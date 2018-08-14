«Подъемник был рассчитан на одного человека»: областные власти объяснили, почему сломался электропандус на спуске Славы

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-14T16:41:11+03:00

Ответственные сотрудники уверены, что мама инвалида-колясочника должна была идти рядом, женщина готова поспорить и уже подала иск в прокуратуру

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ЧП на спуске Славы, где инвалид-колясочник вместе матерью покатился со сломавшейся внезапно платформы, взбудоражило соцсети. «Устройство установили всего год назад, гнилой механизм, дешевка!» - возмущаются горожане. «Пострадавшие отделались легким испугом и написали жалобу в прокуратуру,» - сообщила прокуратура.

Ситуацию поспешили прокомментировать в департаменте управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. Руководитель департамента Владимир Коматовский опубликовал в своем Твиттере видео происшествия: мать с сыном скатились с платформы уже на финише.

- Максимальная грузоподъемность платформы, при условии равномерного распределения груза, составляет 225 кг. Максимально допустимое отклонение от горизонта – 5 градусов, - объяснил Коматовский. – Подъемник предназначен для перемещения одного человека с ограниченными возможностями передвижения, без сопровождения.

То есть матери рядом с инвалидом-колясочником на платформе не должно было быть. Только один человек в кресле или стоя может безопасно передвигаться на электропандусе – такую инструкцию озвучили в департаменте.

- В данном случае на платформе было двое, женщина встала на край площадки, что привело к сильному давлению. Опорные ролики не выдержали и сломались, - разобрали ЧП по «винтикам» чиновники.

В разъяснениях указано также, что рядом с платформой установлена кнопка диспетчерской связи с охранником, а максимальная нагрузка подъемника модели ДС-04 – 225 кг.

- Я вешу 80 кг, сын вместе с коляской 70. Вместе мы «укладывались» в норматив. Не было и мысли, что платформа нас не выдержит. Тем более, что в других городах мы пользовались такими устройствами и проблем не было, - рассказывала Елена Королева «КП-Самара» после происшествия. Жалобу из прокуратуры она не отзывала, но правоохранители пока не начали проверку.

Электропандус же закрыли на ремонт. Чиновники заверили, что дежурный электрик осматривает устройство каждый день, а техническое обслуживание производят каждые три месяца.