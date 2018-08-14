«Собрал вещи, опустошил копилки»: в Самарской области неделю ищут пропавшего 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-14T17:10:32+03:00

Вадим ушел из приемной семьи 10 августа, где с братом и сестренкой в уюте и тепле прожил год

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Волонтеры, спасатели, полиция прочесывают леса, проверяют вокзалы, опрашивают жителей – ищут мальчика, который вышел из дома в селе Тимофеевка Ставропольского района неподалеку от Тольятти и пропал.

«Весной убегал к отцу-алкоголику»

Приемная мама мальчика Анна Ерофеева (*имя изменено) взяла Вадима, его 7-летнего брата и 7-летнюю сестру год назад.

- Вадим – очень самостоятельный ребенок, - рассказывают новые родственники мальчика. – У них очень тяжелая жизнь была. Биологические родители – алкоголики. Нам как начнут рассказывать, что с ними было, так корвалола не хватает. Их в пьяном угаре и с 9 этажа заставляли прыгать, и с ножом над ними сидели…

Рассказывают, что до новой семьи дети голодали. Младшая Соня (*имя изменено) ела репчатый лук с водой. Ребята до сих пор пытаются есть про запас – вдруг снова перестанут кормить. После 3-го класса биологическая мать забрала Вадима из школы, чтобы тот занимался младшими.

- Он научил их писать, считать, читать. Он старший, у него в характере есть эта необходимость заботиться, - делится Анна Ерофеева. - Он из дома постоянно уходил, потому что его там сильно обижали. Да их всех там обижали. А они очень умные детки, у них светлые головы.

Приемные родители попытались занять детей. Вадима отдали на кикбосинг, его брата на тхэквондо, сестренку – в художественную школу.

- Ему много чего не нравилось, - признает приемная мама мальчика. – Он всегда это выражал. Не нравилось, что «против шерсти его гладят». Элементарно попросишь тарелку убрать, а он демонстративно отказывается. Это со всеми детьми так, не только с приемными.

Первый раз Вадим убегал в мае – тогда его уже на следующее утро вернули от биологического папы. Друзьям потом сказал: «Меня просто переклинило маленько». Новый побег мальчик, судя по всему, спланировал. Незадолго до того, как он «вышел погулять», он вынес свои вещи, вытряхнул копилки.

«Их забрали до оформления в детдом»

По информации из детского дома, где жил Вадим, мать – назовем ее Оксаной Кукушкиной – воспитывала детей одна. Ни в школу, ни в больницу дети не ходили. Женщина злоупотребляла алкоголем. За это ее и лишили родительских прав. На суд мать не явилась. Вадим же в суде расплакался и сказал, что не хочет жить с бабушкой или в приемной семье. Он хотел остаться с мамой.

- Когда детей привезли в детский дом, на них уже была заявка, - рассказывает Ирина Саксонова, волонтер, которая работала в то время в детдоме. - Новой семье нужны были дети, которые только что поступили, чтобы они еще не нахватались этой атмосферы. А Вадим, его брат и сестра очень хорошие дети. Воспитанные, ухоженные. Я бы никогда не подумала, что их забирают из неблагополучной семьи. Да и в детдоме они, получается, пробыли чуть больше двух месяцев. Не успели они еще одичать. Их, считай, забрали из семьи и перевели в другую семью. Может быть, просто переходный возраст сыграл роль.

Сейчас все уверены: Вадим, скорее всего, у родной бабушки. Вот только она дверь не открывает. На момент публикации статьи мальчика так и не нашли.

Всех, кто видел Вадима или может сообщить какую-либо информацию, просим позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54-52 или 02; 102

Всех, кто знает что-то о местонахождении мальчика, просят сообщать данные в полицию или волонтерамФото: СОЦСЕТИ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Антон Рубин, руководитель общественной организации «Домик детства»:

- Моя первая мысль, что мальчик убежал к биологическим родителям. Это большая проблема для приемных детей. Это не говорит о том, что приемная семья плохая. Просто дети продолжают любить биологических родителей. Я повторяю это как мантру. Родные родители – это нечто святое, что бы они ни делали с детьми до этого: били или издевались. Чаще всего это миф, который хранится в виде хороших воспоминаний. Плохие воспоминания мозг стирает, хорошие – идеализирует и гиперболизирует. Дети живут воспоминаниями о хороших родителях. Поэтому и мы, и Школа приемных родителей говорим: контакт ваших подопечных с биологическими родителями важен. Причем важен и для того, чтобы детям было комфортно в вашей семье. Им нужно знать: вы не против их общения с родителями.

Эти побеги свидетельствуют о том, что приемные родители недооценивают общение с биологическими родителями. Если бы они разрешали общаться, то и не было бы необходимости бежать куда-то.

​Еще одна глобальная проблема – когда биологические родители настраивают детей против приемных. Здесь нужно честно говорить, что есть ряд правил. «Я не против вашего общения. Я против того, чтобы вы виделись без меня и обсуждали меня как приемного родителя». Нюансы встреч можно обсуждать и с биологическими родителями. Им нужно объяснить, что побеги ребенка – это путь не к ним, а в детский дом. А это не лучший путь.