Фомин, обнаруживший в Воронежских озерах самую большую рыбу — 108-граммового карасика, — теперь отправится в путешествие по Волге, в круиз от «Спутник-Гермеса». Его жене, постоянно поддерживающей супруга, досталась мультиварка.

Отличный улов у нашего победителя!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я живу здесь рядом, Воронежские озера хорошо знаю. Было бы неплохо, если бы их почистили. А так, рыбачу постоянно, сына с собой беру, жена готовит, чистит. Вот сделал ей подарок, сам не ожидал! Поедем теперь по Волге, надеюсь, получится сына взять! — счастлив победитель, который, кстати, постоянно слушает волну 98,2 FM в машине.

Группа "Пинта кофе" отлично зажгла на нашем праздникеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении всего праздника гостей фестиваля радовала отечественными и зарубежными хитами кавер-группа «Пинта кофе», а песня «Самый лучший день» стала достойным завершением этого действительно прекрасного, полного событий и радости воскресенья.

Благодарим за помощь в организации мероприятия ООО ЧОО «Волга-Безопасность».

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